Schwer getroffen von der Tragödie in Crans-Montana, bietet der FC Lutry seinen Mitgliedern und Betroffenen eine rührende Aktion an. Seit Mittwoch zieren weisse Bänder das Fussballfeld, um die Opfer zu unterstützen oder sich von ihnen zu verabschieden.

Mit dieser Aktion wünscht der FC Lutry den Todesopfern von Crans-Montana VS «gute Reise»

Darum gehts FC Lutry trauert mit weissen Bändern um Opfer

Jugendliche schreiben Namen und Gedanken auf Bänder aus Schiffssegeln

7 Junioren starben, 5 verletzt, 2 Psychiater unterstützen den Verein

Léo Michoud

In Crans-Montana VS und in der ganzen Schweiz waren schwarze Schleifen das Symbol für die Staatstrauer am Freitag. In Lutry und seinem schwer getroffenen Fussballclub sind die Bänder eher weiss, haben aber die gleiche Bedeutung: Ehrerbietung für die Opfer und Unterstützung für ihre Angehörigen.

Der FC Lutry, bei dem nicht weniger als sieben Junioren in den Flammen umkamen, lud seine Jugendlichen «und alle Opfer dieser Tragödie» ein, sich in die Vereinskneipe zu begeben. «Kommen Sie und nehmen Sie ein Band, das aus dem Segel der Albatros, einem im Hafen von Lutry vor Anker liegenden Schiff, geschnitten wurde. Schreiben Sie einen Vornamen, einen Gedanken, ein paar Worte des Herzens darauf», lädt der Club über die sozialen Medien ein.

Diese weissen Bänder werden dann an den Zaun des Fussballplatzes gehängt, jenem Sport, in dem die Freundschaft zwischen den Opfern entstanden ist. «Jedes Band ist eine Verbindung. Zusammen sind sie Träger der Erinnerung, des Lichts und der Solidarität», drückt es der Verein aus. Am vergangenen Samstag versammelte sich die Bevölkerung des Lausanner Ostens zahlreich im Stadion von Lutry.

«Gute Reise» für die Verstorbenen

Ab Mittwoch nutzten mehrere Dutzend Jugendliche und «Menschen aller Altersgruppen» die Bänder für ihre persönliche Trauer. Am Freitag, dem letzten Tag dieser Aktion, ist der Zaun mit Zetteln und Blumen gefüllt, die in der Luft zu schweben scheinen. Eine Art, den Verstorbenen «gute Reise» zu wünschen.

0:52 Über 1500 an Gedenkfeier: Lutry nimmt emotional Abschied

Der Kanton Waadt entsandte zwei Psychiater, um dem FC Lutry, seinen Trainern und Spielern bei der Wiederaufnahme des Trainings zu helfen. Neben dem Verlust vieler junger Fussballer versucht der FC Lutry, seine schwer verletzten, emotional betroffenen Mitglieder und deren Angehörige zu betreuen – alle zusammen bilden nun eine Gemeinschaft, die durch schwere Prüfungen zusammengeschweisst wird.