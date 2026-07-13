Im Bordell Zeus in Küssnacht SZ wurde am Sonntag eine tote Person entdeckt. Polizei und Betreiber schweigen zu Identität und Todesursache. Freierforen spekulieren über den Tod einer Prostituierten namens Ema B. und über mögliche Drogenprobleme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Sonntag wurde eine leblose Person im Bordell Zeus in Küssnacht SZ gefunden

Freier spekulieren online über Identität und Todesursache, Drogen im Gespräch

Ema B.* soll Verstorbene sein, seit 2021 im Rotlichtmilieu tätig

Grosseinsatz am Sonntag im Bordell Zeus in Küssnacht SZ. Blick-Leser berichteten, dass Rettungskräfte und Polizei vor Ort waren – offenbar wegen eines Todesfalls.

Später dann die Bestätigung: Es war tatsächlich eine leblose Person aufgefunden worden. Angaben zu den Todesumständen und auch zur Identität der verstorbenen Person machten die Behörden jedoch keine. Das änderte sich auch am Montag nicht. Weder die Kantonspolizei Schwyz noch der Betreiber des Bordells wollen sagen, ob es sich um einen toten Freier handelt oder ob eine Prostituierte ums Leben gekommen ist und ob es sich um ein Verbrechen oder einen natürlichen Todesfall handelt.

Auf Anfrage von Blick wollen sich auch am Montag weder die Angestellten des Bordells noch der Besitzer äussern, «wegen der laufenden Ermittlungen».

Beileidsbekundungen in Freierforen

Der Todesfall im Zeus ist aber auch in einschlägigen Freierforen Thema, wie Recherchen von Blick zeigen. Auch hier geht es um die Frage, wer am Sonntag im Zeus gestorben ist. Demnach soll die Tote Ema B.*, eine der Prostituierten des Bordells, sein.

«Verheerender Verlust», schreibt einer der Kommentatoren. Ein anderer ergänzt: «Rip Beautiful Ema B.» Zudem wird über die Todesursache spekuliert, Drogen sollen es gewesen sein, schreibt einer der Freier. Eine Bestätigung gibt es dafür nicht. «Keine Ahnung, was das mit euch macht? Aber ich kann in absehbarer Zeit in kein Puff gehen. Zeus schon gar nicht. Das hat mich geschockt», schreibt ein weiterer Forumsbesucher.

Ema B. war offenbar schon länger im Rotlichtmilieu tätig. Davon zeugen Einträge in anderen Foren aus dem Jahr 2021. Damals soll sie im Kanton Bern tätig gewesen sein.

Immer wieder Polizei

Der Todesfall im Bordell Zeus beschäftigt auch die Anwohner. Zum Beispiel Zoé T. (23). Was genau passiert ist, weiss aber auch sie nicht, sie beobachtete den Einsatz der Behörden am Sonntag. «Ich sah, wie der Leichensack abtransportiert wurde», sagt sie zu Blick. «Die Person darin wirkte klein und zierlich, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau war.»

Den Freiern in den Foren geht die Sache auf alle Fälle sehr nahe. «Ema war toll, vor allem als Mensch mit Tiefe. Am Ende hat sie das Business gefressen. Sie wird leider nicht die Letzte sein. Hoffentlich findest du deinen Frieden, Ema», schreibt einer als letzten Gruss.

* Namen geändert