Die WM-Vorbereitung hat die Nati mit einem klaren 6:1-Sieg gegen Tschechien abgeschlossen. Nun hat Trainer Jan Cadieux den letzten Kaderschnitt vollzogen. Diese Spieler sollen für uns Gold holen.
So sieht das WM-Aufgebot von Cadieux aus
Torhüter
Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug).
Verteidiger
Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC/SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning/NHL).
Stürmer
Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano).
Damit wurden die Verteidiger Giancarlo Chanton, Fabian Heldner und Simon Seiler sowie die Stürmer Yannick Frehner und Tyler Moy – unser Topskorer der letzten WM – von Cadieux nicht berücksichtigt. Möglicherweise stösst noch Stürmer Philipp Kurashev dazu, bei ihm stehen aber noch medizinische Tests aus.
«Die Entscheidung über das WM-Aufgebot war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben. Auch diejenigen, die nicht an der Heim-WM dabei sein werden, haben die Mannschaft mit ihrem Einsatz und ihrer Einstellung mitgeprägt und die Mitspieler jeden Tag gepusht», wird der Nati-Coach in einer Mitteilung zitiert.
Die Schweiz startet am Freitag gegen die USA ins Turnier (20.20 Uhr).
Das Aufgebot für die Heim-WM
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)
Allenfalls stösst noch Stürmer Philipp Kurashev zum Kader, bei ihm stehen noch medizinische Tests aus. In diesem Fall würde ein anderer Stürmer aus dem bestehenden Kader ausscheiden.
Schweizer WM-Spiele (alle in Zürich)
15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr
16. Mai: Schweiz – Lettland, 20.20 Uhr
18. Mai: Deutschland – Schweiz, 20.20 Uhr
20. Mai: Österreich – Schweiz, 16.20 Uhr
21. Mai: Schweiz – Grossbritannien, 20.20 Uhr
23. Mai: Schweiz – Ungarn, 16.20 Uhr
26. Mai: Schweiz – Finnland, 20.20 Uhr
Viertelfinals: 28. Mai 16.20 Uhr und 20.20 Uhr in Fribourg und Zürich
Halbfinals: 30. Mai 14.20 Uhr und 18.20 Uhr in Zürich
Spiel um Platz 3: 31. Mai 15.20 Uhr in Zürich
Final: 31. Mai 20.20 Uhr in Zürich
Das Aufgebot für die Heim-WM
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)
Allenfalls stösst noch Stürmer Philipp Kurashev zum Kader, bei ihm stehen noch medizinische Tests aus. In diesem Fall würde ein anderer Stürmer aus dem bestehenden Kader ausscheiden.
Schweizer WM-Spiele (alle in Zürich)
15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr
16. Mai: Schweiz – Lettland, 20.20 Uhr
18. Mai: Deutschland – Schweiz, 20.20 Uhr
20. Mai: Österreich – Schweiz, 16.20 Uhr
21. Mai: Schweiz – Grossbritannien, 20.20 Uhr
23. Mai: Schweiz – Ungarn, 16.20 Uhr
26. Mai: Schweiz – Finnland, 20.20 Uhr
Viertelfinals: 28. Mai 16.20 Uhr und 20.20 Uhr in Fribourg und Zürich
Halbfinals: 30. Mai 14.20 Uhr und 18.20 Uhr in Zürich
Spiel um Platz 3: 31. Mai 15.20 Uhr in Zürich
Final: 31. Mai 20.20 Uhr in Zürich
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0