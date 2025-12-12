Die Schweizerinnen verlieren an der Euro Hockey Tour gegen Schweden mit 2:5. Nur in der Startphase kann die Nati wirklich mithalten.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Einen Tag nach dem Sieg gegen Finnland verlieren die Schweizerinnen die abschliessende Partie der Euro Hockey Tour in Lahti (Fi). Gegen Schweden muss sich das Team von Colin Muller mit 2:5 geschlagen geben. Die letzten drei Spiele gegen die «Tre Kronor» hatte die Nati noch gewonnen.

Die Schweizerinnen werden beim letzten Test vor den Olympia früh geschockt: Nach nicht einmal drei Minuten führen die Schwedinnen bereits. Lara Stalder gleicht die Partie kurz darauf im Powerplay wieder aus, doch nur wenige Minuten später liegt die Nati erneut im Rückstand.

Die Schweiz ist in der Folge nicht chancenlos, bleibt in der Offensive insgesamt aber zu harmlos. Nur in Überzahl wird das Team von Muller immer wieder gefährlich: Auch das 2:3 durch Rahel Enzler im Mitteldrittel, nachdem die Schwedinnen kurz zuvor ihren Vorsprung ausgebaut haben, entsteht so.

Im Schlussdrittel lassen die «Tre Kronor» dann aber nichts mehr anbrennen und machen mit zwei weiteren Treffern endgültig den Deckel drauf. Die Nati dürfte damit mit einem gemischten Gefühl aus Finnland abreisen. Mit Kanada, der USA, Finnland und Tschechien warten in der Gruppenphase von Olympia vier Gegnerinnen, die allesamt stärker als die Schwedinnen einzustufen sind.