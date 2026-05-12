Darum gehts
- Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
- 16 Teams in zwei Achtergruppen, Nati in Gruppe A
- Schweiz spielt erstes Spiel gegen die USA am 15. Mai
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Die Nati bekommt es in Gruppe A mit den USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und Grossbritannien zu tun und trifft als erstes auf die mit NHL-Stars gespickte Truppe aus Übersee (15. Mai). Bis zum 26. Mai wird sie gegen alle Gruppengegner in der Zürcher Swiss Life Arena jeweils eine Partie bestritten und sich hoffentlich fürs Viertelfinal qualifiziert haben. Dieses erreicht sie dann, wenn sie die erste Turnierphase mindestens auf dem 4. Rang beendet.
Alle Spiele der Eishockey-WM 2026
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – Deutschland
16.20 Uhr: Kanada – Schweden
20.20 Uhr: USA – Schweiz
20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich
12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen
16.20 Uhr: Ungarn – Finnland
16.20 Uhr: Italien – Kanada
20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – USA
12.20 Uhr: Italien – Slowakei
16.20 Uhr: Österreich – Ungarn
16.20 Uhr: Dänemark – Schweden
20.20 Uhr: Deutschland – Lettland
20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – USA
16.20 Uhr: Kanada – Dänemark
20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
20.20 Uhr: Schweden – Tschechien
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Österreich
16.20 Uhr: Italien – Norwegen
20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien
20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
16.20 Uhr: Tschechien – Italien
20.20 Uhr: USA – Deutschland
20.20 Uhr: Schweden – Slowenien
- Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Finnland
16.20 Uhr: Kanada – Norwegen
20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn
16.20 Uhr: Kanada – Slowenien
20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien
20.20 Uhr: Schweden – Italien
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Lettland – USA
12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien
16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien
20.20 Uhr: Österreich – Deutschland
20.20 Uhr: Norwegen – Schweden
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland
16.20 Uhr: Dänemark – Italien
20.20 Uhr: Finnland – Österreich
20.20 Uhr: Slowakei – Kanada
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: USA – Ungarn
16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen
20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien
20.20 Uhr: Slowenien – Italien
- Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
16.20 Uhr: USA – Österreich
16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
- Donnerstag, 28. Mai
16.20 Uhr: Viertelfinal 1
16.20 Uhr: Viertelfinal 2
20.20 Uhr: Viertelfinal 3
20.20 Uhr: Viertelfinal 4
- Samstag, 30. Mai
15.20 Uhr: Halbfinal 1
20 Uhr: Halbfinal 2
- Sonntag, 31. Mai
15.30 Uhr: Spiel um Bronze
20.20 Uhr: Spiel um Gold
Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.
Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0