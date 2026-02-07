Neue Details: Sicherheitschef spricht über Personalmangel und «unmögliche Zeitpläne»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

«Sehr distanziert» und wenig überzeugend habe der aktuelle Sicherheitsbeauftragte Georges T.* bei seiner Anhörung in Crans-Montana gewirkt. Das berichteten Anwesende dem französischen Sender BFMTV. T. wurde am Freitag von der Staatsanwaltschaft zu den Versäumnissen beim Brandschutz im Lokal Le Constellation befragt, wie mein Kollege Mattia Jutzeler bereits im Tickereintrag vom Freitag, 15.45 Uhr, erklärt hat. Für Schlagzeilen sorgte vor allem, dass T. offenbar nicht über ein Brandschutz-Zertifikat verfügte.

T. übernahm 2024 das Amt des Sicherheitsverantwortlichen in Crans-Montana und hätte das Lokal damit mindestens einmal kontrollieren müssen. Das passierte aber nicht.

Nun gibt es neue Details zu seinen Aussagen: Wie BFMTV unter Berufung auf Teilnehmer berichtet, soll T. die Versäumnisse unter anderem damit gerechtfertigt haben, dass er zu wenig Personal hatte und die Zeitpläne unmöglich einzuhalten waren.

Unter diesen Umständen habe er den Brandschutzkontrollen in Privathaushalten der Gemeinde Vorrang eingeräumt. Er versicherte zudem, dass er das Problem vor Januar 2025 seinem Arbeitgeber, also der Gemeinde, gemeldet habe.

Bei seiner Anhörung erklärte T. auch, dass seine Arbeit durch den fehlenden Zugang zu alten Daten erschwert worden sei. Eine Softwareumstellung habe die Aktualisierung der Daten verzögert, wie wir bereits im Tickereintrag von gestern, 15.45 Uhr thematisiert haben. Unter den betroffenen Daten hätten sich auch diejenigen des Le Constellation befunden.

Und auch zur Frage der Zertifizierung gibt es neue Erkenntnisse. T. soll zugegeben haben, die entsprechende Prüfung nicht bestanden zu haben. «Ich habe die Brandschutzprüfung nicht bestanden, sie war sehr schwierig, nur sehr wenige schaffen sie.» Zu einer Wiederholung konnte er offenbar nicht antreten, da er sich zu diesem Zeitpunkt einer Operation unterziehen musste. Dennoch habe er Schulungen in dem Bereich absolviert und sei 16 Jahre als Feuerwehrmann und Sicherheitsbeauftragter einer anderen Gemeinde tätig gewesen.

* Name geändert