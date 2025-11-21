Schweizerin Vallario schafft Sprung in die PWHL

Die Professional Women's Hockey League in Nordamerika startet am Wochenende gleich mit doppelter Schweizer Beteiligung in ihre dritte Saison.

Die Schweizer Nationalverteidigerin Nicole Vallario versucht ihr Glück in Nordamerika. Foto: Petr David Josek

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Neben Alina Müller gehört neu mit Nicole Vallario eine zweite Schweizerin einem der acht Teams an. Die 24-jährige Tessinerin, welche die Saison mit dem EV Zug in Angriff genommen hatte, konnte sich im Vorbereitungscamp der New York Sirens einen Platz im 23-köpfigen Kader sichern.

Alina Müller gehört bei den Boston Fleet seit der Gründung der nordamerikanischen Profi-Eishockeyliga vor zwei Jahren zum Stammpersonal. Die Winterthurer Stürmerin ist in ihrem Team zum Assistenz-Captain aufgestiegen.

«Alina bringt eine Leidenschaft mit, die ihre tiefe Liebe zum Spiel und ihre Verbundenheit zu Boston zeigt», sagt ihr Trainer Kris Sparre über die jüngste Schweizer Medaillengewinnerin aller Zeiten an Winterspielen. «Sie lebt jeden Tag Professionalität vor und ist die Art von Führungsspielerin, an der sich unsere Akteurinnen orientieren können.»

Müller trifft zum Saisonstart am Sonntag (19.00 Uhr Schweizer Zeit) mit Boston auf das Team aus Montreal. Bereits in der Nacht davor kommt Vallario zu ihrer Premiere in der PWHL. Sie reist mit den New York Sirens nach Ottawa.