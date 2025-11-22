Der Vorsprung von Leader EVZ auf die ersten Verfolgerinnen aus Ambri beträgt neuerdings zehn Punkte. Die Zentralschweizerinnen geben sich im Abendspiel gegen die HC Davos Ladies keine Blösse und holen mit einem 5:0 den 16. Sieg der Saison.
Ambri hingegen lässt auswärts gegen Fribourg Punkte liegen. Im Shootout über 18 Versuche haben am Ende die Gastgeberinnen das bessere Ende für sich.
In den übrigen Partien machen die ZSC Lions mit Neuchâtel kurzen Prozess (9:2) und Langenthal unterliegt dem SCB 0:2.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!
