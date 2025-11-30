Im einzigen PFWL-Duell des Achtelfinals des National Cup setzen sich die ZSC-Frauen auswärts gegen den SCB durch. Die weiteren PFWL-Teams qualifizieren sich mit deutlichen Siegen für den Viertelfinal.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Frauen der ZSC Lions gehen im einzigen Achtelfinal-Duell des National Cup zwischen zwei PFWL-Mannschaften auswärts gegen den SCB als Siegerinnen hervor. Die Zürcherinnen geraten in Bern zwar früh in Rückstand, gleichen die Partie jedoch wenig später dank Kira Juodikis wieder aus.

Nach dem Ausgleich übernimmt der ZSC das Spieldikat und trifft im zweiten Drittel gleich doppelt innert eineinhalb Minuten. Cindy Joray kann für die Bernerinnen noch verkürzen, ehe Juodikis den Zwei-Tore-Vorsprung noch vor der Pause wiederherstellt.

Im Schlussdrittel werfen die Bernerinnen noch einmal alles nach vorne, während die ZSC-Frauen einen Gang zurückschalten. So gelingt Sinja Leemann im Powerplay der Anschlusstreffer. Der Ausgleich will jedoch nicht mehr fallen, womit es am Ende beim 4:3-Sieg für die Zürcherinnen bleibt.

Weitere PFWL-Teams mit hohen Siegen

Neben dem ZSC qualifizieren sich auch die anderen PFWL-Vertreter gegen ihre unterklassigen Gegner erfolgreich für den Viertelfinal. Den höchsten Sieg feiern dabei die Frauen von Fribourg-Gottéron. Gegen das Drittliga-Team der ZSC-Frauen gewinnen die Seeländerinnen gleich 19:0. Norina Müller glänzt dabei mit sechs Treffern.

Leader EVZ jubelt bei den GCK-Frauen aus der Zweitliga über einen 15:0-Erfolg. Rahel Enzler stellt die Weichen mit ihrem ersten von drei Treffern nach rund sechs Minuten auf Sieg. Noemi Neubauerova ist mit vier Toren die erfolgreichste Zuger Torschützin der Partie.

Resultate der Cup-Achtelfinals ZSC Lions Girls (SWHL C) – Fribourg (PFWL) 0:19

Ajoie Ladies (SWHL-C) – Neuchâtel Hockey Academy (PFWL) 0:14

SC Bern (PFWL) – ZSC Lions (PFWL) 3:4

Brandis Juniors Ladies (SWHL B) – Langenthal (PFWL) 0:6

GCK Lions Frauen (SWHL B) – EV Zug (PFWL) 0:15

EHC Zunzgen-Sissach (SWHL B) – Ambri (PFWL) 0:6

Dragon Queens (SWHL C) – Neuchâtel Hockey Academy (SWHL C) 3:2 n.E.

