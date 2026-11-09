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Das grösste Problem der Schweizer bei den Niederlagen gegen Finnland (1:3), Schweden (2:4) und Tschechien (2:4) ist das Puckmanagement. Vor allem in der eigenen Zone, wo man es auf dem kleineren NHL-Feld in Helsinki oft nicht schafft, sich zu befreien, wenn der Gegner zum Forechecking ansetzt. Darunter leidet auch das Spiel nach vorne. Zu selten kommt man dazu, selbst Druck aufzubauen.

Trotz der drei Pleiten ist nicht alles schlecht. So konnte Nati-Coach Jan Cadieux sechs neue Spieler sichten. Und keiner der Debütanten muss sich für seinen Auftritt schämen. Den besten Eindruck hinterlässt dabei ZSC-Verteidiger Jan Schwendeler (22). Auch er ist in der eigenen Zone nicht fehlerlos, bringt sich aber ins Spiel ein und erzielt gegen Tschechien das 2:0.

Über Fribourg-Verteidiger Maximilian Streule (23) sollte man nicht den Stab brechen, auch wenn er sowohl gegen Schweden als auch gegen Finnland mit einem Puckverlust im eigenen Drittel das 0:1 einleitet. Er bezahlt Lehrgeld, lässt sich aber nicht ins Bockshorn jagen.

Die Neulinge im Sturm fallen nicht ab

Die vier Neulinge im Sturm, Mats Alge (23, Bern), Dario Allenspach (24, SCL Tigers), Keanu Derungs (24, Kloten) und Jamiro Reber (20, Fribourg), können in der Offensive zwar kein Feuerwerk abbrennen, sind damit aber nicht alleine und fallen nicht ab.

Zu den Siegern der drei Spiele der European Hockey Tour in Helsinki gehören vor allem andere Junge. So ist Rodwin Dionicio (22) einer der Lichtblicke. Der Appenzeller in Diensten des SC Bern erzielt den Treffer gegen Finnland und gefällt durch seine Kreativität und Übersicht. Ihm gelingt es auch, die Fehlerquote im Rahmen zu halten.

Im Sturm sorgt der Seeländer Miles Müller (21), der auf die nächste Saison von Ambri zu Lausanne wechseln wird, für viel Betrieb, auch wenn ihm keine Skorerpunkte gelingen.

Der einzige im Team, der mehr als einen Punkt bucht, ist Denis Malgin (29). Sein Shorthander gegen Schweden, den er zusammen mit seinem «Zwilling» Sven Andrighetto zelebriert, ist das Highlight des Turniers aus Schweizer Sicht.

Als die beiden ZSC-Stars im dritten Spiel pausieren dürfen, müssten andere in die Bresche springen. Allen voran Philipp Kurashev (27), der ebenfalls eine Vergangenheit in der NHL hat. Doch der Lausanne-Stürmer kann die Erwartungen nicht erfüllen. Nach über sechs Monaten ohne Spiel sowie einer Saisonvorbereitung auf eigene Faust, weil er bis zuletzt auf ein weiteres Engagement in der NHL spekulierte, ist er nach erst sechs Liga-Spielen noch nicht in Topform. Cadieux dürfte Geduld mit ihm haben, zumal es keine Zweifel an seiner Qualität gibt.

Hofmann sammelt keine Argumente

Auch bewährte Kräfte wie Fribourgs Meisterstürmer Christoph Bertschy (32) oder HCD-Captain Ken Jäger (28), die schon drei WM-Silbermedaillen in ihrer Sammlung haben, können offensiv keine Akzente setzen, dürften sich aber keine Sorgen um ihren WM-Platz machen müssen.

Anders könnte es für Grégory Hofmann aussehen. Der 33-jährige Flügel, der zuletzt beim EV Zug heiss gelaufen war, bleibt gegen Kundschaft des Kalibers von Finnland, Schweden und Tschechien erneut wirkungslos. Schon im letzten Frühling wurde er nicht für die WM berücksichtigt.

Zu den Siegern gehört derweil Sandro Aeschlimann (31). Nur beim zweiten Gegentreffer gegen Finnland kann man ihn nicht gänzlich von Schuld freisprechen. Gegen Tschechien verhindert er die Wende mit starken Paraden so lange es geht. Nach dem Rücktritt von Reto Berra ist der HCD-Keeper drauf und dran, sich hinter Leonardo Genoni als nationale Nummer 2 zu etablieren.