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Der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2026

Ab diesem Freitag dreht sich in der Schweiz alles um Eishockey. An der Heim-WM in Zürich und Fribourg kämpft die Nati um Gold und bekommts zum Auftakt mit den USA zu tun. Hier gibts alle Spiele vom Turnier 2026.
Publiziert: 14:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Vom 15.–31. Mai tragen Zürich und Fribourg die Eishockey-WM 2026 aus.
Foto: Blick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
  • 16 Teams in zwei Achtergruppen, Nati in Gruppe A
  • Schweiz spielt erstes Spiel gegen die USA am 15. Mai
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan 2026 als PDF

Die Nati bekommt es in Gruppe A mit den USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und Grossbritannien zu tun und trifft als erstes auf die mit NHL-Stars gespickte Truppe aus Übersee (15. Mai). Bis zum 26. Mai wird sie gegen alle Gruppengegner in der Zürcher Swiss Life Arena jeweils eine Partie bestritten und sich hoffentlich fürs Viertelfinal qualifiziert haben. Dieses erreicht sie dann, wenn sie die erste Turnierphase mindestens auf dem 4. Rang beendet.

Alle Spiele der Eishockey-WM 2026

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland
    16.20 Uhr: Kanada – Schweden
    20.20 Uhr: USA – Schweiz
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland
    16.20 Uhr: Italien – Kanada
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien
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  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – USA
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Österreich
    16.20 Uhr: Italien – Norwegen
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
    16.20 Uhr: Tschechien – Italien
    20.20 Uhr: USA – Deutschland
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien
  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Finnland
    16.20 Uhr: Kanada – Norwegen
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei
  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn
    16.20 Uhr: Kanada – Slowenien
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Schweden – Italien
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr: Lettland – USA
    12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland
    16.20 Uhr: Dänemark – Italien
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn
    16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien
  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
    12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
    16.20 Uhr: USA – Österreich
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
  • Donnerstag, 28. Mai
    16.20 Uhr: Viertelfinal 1
    16.20 Uhr: Viertelfinal 2
    20.20 Uhr: Viertelfinal 3
    20.20 Uhr: Viertelfinal 4
  • Samstag, 30. Mai
    15.20 Uhr: Halbfinal 1
    20 Uhr: Halbfinal 2
  • Sonntag, 31. Mai
    15.30 Uhr: Spiel um Bronze
    20.20 Uhr: Spiel um Gold
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Italien
Italien
Ungarn
Ungarn
Österreich
Österreich
Kanada
Kanada
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
Grossbritannien
Grossbritannien
Eishockey-WM 2026
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Lettland
Lettland
Norwegen
Norwegen
Slowakei
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Schweden
Schweden
Schweiz
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USA
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      Tschechien
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      Dänemark
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      Schweden
      Schweden
      Schweiz
      Schweiz
      USA
      USA