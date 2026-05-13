Wer darf mit den NHL-Stars Hischier und Meier ran? Das erste Training in Zürich gibt Aufschlüsse, wie die Aufstellung im Startspiel am Freitag gegen die USA aussehen könnte. Hier kommt das Nati-Inside.

Welche Linien mixt Cadieux?

Beim ersten Training in Zürich schaut man gespannt auf die Linien der Schweizer Nati, die Jan Cadieux zusammengestellt hat. In der kühlen Trainingshalle der Swiss Life Arena ist es Lausanne-Stürmer Théo Rochette, der den Platz neben den NHL-Stars Nico Hischier und Timo Meier einnimmt. Wie erwartet trainieren die ZSC-«Zwillinge» Denis Malgin und Sven Andrighetto, wie im letzten Test gegen Tschechien, mit Pius Suter. Die dritte Reihe besteht aus Nino Niederreiter, Calvin Thürkauf und Christoph Bertschy, wobei auch Attilio Biasca in dieser Reihe abwechselnd zum Zug kommt. Die Energy-Line bilden Simon Knak, Center Ken Jäger und Damien Riat – mit Nicolas Baechler als viertem Mann. Das deutet darauf hin, dass der ZSC-Stürmer und Biasca im ersten Spiel gegen die USA am Freitag noch nicht zum Zug kommen.

Wer darf mit Josi ran?

In der Abwehr scheinen zwei Paare festzustehen. NHL-Star J.J. Moser trainiert mit Tim Berni und das ZSC-Duo Dean Kukan/Christian Marti bleibt zusammen. Doch wer darf mit Capitano Roman Josi ran? Sowohl Dominik Egli als auch Sven Jung und Lukas Frick kommen zu Einsätzen mit dem Nashville-Star.

Berra fehlt krank

Ein Mann fehlt im Training: Fribourg-Keeper Reto Berra (39). Der Meister-Goalie ist nicht etwa noch am Feiern, sondern krank und deshalb noch nicht zur Nati eingerückt.

Prominenter Trainingsgast

Die letzte Heim-WM 2009 schaute er sich am TV an, die aktuelle muss er auf der Tribüne verfolgen. Trotzdem lässt sich Jonas Siegenthaler das erste Training seiner Nati-Kollegen in der Swiss Life Arena nicht entgehen. Um den Hals des NHL-Starverteidigers der New Jersey Devils baumelt sogar eine offizielle Akkreditierung. Siegenthalers Aufgabe? Der 29-Jährige unterstützt wo möglich den Nati-Staff im Hintergrund.

Hype um Nati-Food in Nordamerika

Nati-Hauptsponsor Denner hat sich für die Heim-WM etwas einfallen lassen. So gibt es in den Filialen aktuell nicht nur Fanmaterial zu kaufen, sondern auch Lebensmittelprodukte, für deren Verpackung die Konterfeis von Spielern in Verbindung mit Hockey-Ausdrücken verwendet wurden. Blick hat darüber berichtet. Um die Snacks in Verbindung mit den NHL-Spielern ist dabei in Nordamerika über die sozialen Medien ein regelrechter Hype entstanden. So schreibt etwa Maggi wegen Nico Hischiers Produkt Top Scorer Chips Salt: «Ich brauche diese Nico-Hischier-Chips!» Oder Bel ist wegen der Puck-Prika-Chips von Pius Suter ausser sich: «Ich muss sofort in die Schweiz fliegen!»

Milanese als Volunteerin

Grosse Augen machten einige Journalisten im Medienzentrum in Zürich. Denn als Volunteerin ist da TV-Moderatorin Daniela Milanese anzutreffen, die sich als freiwillige Helferin gemeldet hatte. «Wenn die WM schon mal in der Schweiz ist, dann dachte ich mir, dass ich dem Eishockey auch mal etwas zurückgeben kann», sagt die Hockey-Fachfrau von Mysports, während sie an einer Türe ein Schild anbringt.

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