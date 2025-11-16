DE
Gegen Schlusslicht Langenthal
Ambri-Frauen verhindern Blamage

Die Tabellenzweiten aus dem Tessin zittern sich gegen Langenthal zum Sieg. Erfolge feiern auch Davos und Fribourg.
vor 35 Minuten
|
vor 30 Minuten
Ambri setzt sich knapp gegen Langenthal durch. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Erst sechs Punkte haben die Frauen des SC Langenthal bisher geholt – klarer Minus-Rekord zusammen mit Neuchâtel. Gegen das Spitzenteam Ambri wären fast weitere Zähler dazugekommen. Nur mit 4:3 setzen sich die Tabellenzweiten gegen das Schlusslicht durch.

Siegreich sind auch die Frauen des HCD beim 2:1 in Bern. Fribourg gewinnt gegen Neuchâtel standesgemäss mit 4:1. Leader bleiben die Zugerinnen. 

In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
SC Bern
SC Bern
