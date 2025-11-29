DE
FR
Abonnieren

Leader EVZ siegt souverän
Ambri-Frauen tauchen beinahe beim Schlusslicht

Trotz frühem Rückstand gewinnen die Zugerinnen am Ende souverän. Anders siehts bei ihren ersten Verfolgerinnen aus. Gegen das Schlusslicht bekundet Ambri-Piotta überraschend viel Mühe.
Publiziert: 29.11.2025 um 23:28 Uhr
Kommentieren
1/6
Ambri-Piotta taucht beinahe beim Schlusslicht.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Souveräner Auftritt des EV Zug. Die Leaderinnen der Women's Hockey League feiern mit dem 4:1 gegen den SC Langenthal Damen ihren dritten Sieg in Serie. Und das, nachdem sie einen regelrechten Fehlstart hinlegen. Denn bereits in der 5. Minute schiesst Ella Välikangas die Gastgeberinnen in Führung. Diese hält bis fast zur Spielmitte. Dann gleicht Chiara Eggli für den EVZ aus. Und liefert den Startschuss zur Wende. An dieser ist Lara Stalder massgeblich beteiligt. Im Mitteldrittel bereitet sie zwei Treffer vor, legt auch das 4:1 durch Leonie Kutzer vier Sekunden vor der Schlusssirene auf.

Mehr Hockey
Der Leidensweg von Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann
Jahrelanger Kampf
Der Leidensweg von Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann
EVZ-Frauen bauen Tabellenführung aus
Löwinnen mit Kantersieg
EVZ-Frauen bauen Tabellenführung aus
Schwangere EVZ-Stürmerin Ryhner geht nicht mehr aufs Eis
«Will kein Risiko eingehen»
Schwangere EVZ-Stürmerin Ryhner geht nicht mehr aufs Eis
Ambri-Frauen verhindern Blamage
Gegen Schlusslicht Langenthal
Ambri-Frauen verhindern Blamage

Mit dem Sieg bauen die Zugerinnen ihre Tabellenführung um einen Punkt aus. Denn die ersten Verfolgerinnen Ambri-Piotta bekunden gegen Schlusslicht Neuchâtel Hockey Academy überraschend viel Mühe. Zweimal geraten sie in Rückstand – nach dem 2:2 durch Lena-Marie Lutz in der 28. Minute fallen in der regulären Spielzeit keine Tore mehr. Die Verlängerung muss die Entscheidung bringen. Und dort ist es erneut Lutz, die trifft. Und den Tessinerinnen in der 63. Minute den Zusatzpunkt sichert.

Ein Tor in Zürich – sieben in Davos

Im Duell zweier Tabellennachbarn gibts nur einen Treffer zu sehen. Nach achteinhalb Minuten schiesst Livia Tschannen für das viertplatzierte Fribourg das 1:0. Und das reicht, um bei den ZSC Lions die drei Punkte einzutüten. Der Rückstand der fünftplatzierten Lions wächst damit auf sechs Punkte. Allerdings haben sie zwei Partien weniger auf dem Konto.

Das torreichste Duell liefern sich die HC Davos Ladies und der SC Bern. Die zwei Treffer durch Lucia Haluskova im Schlussdrittel sind aus Davoser Sicht nur noch Resultatkosmetik. Denn die Bernerinnen ziehen im Mittelabschnitt mit vier Toren uneinholbar davon. Am Ende setzen sie sich im Landwassertal 5:2 durch.

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
SC Bern
SC Bern
ZSC Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Davos
        HC Davos
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        SC Bern
        SC Bern
        ZSC Lions
        ZSC Lions