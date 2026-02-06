DE
Die happigen Vorwürfe der Opfer-Eltern
Trauermarsch in Lutry VD:Die happigen Vorwürfe der Opfer-Eltern

Vater von Trystan (†17) will Kautionszahler der Morettis konfrontieren
«Könnte in den kommenden Tagen bei ihm klingeln»

Nach dem Tod seines Sohnes Trystan bei der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation ist Christian Pidoux wütend. Er kritisiert die Freilassung der Morettis und plant, den Bürgen des Barbetreibers Jacques Moretti zur Rede zu stellen.
Christian Pidoux trauert um seinen Sohn. Unter die Trauer mischt sich aber auch Wut.
  • Christian Pidoux trauert um Sohn Trystan (†17) nach Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation
  • Er kritisiert 200'000-Franken-Kaution und abwesende Politiker beim Gedenkmarsch
  • Pidoux wirft Jacques Moretti Verbindungen zur korsischen Mafia vor
Marian NadlerRedaktor News

Christian Pidoux trauert um seinen Sohn Trystan (†17), der bei der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation ums Leben kam. Unter die Trauer hat sich aber auch Wut gemischt. Pidoux will jetzt den Bürgen der Morettis, einen bedeutenden Schweizer Uhren-Erben, konfrontieren, wie er «Corriere della Sera» sagt. «Ich könnte in den kommenden Tagen bei ihm klingeln.»

Dass die Morettis nach der Zahlung der Kaution in Höhe von 200'000 Franken auf freiem Fuss seien, sei «eine Ungerechtigkeit, wenn man bedenkt, dass mein Sohn Trystan nicht mehr unter uns weilt». Hässig ist Pidoux auch auf die Lokalpolitiker im Wallis. Zum Gedenkmarsch in Lutry VD am vergangenen Samstag sei kein einziger Politiker erschienen, «nicht einmal der Bürgermeister», klagt Pidoux an.

Erneut wiederholt er auch die unbelegte Anschuldigung, Jacques Moretti sei Teil der korsischen Mafia. «In Crans ist alles möglich. Man kommt mit Koffern voller Bargeld an, das man hier und da zusammengetragen hat, und investiert es, wo man will, ohne dass einen jemand fragt», wirft er den Behörden vor.

