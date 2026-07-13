Todesfall in Bordell «Zeus» in Küssnacht SZ

Am Sonntag kam es zu einem Todesfall im Bordell «Zeus» in Küssnacht. Die Polizei ermittelt zu den genauen Todesumständen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei- und Rettungseinsatz im Bordell «Zeus» in Küssnacht SZ am Sonntag

Ein Todesfall im Club wurde von der Kantonspolizei Schwyz bestätigt

Ermittlungen laufen, Identität des Opfers und Umstände noch unbekannt

Im Bordell «Zeus» in Küssnacht SZ kam es am Sonntagmittag zu einem Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten, wie mehrere Blick-Leser berichteten. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt auf Anfrage einen Einsatz aufgrund eines Todesfalls im Club. Noch sind die Umstände hinter dem Todesfall unbekannt.

«Weitere Angaben zur Identität des Todesopfers sowie den weiteren Umständen können wir keine machen, da die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz und der Kantonspolizei Schwyz noch im Gang sind», heisst es hierzu auf Blick-Anfrage von der Kantonspolizei.