Am Samstag fand in Lutry ein Gedenkmarsch statt, der zwischen Ehrung und Anklage schwankte. Angehörige von Opfern aus Crans-Montana VS entluden ihre Wut auf die Schweizer Behörden. Blick war vor Ort.

Darum gehts 500 Menschen demonstrierten in Lutry VD für Opfer der Crans-Montana-Tragödie

Angehörige fordern Gerechtigkeit und kritisieren Behörden sowie mögliche Absprachen

Sieben Menschen starben bei der Tragödie, darunter Trystan (†17) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Léo Michoud

In Lutry VD brach während der Gedenkfeier für die Opfer der Crans-Montana-Tragödie ein Sturm der Entrüstung aus. Am Samstag nahmen 500 Personen an einem Gedenkmarsch teil, der von einer Freundin der sieben Verstorbenen organisiert worden war. Doch von Stille und Besinnung war keine Rede. Blick war vor Ort.

Kurz vor der angekündigten Abmarschzeit bahnte sich eine Gruppe von Angehörigen vor dem Skatepark, der an das Gelände des FC Lutry angrenzt, einen Weg durch die Menge, enthüllte ein grosses Banner und stellte sich dahinter. «Gedenken an die Opfer von Crans-Montana. Gerechtigkeit und Wahrheit», war darauf zu lesen.

Den FC Lutry hat die Brandkatastrophe besonders schwer getroffen. Sieben Junioren sind in den Flammen umgekommen. Ein langer Moment der Stille ermöglichte es den zahlreichen Journalisten aus der Schweiz, Frankreich und Italien, sich zu nähern und die Kameras in Position zu bringen.

«Walliser verschwindet aus diesem Fall»

Die führenden Persönlichkeiten dieser Aktion waren Arthurs Mutter Laetitia Brodard-Sitre, die Organisatorin des Marsches Allegra Petruzzi, Alexandre Fleury, der Vater eines Brandopfers und unter den lautstärksten Stimmen Trystans Eltern, deren Beerdigung in letzter Minute abgesagt worden war. Fast eine Stunde lang folgte ein prägnanter Satz auf den anderen.

Trystans Vater Christian P.*, der ein Italien-Trikot trug, wandte sich zunächst an die Justiz: «Walliser, wenn ihr ein bisschen Ehre habt, dann verschwindet aus diesem Fall.» Seine Lebensgefährtin, die ein Schild mit dem Gesicht ihres Sohnes hochhielt, der im Alter von 17 Jahren starb, fuhr fort: «Die Gemeinde soll Verantwortung übernehmen, die Morettis sollen Verantwortung übernehmen. Ein Land, das das Geld der korsischen Mafia über die Sicherheit von Kindern stellt, sollte abgeschafft werden.»

Anschuldigungen am laufenden Band

Anschuldigungen dieser Art - deren Grundlage noch geprüft werden muss - gab es immer wieder. Bürgermeister Nicolas Féraud wurde vorgeworfen, Anfragen von Angehörigen unbeantwortet gelassen zu haben. Dem Bund wurde vorgeworfen, «die versprochene finanzielle Hilfe an die Familien der Opfer noch nicht geschickt» zu haben. Bundespräsident Guy Parmelin (66) wurde beschuldigt, sein «einziges Beileidsschreiben» für alle Opferfamilien «fotokopiert» zu haben. Auch den SBB ging es an den Kragen. Das Unternehmen wurde beschuldigt, einem jungen Mädchen, das ihre Schwester, ein Opfer, «das man im Spital zerstückelt» habe, besuchen wollte, eine Busse auferlegt zu haben.

2:11 Marsch für Opfer von Crans: In Lutry kippt die Trauer in Wut

Zusammenfassend: Diese Eltern haben nicht vor, brav abzuwarten, bis die Walliser Justiz ihre Arbeit erledigt hat. «Die Gefahr der Absprache, die Gefahr der Absprache zwischen Beamten, Gemeindeangestellten und der Familie Moretti, muss aufhören», sagte Laetitia Brodard-Sitre. Und weiter: «Wir wollen nur Gerechtigkeit, wir wollen nur die Wahrheit. Und erst dann werden wir trauern. Denn heute werden Lügen verbreitet, es werden Absprachen getroffen. Und das ist in der Schweiz nicht akzeptabel.»

«Die Mörder meines Sohnes»

Ungebremst gingen die Anschuldigungen weiter. Für Trystans Vater sind die Morettis nicht mehr und nicht weniger als «die Mörder» seines Sohnes. Bei mehreren Gelegenheiten bedankte er sich bei Italien und Frankreich sowie bei den Medien dieser beiden Länder, dass sie ihre Nase in das Walliser Gerichtsverfahren stecken. «Grazie mille a Giorgia Meloni!», sagte er auf Italienisch in die Kameras der Anwesenden italienischen Fernsehsender.

Nach den Reden rückten Dutzende Mikrofone und Kameras bis auf wenige Zentimeter an die Redner heran. Es dauerte fast eine weitere halbe Stunde, bis der angekündigte Gedenkmarsch begann, angeführt von der jungen Organisatorin mit ihrem Schild «Ihr seid nicht allein».

1:00 Video zeigt ihn beim Tanzen: Trystan (†17) genoss mit seinen Freunden das Leben

Hunderte von Menschen, die sich versammelt hatten und zum Teil von weit her gekommen waren, gingen gemeinsam durch Lutry. Die Glocken läuteten und eine Schweigeminute begann. «Nie wieder!», skandierte die Menge auf die Bitte von Trystans Vater hin anschliessend.

Mehr oder weniger direkte Kritik

Es war dieselbe Parole, die Jean-Philippe B., der gekommen war, um die Familie zu unterstützen, auf sein T-Shirt drucken liess. «Es ist wichtig, da zu sein, um das Leid der Familien zu teilen, die einen Sohn oder eine Tochter verloren haben», findet er. «Es ist auch meine Pflicht als Bürger, die Behörden daran zu erinnern, die Gesetze zu achten und durchzusetzen. Es liegt in der Verantwortung der Landesparlamente und der Abgeordneten, bestimmte Gesetze so zu überarbeiten, dass die Sicherheit aller, insbesondere der Jüngsten, gewährleistet ist.»

Als Trystans Vater am Ende des Marsches von Blick befragt wurde, warf er den Politikern ihre Abwesenheit vor. «Die Behörden von Lutry waren über diese Demonstration informiert. Weder der Gemeindepräsident Pascal Monod noch ein anderer Vertreter ist aufgetaucht», kritisierte er und unterstellte sogar, dass gewählte Vertreter der FDP in dieser Angelegenheit unter einer Decke steckten.

Einige Redner zeigten sich gemässigter. Alexandre Fleury, der in Crans-Montana wohnt und Vater eines Jugendlichen ist, der derzeit in Zürich im Spital liegt, war gekommen, um die Familien in Lutry zu unterstützen. Er zog es vor, noch keine Schuldigen zu benennen: «Die Wut wird nachlassen, wenn die Familien trauern können, wenn die gesamte Fahrlässigkeit vor und nach dem 31. Dezember aufgedeckt ist und jeder Verantwortliche vor Gericht gestellt wird.»

* Name bekannt