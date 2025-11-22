Mit einem Sieg im Abendspiel vergrössern die EVZ-Frauen den Vorsprung in der Women's League. Ambri hat zuvor Punkte liegen gelassen.

Die Frauen des EVZ bleiben unangefochten an der Tabellenspitze der Women's League. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Der Vorsprung von Leader EVZ auf die ersten Verfolgerinnen aus Ambri beträgt neuerdings zehn Punkte. Die Zentralschweizerinnen geben sich im Abendspiel gegen die HC Davos Ladies keine Blösse und holen mit einem 5:0 den 16. Sieg der Saison.

Ambri hingegen lässt auswärts gegen Fribourg Punkte liegen. Im Shootout über 18 Versuche haben am Ende die Gastgeberinnen das bessere Ende für sich.

In den übrigen Partien machen die ZSC Lions mit Neuchâtel kurzen Prozess (9:2) und Langenthal unterliegt dem SCB 0:2.