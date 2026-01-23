Darum gehts Laetitia Brodard-Sitre gründet Verein zur Unterstützung trauernder Eltern nach Verlust ihres Sohnes in Crans-Montana

Sohn Arthur starb mit 16 Jahren bei Brand in Bar Le Constellation

Unterstützung und Liebe helfen ihr, nach der Tragödie weiterzumachen

Laurence Desbordes

Laetitia Brodard-Sitre, Sie hatten klar angekündigt, dass Sie nicht mehr mit den Medien sprechen wollen. Warum haben Sie sich nun doch bereiterklärt, mit uns zu sprechen?

Laetitia Brodard-Sitre: Ich habe mich anfangs viel in den sozialen Netzwerken und in der Presse geäussert, weil ich meinen Sohn unter all den Unidentifizierten finden wollte. Arthur war das Gesicht der Vermissten oder der schwer Verbrannten. Jetzt weiss ich, wo mein Sohn ruht. Ich hatte meinem 12-jährigen Sohn Benjamin versprochen, dass wir bis zu seinem Geburtstag am 5. Januar seinen Bruder gefunden haben würden. Jetzt, da wir Bescheid wissen, schien es mir auch wichtig, den Eltern und auch den Jugendlichen, die in Crans-Montana apokalyptische Szenen miterlebt haben, die gesehen haben, wie Menschen, die sie kannten oder nicht kannten, sich in menschliche Fackeln verwandelten, meine Ehrerbietung zu erweisen. Es gibt Tausende, die zu Kollateralopfern geworden sind. Und wir als Erwachsene müssen etwas für sie tun. Wir müssen dieser verwundeten Generation helfen, sie unterstützen, denn sie ist unglaublich schön und wir müssen stolz auf sie sein.

Wer war Arthur?

Arthur war von klein auf ein Junge, der es liebte, perfekt zu sein. Er war sehr zurückhaltend und konnte es nicht ertragen, im Mittelpunkt zu stehen. Er hätte es gehasst, wenn die ganze Welt sein Gesicht gekannt hätte. Er freute sich auf seinen Führerschein und hatte alle notwendigen Schritte unternommen. Er hatte bereits einen Rollerführerschein und fuhr seine Freunde hierhin und dorthin und brachte sie bei Bedarf heim. Ich sagte zu ihm: «Du bist ein Uber-Rollerfahrer», und er antwortete: «Ja, aber weisst du, er hat keinen Scooter und seine Mutter macht sich Sorgen, wenn er zu spät kommt. Also bringe ich ihn nach Hause.» Mein Sohn war voller Sanftmut und, wie man hören konnte, voller Empathie. Sein Zimmer war immer aufgeräumt, seine Turnschuhe ordentlich aufgereiht. Er liebte Ordnung und schöne Dinge. Er liebte es, zu seiner Grossmutter, seiner «Grand-Mumu», wie er sie nannte, zu gehen. Er sagte zu meiner Mutter: «Weisst du, auch wenn ich jetzt 16 bin, werde ich weiterhin bei dir übernachten, weil ich es liebe.»

Auch das Lernen war ihm sehr wichtig. Er wollte erfolgreich sein und war sehr ehrgeizig.

Mit 12 oder 13 Jahren kaufte mein Arthur Handyhüllen, um sie weiterzuverkaufen. Er erstellte Internetseiten, um sie anschliessend zu verkaufen, mit Logos usw. Als ich mich von seinem Vater trennte, sagte er zu mir: «Weisst du, Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde jetzt mit dem Geld, das ich verdiene, mit dir in die Ferien fahren. Ich werde für dich da sein.» Das ist also dieser junge Mann, mein Arthur, dieser Stern, der auch für die anderen da war. Nun gut, ich hatte nicht immer nur rosige Tage mit ihm. Wie bei allen Geschwistern zankte er sich mit seinem Bruder ... Aber sie hatten beide eine schöne Beziehung.

Sie haben mir erzählt, dass er eine Freundin hatte?

Er war sehr diskret. Ich habe erst vor ein paar Tagen herausgefunden, dass er seit zwei Monaten eine Freundin hatte. Sie hat übrigens am Tag der Beerdigung gesprochen. Sie traute sich zunächst nicht. Aber ich habe ihr gesagt: «Weisst du, du gehörst zu uns. Du bist seine erste Liebe, du warst ein Teil seines Lebens.»

Wir kommen an der Bank vorbei, auf der sich die beiden Liebenden immer getroffen haben.

Er sass dort mit diesem jungen Mädchen. Sie erzählte mir, dass sie stundenlang geredet hatten, und zeigte mir ihren Snapchat-Austausch. Sie hatte ihm geschrieben: «Es ist verrückt, mit dir vergeht die Zeit so schnell.»

War es sein erstes Neujahr ohne seine Familie?

Ja, wie die meisten seiner Freunde konnten sie es kaum erwarten und waren voller Vorfreude. Arthur war bereits mit seinem Vater und seinem Bruder in Crans-Montana, aber ich habe Videos von seinen Freunden gesehen, die zu ihm in den Zug stiegen. Sie sind glücklich, sie singen, sie gehen mit ihren Freunden feiern. Sie sind in Freundschaft und Freude aufgebrochen. Sie haben sich für diesen Ort, Crans-Montana, entschieden, weil einige von ihnen, darunter mein Sohn, bereits dort waren. Dieses Jahr war es offensichtlich der beste Ort, um sich zu treffen, «the place to be», um den Übergang ins Jahr 2026 zu feiern. In meiner Spiritualität sage ich mir, dass mein Stern einen Ort namens «Le Constellation» ausgewählt hat, um zu gehen.

Wie hält man das aus?

Ich weiss es nicht. Wie Sie sehen können, bin ich geschminkt, meine Haare sind sauber. Ich pflege mich ein wenig ... Denn Arthur hätte es nicht gemocht, mich ungepflegt zu sehen. Er würde zu mir sagen: «Mama, mach dich weiterhin hübsch.» Er achtete auf seine Frisur, auf jedes Detail. Er stimmte seine Kleidung auf seine Schuhe ab ... Ich mache das eigentlich für ihn, weil er mich sieht. Aber auch für seinen Bruder. Denn ich weiss, dass Arthur mir von dort, wo er ist, sagen würde: «Mama, bitte, da ist Benjamin». Ja, ich glaube, deshalb halte ich durch. Benjamin braucht eine Mutter. Ich habe 17 Jahre lang mein Bestes gegeben, um eine gute Mutter zu sein. Ich muss weitermachen. Ich kann es mir nicht leisten, nicht mehr zu lachen, nicht mehr «Vier gewinnt» zu spielen, ihn daran zu hindern, seine Spiele zu spielen. Nein, das kann ich nicht ... Am Tag vor der Beerdigung sagte er zu mir: «Sollen wir zum Auto wettrennen?» Ich dachte, meine Beine würden nachgeben. Aber ich antwortete: «Natürlich werden wir das Rennen machen. Wer als Erster beim Auto ist, hat gewonnen.» Denn er ist ein Kind, das erst 12 Jahre alt ist und gerade seinen grossen Bruder verloren hat. Und selbst wenn er 20 wäre, würde das nichts ändern. Wenn man einmal Mutter geworden ist, bleibt man es sein ganzes Leben lang, egal, ob die Kinder noch da sind oder nicht. Sie sind nur körperlich nicht mehr an unserer Seite. Das ist das Schwierigste daran. Ich träume davon, dass er mich in seine Arme nimmt, dass er mich sogar erstickt, wenn er mich fest an sich drückt. Er war so stolz an dem Tag, als er grösser als ich wurde.

Durch den Fussball haben Sie nicht nur eine enge Bindung zu Ihren beiden Söhnen, sondern auch zu einer ganzen Jugend aufgebaut ...

Ich mochte den Sport sehr, aber als ich damals anfangen wollte, war Fussball für Mädchen, die kein Talent hatten, nicht zugänglich. Aber das war nicht schlimm. Ich habe mich revanchiert, denn ich habe mein Trainerdiplom gemacht. Ich habe ein Diplom in Jugend und Sport. Und diese Rolle schätze ich sehr, denn ich fühle mich unter diesen jungen Menschen so sehr zu Hause. Auch Arthur liebte es, Kinder zu trainieren. Er kümmerte sich um die 2019 Geborenen und um eine ältere Gruppe. Wir drei haben viel Zeit beim FC Lutry verbracht. Mutter zu sein, ist ein Beruf, den ich gewählt habe. Den ich gewollt habe. Ich war glücklich, als wir dort zusammen waren. Wirklich. Das hat uns tolle Erinnerungen beschert. Beim FC Lutry sind wir eine sehr enge Familie, bestehend aus den Jugendlichen, den Eltern, dem Vorstand, den Mitarbeitern, aber auch allen Einwohnern von Lutry. Denn so viele unserer Jugendlichen sind von diesem Unglück betroffen. Und das habe ich gestern in der Kirche gesagt (am Tag von Arthurs Beerdigung, Anm. d. Red.). Ich bin wirklich stolz, Teil dieser Familie zu sein. Das erfüllt mich mit Stolz.

Sie wirken so stark trotz dieser schrecklichen Tragödie, die Sie getroffen hat ...

Diese Tragödie hat mir eine andere Familie geschenkt. Mit den Eltern von Arthurs Freunden sind wir für immer verbunden. Meine Tränen sind zwischen mir und mir selbst. Ich muss sie nicht zeigen. Ich habe Kommentare gehört, in denen es über mich hiess: «Diese Mutter kann nicht trauern. Sie lebt zu normal.» Aber ich muss nicht vor anderen weinen, um zu zeigen, dass ich traurig und am Boden zerstört bin. Und ausserdem reagiert jeder so, wie er kann. Vor allem aber müssen wir diesen jungen Menschen, die auf dem Fussballplatz, in der Turnhalle oder in der Ausbildung sind und von dieser Tragödie hart getroffen wurden, zeigen, dass man weiterleben und feiern muss. Denn diejenigen, die gegangen sind, feiern miteinander im Paradies. Natürlich hilft mir auch das Wissen, dass es Überlebende gibt, durchzuhalten. Es ist ein winziger Lichtblick, den ich brauche.

Auf dem Gitter neben der Bar haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Worte auf Bänder geschrieben, die aus dem Segel der Albatros, einem im Hafen von Lutry vor Anker liegenden Boot, ausgeschnitten wurden, und sie hängen sie auf, wann immer sie Lust dazu haben. Diese Freundschaft, Unterstützung und Solidarität ist ein wunderbares Geschenk. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das fortzuführen. Es gibt eine Spiritualität, eine Interreligiosität zwischen uns, das habe ich bei jeder Beerdigung gespürt, die ich durchgeführt habe, sei es mit einem Pfarrer, einem Pastor, einem Imam oder einem orthodoxen Priester. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Verbindung verschwindet. Das Mitgefühl, die Sympathie, die uns Eltern, Brüdern, Schwestern oder Freunden entgegengebracht wird, müssen wir annehmen, denn wir werden sie brauchen. Man sagt mir: «Du bist stark», aber in Wirklichkeit sind es all die Unterstützung, all die Liebe, die mir gegeben werden, die mich aufrechterhalten. Und das kann ich nicht für mich behalten. Ich bin wie ein Gefäss, das mit der Liebe anderer gefüllt ist und nicht unnötig überlaufen darf. Also fülle ich lieber die Gefässe derer, die es brauchen. So sehe ich die Dinge und das war auch das, was mich und Arthur verband. In dieser Hinsicht waren wir uns ähnlich. Ich weiss, dass er mir sagen würde: «Mama, diesem oder jenem geht es schlecht. Du musst sein Gefäss füllen. In unserem ganzen Körper gibt es viele kleine Gefässe, und wenn das Gefäss der Wut überläuft, muss man es weit weg von den anderen in einem Wald ausgiessen, aber das Gefäss der Liebe muss weitergegeben werden.

Sie sprechen von Wut, fühlen Sie sich wütend?

Natürlich bin ich wütend auf das Paar, das «Le Constellation» betrieben hat, auf ... Eigentlich weiss ich nicht, auf wen ich wütend bin. Vielleicht bin ich heute nicht mehr wütend. Am Anfang war es mir nur wichtig, meinen Sohn zu finden, und während mich alle in den Medien sahen, lag mein Kind im Bestattungsinstitut in Sion. Man hat uns vieles verheimlicht ... Er war eindeutig identifizierbar, er hatte seinen Ausweis bei sich, sein Telefon ... wie fast alle, die an Arthurs Tisch sassen. Man hat fast alle an derselben Stelle gefunden, unten an der Treppe. Sie hatten 50 Sekunden Zeit, um zu fliehen. Von ihrem Standort aus haben sie den Beginn des Feuers nicht gesehen. Ein Psychologe hat mir erklärt, dass es 20 Sekunden dauert, um zu begreifen, dass etwas nicht stimmt. Dann braucht man weitere 20 Sekunden, um zu erkennen, dass niemand mit einem Feuerlöscher kommen wird. Schliesslich hat man noch zehn Sekunden Zeit, um zu fliehen. In diesen zehn Sekunden hat man nicht einmal Zeit, ein Paar Schuhe anzuziehen. Eigentlich kann man sich, egal ob man ein Erwachsener oder ein Jugendlicher ist, nicht vorstellen, dass die Dinge so schnell eskalieren, vor allem, weil der Ort völlig mangelhaft war. Aber die Justiz wird Licht in diese sogenannten Arbeiten bringen, in das, was dieses Paar unseren Kindern angetan hat. Wenn ich von unseren Kindern spreche, meine ich auch den älteren Türsteher. Er ist in die Flammen zurückgekehrt, um nach unseren Kleinen zu suchen, obwohl er wie Frau Moretti hätte gehen können.

Sie haben beschlossen, gemeinsam mit anderen Müttern einen Verein zu gründen, um den Eltern der Opfer zu helfen.

Ja. Für diejenigen, die Kinder im Spital haben, aber auch für diejenigen, die ihre Kinder verloren haben. Wir sind gerade dabei, das aufzubauen. Aber wir müssen dabei klug vorgehen. Die rechtlichen Aspekte lassen wir vorerst beiseite. Das sehen wir später. Das Ziel ist es, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Letzte Woche haben die meisten von uns ihre Zeit damit verbracht, ihre Kinder zu beerdigen oder stark zu sein, um den Überlebenden beizustehen oder diejenigen zu beruhigen, die schreckliche Alpträume haben. Die juristische Seite ist zwar wichtig, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Neulich wurden mir Arthurs Sachen von den Ermittlern übergeben, ich musste Papiere unterschreiben, und ein Polizist fragte mich, ob ich Anzeige erstatten würde. Das Gleiche ist einer anderen Mutter passiert, die einfach fragte: «Wird diese Anzeige mein Kind zurückbringen?» Ja, es wird Gerechtigkeit geben, aber zuerst müssen wir uns auf unsere Trauer konzentrieren, aber auch auf die jungen Menschen, die in den Spitälern liegen, und ihren Eltern helfen. Ich habe einem verzweifelten Vater gesagt: «Sag dir jeden Abend um Mitternacht, dass dies ein Tag des Gewinns ist, ein kleines Licht in der Nacht.»

Was ist das Ziel Ihres Vereins?

Zunächst einmal, den Menschen im Alltag zu helfen. Man hat nicht die Kraft, in die Migros zu gehen und einen Einkaufswagen zu füllen, seine Rechnungen zu bezahlen und die Post zu holen, wenn man gerade seinen Sohn oder seine Tochter verloren hat oder an ihrem Krankenbett sitzen muss. Ich bekomme jeden Abend Essen vor meine Tür gestellt, weil ich weder die Kraft zum Kochen noch zum Wäschewaschen habe. Das übernehmen meine Freunde für mich. Ich habe ein unschätzbares Glück und würde mir wünschen, dass allen, die von diesem Drama betroffen sind, das Gleiche zuteilwird. Man muss sich auf das Wesentliche, das Grundlegende konzentrieren. Die meisten Eltern von Überlebenden sind nicht zu Hause. Was passiert, wenn sie Haustiere haben, wenn sich die Rechnungen im Briefkasten stapeln ...? Die Rettungskräfte haben die Brandopfer in Spitäler gebracht, die nicht unbedingt in der Nähe liegen. Was macht man, wenn man keine Fremdsprache spricht und eine Diagnose erhält, die man nicht verstehen kann? Was macht man, wenn man einen vierjährigen Sohn in der Schweiz hat und einen schwerverletzten Teenager in Deutschland, Zürich, Lyon oder Bukarest? Man muss auch Transfers organisieren können, wenn es möglich ist ... Es müssen Freiwillige gefunden werden, die das Leben erleichtern. Wir sind schon so betäubt.

Sie wollen sich auch um die Jugendlichen kümmern, die von diesem Drama erschüttert sind.

Sie haben es verdient. Ich bin einmal mit 70 Jugendlichen aus Lutry in ein Fussballcamp gefahren und habe den Eltern gesagt: «Machen Sie sich keine Sorgen, eine Woche lang sind Ihre Kinder meine Kinder.» Das möchte ich beibehalten, denn Arthur und andere haben sich eine Familie aus Freunden geschaffen, und heute sind die, die bleiben, durch all diese Verluste sehr verletzlich. Es ist nicht ihre Aufgabe, zum Telefon zu greifen und anzurufen. Es ist unsere Aufgabe, auf sie zuzugehen. Zu schauen, ob es ihnen gut geht. Wir wissen ja, dass es ihnen ohnehin nicht gut geht. Sie haben Freunde, Brüder, Schwestern, beste Freunde, beste Freundinnen verloren. Es kann ihnen nicht gut gehen, diesen Jugendlichen. Sie halten untereinander Nachtwachen bis 4 Uhr morgens. Sie schlafen nicht, sie diskutieren. Das Problem ist, dass das Reden untereinander zwar gut ist, aber es reicht nicht aus. Sie müssen unterstützt werden. Sie müssen wissen, dass Erwachsene für sie da sind, um sie wohlwollend und liebevoll zu begleiten, ohne sie zu bevormunden. Denen, die ich sehe, sage ich: «Lebt nicht für die Toten, lebt für euch selbst, feiert für euch selbst, nicht für die Verstorbenen. Arthur würde das nicht wollen. Stosst auf euer Leben an, stosst auf eure Liebe an, stosst auf eure Freundschaften an, denn unsere Kinder sind nicht in Wut gegangen, sie sind am 31. Dezember in Freundschaft gegangen, in der Freude, zusammen zu sein.»

Was antworten Sie all den Leuten in den sozialen Netzwerken, die sich empört fragen: «Wie können Eltern so junge Kinder aus dem Haus lassen?»

Ich versuche nicht, andere zu überzeugen. Menschen, die ohne Wissen urteilen, verdienen es nicht, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Diejenigen, die selbst schwierige Zeiten durchgemacht haben, verstehen es, ohne dass man es ihnen erklären muss.

Kontaktinformationen des Vereins Arthur et nous: contact@arthuretnous.ch

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der Ausgabe Nr. 04 von «L'illustré» veröffentlicht, die am 22. Januar 2026 im Zeitschriftenhandel erschien.