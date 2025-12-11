DE
Achtungserfolg in Finnland
Schweizerinnen jubeln dank Traumstart und Last-Minute-Tor

Schweizer Jubel in Lahti: Die Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen erstmals seit zwei Jahren wieder gegen Finnland.
Enges Ringen: Die Schweizerinnen holen gegen Finnland einen 4:3-Sieg. (Archivbild)
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Ein früher Doppelschlag und ein spätes Siegtor verhelfen den Schweizerinnen zum Achtungserfolg über Finnland an der Euro Hockey Tour der Frauen. Damit kann das Team von Colin Muller nach zuletzt zehn Niederlagen in Folge wieder einmal gegen die Finninnen gewinnen.

Beim ersten Sieg über Finnland seit zwei Jahren eröffnet Lara Stalder in der zweiten Minute das Skore. Keine zwei Minuten später erhöht Lena-Marie Lutz. Nach dem Traumstart kämpfen sich die Finninnen bis zum Ende des Mitteldrittels zurück, nur um im Schlussdrittel nach 34 Sekunden wieder im Rückstand zu liegen. Doch auch auf das Tor von Rahel Enzler haben die Nordländerinnen noch eine Antwort. Erst als Alina Müller 51 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit das 4:3 erzielt, kann das Heimteam nicht mehr reagieren.

Für die Schweizerinnen ist der Sieg gegen Finnland der zweite Auftritt in Lahti. Zum Auftakt unterlagen sie Tschechien mit 1:2. Zum Abschluss treffen sie am Freitagmittag auf Schweden.

