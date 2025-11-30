DE
FR
Abonnieren

Weitere PFWL-Teams souverän weiter
ZSC-Frauen bezwingen SCB im Cup-Achtelfinal

Im einzigen PFWL-Duell des Achtelfinals des National Cup setzen sich die ZSC-Frauen auswärts gegen den SCB durch. Die weiteren PFWL-Teams qualifizieren sich mit deutlichen Siegen für den Viertelfinal.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/4
Die ZSC-Frauen sind dank Doppeltoschützin Kira Juodikis im Cup-Achtelfinal gegen den SCB erfolgreich. (Archivbild)
Foto: Pius Koller
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Frauen der ZSC Lions gehen im einzigen Achtelfinal-Duell des National Cup zwischen zwei PFWL-Mannschaften auswärts gegen den SCB als Siegerinnen hervor. Die Zürcherinnen geraten in Bern zwar früh in Rückstand, gleichen die Partie jedoch wenig später dank Kira Juodikis wieder aus.

Nach dem Ausgleich übernimmt der ZSC das Spieldikat und trifft im zweiten Drittel gleich doppelt innert eineinhalb Minuten. Cindy Joray kann für die Bernerinnen noch verkürzen, ehe Juodikis den Zwei-Tore-Vorsprung noch vor der Pause wiederherstellt.

Mehr Frauen-Hockey
Ambri-Frauen tauchen beinahe beim Schlusslicht
Leader EVZ siegt souverän
Ambri-Frauen tauchen beinahe beim Schlusslicht
Wüthrich stürmt, solange sie gebraucht wird
Seit 32 Jahren Hockeyspielerin
Wüthrich stürmt, solange sie gebraucht wird

Im Schlussdrittel werfen die Bernerinnen noch einmal alles nach vorne, während die ZSC-Frauen einen Gang zurückschalten. So gelingt Sinja Leemann im Powerplay der Anschlusstreffer. Der Ausgleich will jedoch nicht mehr fallen, womit es am Ende beim 4:3-Sieg für die Zürcherinnen bleibt.

Weitere PFWL-Teams mit hohen Siegen

Neben dem ZSC qualifizieren sich auch die anderen PFWL-Vertreter gegen ihre unterklassigen Gegner erfolgreich für den Viertelfinal. Den höchsten Sieg feiern dabei die Frauen von Fribourg-Gottéron. Gegen das Drittliga-Team der ZSC-Frauen gewinnen die Seeländerinnen gleich 19:0. Norina Müller glänzt dabei mit sechs Treffern. 

Leader EVZ jubelt bei den GCK-Frauen aus der Zweitliga über einen 15:0-Erfolg. Rahel Enzler stellt die Weichen mit ihrem ersten von drei Treffern nach rund sechs Minuten auf Sieg. Noemi Neubauerova ist mit vier Toren die erfolgreichste Zuger Torschützin der Partie.

Resultate der Cup-Achtelfinals

ZSC Lions Girls (SWHL C) – Fribourg (PFWL) 0:19
Ajoie Ladies (SWHL-C) – Neuchâtel Hockey Academy (PFWL) 0:14
SC Bern (PFWL) – ZSC Lions (PFWL) 3:4
Brandis Juniors Ladies (SWHL B) – Langenthal (PFWL) 0:6
GCK Lions Frauen (SWHL B) – EV Zug (PFWL) 0:15
EHC Zunzgen-Sissach (SWHL B) – Ambri (PFWL) 0:6
Dragon Queens (SWHL C) – Neuchâtel Hockey Academy (SWHL C) 3:2 n.E.
SCRJ Lakers Ladies (SWHL B) – HCD Ladies (PFWL) 0:12

ZSC Lions Girls (SWHL C) – Fribourg (PFWL) 0:19
Ajoie Ladies (SWHL-C) – Neuchâtel Hockey Academy (PFWL) 0:14
SC Bern (PFWL) – ZSC Lions (PFWL) 3:4
Brandis Juniors Ladies (SWHL B) – Langenthal (PFWL) 0:6
GCK Lions Frauen (SWHL B) – EV Zug (PFWL) 0:15
EHC Zunzgen-Sissach (SWHL B) – Ambri (PFWL) 0:6
Dragon Queens (SWHL C) – Neuchâtel Hockey Academy (SWHL C) 3:2 n.E.
SCRJ Lakers Ladies (SWHL B) – HCD Ladies (PFWL) 0:12

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        SC Bern
        SC Bern