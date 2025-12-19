Aus den Viertelfinal-Duellen stechen die Dragon Queens aus Wichtrach BE heraus. Sie spielen als einziges Team nicht in der Women’s League, sondern in der dritthöchsten Liga SWHL C. Bei den Bernerinnen trumpft Vanessa Bühler gross auf.

Darum gehts Drittklassige Dragon Queens treffen im Cup-Viertelfinal auf den ZSC

In der Meisterschaft sind die Bernerinnen bisher noch ungeschlagen

So wollen als Aussenseiterinnen die Zürcherinnen ärgern

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Sie haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren und sich im Cup bis in den Viertelfinal gespielt: die Dragon Queens aus Wichtrach. Die Bernerinnen bestreiten die Meisterschaft in der dritthöchsten Frauen-Liga SWHL C, sind in der Gruppe 2 das Mass aller Dinge – «und ein eigenständiger Klub», wie Trainer Markus Bühler betont.

Seine beste Spielerin: Tochter Vanessa. Die 23-jährige Stürmerin fällt auf mit ihren Statistiken. In elf Spielen hat die gelernte Schaltanlagen-Bauerin bereits 19 Tore erzielt. Mit 26 Punkten ist sie die Topskorerin ihres Teams. «Das war sie schon die letzten Jahre, sie ist unsere Leistungsträgerin», so ihr Trainer und Vater. Aber mittlerweile sei das Team, das lediglich einmal wöchentlich trainiert, breiter abgestützt, damit erklärt er die Erfolgsserie.

Für Vanessa Bühler ist Eishockey die grosse Leidenschaft. Sie blickt auf eine Saison in der höchsten Liga zurück, spielt 2018/19 für BoMo Thun, das 2023 vom SC Bern übernommen worden ist. Dann legt sie zugunsten der Lehre eine zweijährige Pause ein, schliesst sich danach den Dragon Queens an. «Es macht Spass und passt perfekt vom Team her», erklärt sie. Zudem bildet sie sich beruflich stets weiter, was dagegen gesprochen hat, erneut in der Women’s League Fuss zu fassen.

Den Schwung aus der Meisterschaft nützen

Nun steht das Highlight gegen die ZSC Lions an. Auf dem Weg in den Cup-Viertelfinal haben die Dragon Queens die Valais Academy Girls (SWHL D), die Thurgau Ladies, die Leaderinnen der Gruppe 1 in der SWHL C, sowie die Neuchatel Academy I aus der selben Liga ausgeschaltet. «Darunter waren auch nominell stärkere Teams», so Markus Bühler. Doch der grösste Brocken wartet jetzt. Die Zürcherinnen haben 2023 letztmals den Cup-Titel gefeiert, halten sich aktuell im Mittelfeld der Women’s League.

«Wir wollen dieses Spiel geniessen», sagt der Queens-Trainer. Im Sportzentrum Sagibach seien rund ums Duell einige Events geplant. Sportliche Illusionen macht sich niemand, «es wird ein Klassenunterschied sein, unser Fokus liegt ohnehin auf der Meisterschaft». Dennoch hat Markus Bühler die Hoffnung, «dass wir den Schwung aus der Saison mitnehmen und unsere zwei, drei starken Stürmerinnen den einen oder anderen Konter fahren können». Seine Tochter ist eine davon. Vanessa ergänzt: «Wir werden versuchen, den Zürcherinnen das Leben schwer zu machen und lange die Null zu halten.»

Die Cup-Viertelfinals der Frauen am Samstag, 20. Dezember

Dragon Queens – ZSC Lions, 14.00 Uhr

Langenthal – Ambri, 17.30 Uhr

Neuchatel – Zug, 17.45 Uhr

Fribourg – Davos, 19.30 Uhr