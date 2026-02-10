Am Donnerstag wird Jessica Moretti erneut in Sitten befragt. Opferfamilien, darunter Vinciane Stucky, Mutter von Trystan Pidoux (†17), planen einen Aufmarsch, um Gerechtigkeit einzufordern und Druck auf die Behörden auszuüben.

Aufruf zur Versammlung in Sitten – Showdown zwischen den Morettis und den Opferfamilien?

Darum gehts Jessica Moretti wird am Donnerstag in Sitten erneut befragt

Trystan Pidoux’ Mutter fordert Gerechtigkeit und plant Protest mit Plakat

«Kommt mit euren Nachbarn, euren Freunden. Erscheint zahlreich. Damit sie unsere Augen sieht. Damit Hunderte von Blicken auf sie gerichtet sind. Damit sie den Schmerz versteht, den sie angerichtet hat. Die vielen Familien, die sie zerstört hat. Wenn ‹die Moretti› aus ihrer Anhörung kommt.»

So lautet ein Post auf Tiktok, der derzeit auf Französisch, Englisch und Italienisch im Netz kursiert. Die Message ist klar: Die Opferfamilien sollen nach Sitten kommen, um Druck auf die Behörden, aber vor allem auf Jessica Moretti (40) zu machen.

Am Donnerstag soll die Betreiberin der Inferno-Bar von Crans-Montana erneut befragt werden. Nach der Anhörung sollen die Angehörigen sie abpassen.

Mutter von Trystan wird kommen

Gegenüber Blick bestätigt die Mutter von Trystan Pidoux (†17), dass für den Donnerstag ein Treffen der Angehörigen geplant ist. Vinciane Stucky sagt: «Wir werden nach Sitten kommen und ich werde wahrscheinlich an der Anhörung von Jessica Moretti teilnehmen.»

Sie habe ihren Anwalt gefragt, ob dies möglich sei. «Die Angehörigen der Opfer gehören auch in diesen Saal», sagt Stucky und fügt an: «Ich finde, dass die Eltern kommen müssen, um Druck auszuüben. Und dann möchte ich Jessica Moretti in die Augen sehen können. Ich will, dass sie in Trystans Augen schaut, denn ich habe die gleichen Augen, wie mein Sohn sie hatte.»

Trystan Pidoux war mit 40 anderen beim Inferno von Crans-Montana ums Leben gekommen. Im Zuge der Ermittlungen kam es zu einer peinlichen Panne durch die Walliser Behörden: Der Leichnam des jungen Mannes war eigentlich für die Beerdigung freigegeben, doch dann holten ihn die Behörden am Abend vor dem Begräbnis wieder ab, um eine Obduktion zu machen. Vinciane Stucky und ihre Familie standen erneut unter Schock.

« «Ich werde ein Plakat mit dem Bild meines Sohnes dabei haben» Vinciane Stucky, Mutter von Trystan »

Ein Plakat ihres Sohnes

Nun will Vinciane Stucky erneut auf das Schicksal ihres Sohnes aufmerksam machen und Gerechtigkeit einfordern. «Ich werde ein Plakat mit dem Bild meines Sohnes dabei haben. Die Morettis und die Behörden sollen sehen, was sie angerichtet haben», sagt sie.

Ob der Aufmarsch in Sitten jenem in Lutry VD ähneln wird, muss sich zeigen. Vor gut anderthalb Wochen hatten sich dort die Angehörigen zu einem Gedenkmarsch getroffen. Die Stimmung dabei: angespannt.

Es hagelte Anschuldigungen in Richtung der Behörden und der Morettis. «Walliser, wenn ihr ein bisschen Ehre habt, dann verschwindet aus diesem Fall», sagte beispielsweise Trystans Vater Christian Pidoux.

Auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) wurde beschuldigt, sein «einziges Beileidsschreiben» für alle Opferfamilien «fotokopiert» zu haben.

«Es geht mir schlecht»

Ob am Donnerstag mit ähnlichen Vorwürfen zu rechnen ist, ist unklar. Allerdings sind bislang wenig Fortschritte in den Ermittlungen vermeldet worden. In den bisherigen Einvernahmen haben die Beteiligten die Schuld immer von sich gewiesen. Auch dass die Staatsanwaltschaft de facto eine Informationssperre verhängt hat, dürfte die Wut und den Frust der Angehörigen wenig besänftigt haben.

Vinciane Stucky sagt denn auch: «Es geht mir schlecht. So wie jeden Tag, seitdem Trystan gestorben ist.» Sie glaubt nicht, dass es am Donnerstag besser sein wird.

Derweil wird Jacques Moretti (49) bereits am Mittwoch erneut aussagen müssen.