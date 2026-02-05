Golf-Hotel in Crans-Montana wird geschlossen – per sofort!

Das Grand Hotel du Golf et des Sports in Crans-Montana VS wurde am Donnerstag wegen fehlender Brandschutzmassnahmen sofort geschlossen. Trotz mehrfacher Aufforderungen wurden Mängel nicht behoben. Die Polizei setzt den Beschluss durch.

Darum gehts Hotel in Crans-Montana schliesst sofort wegen fehlender Brandschutzmassnahmen

Trotz Ultimatum bis 15. Januar wurden Mängel nicht behoben

Die Gemeinde Crans-Montana VS greift durch! Sie schliesst das 5-Sterne-Haus «Hotel du Golf et des Sports» – per sofort. Und das mitten in der Hochsaison. Der offizielle Grund: Mängel in der Umsetzung von Brandschutzvorschriften. Dies hat die Gemeinde am Donnerstag mitgeteilt.

Im vergangenen August seien bei periodischen Kontrollen im «Hotel Golf und Sport» mehrere Mängel betreffend Prävention von Bränden festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Am 16. Dezember 2025 sei das Hotel aufgefordert worden, die Mängel bis spätestens 15. Januar zu beheben. Dieses Ultimatum sei verstrichen, ohne dass etwas geschehen sei.

Aus diesem Grund habe die Gemeinde, auch auf Empfehlung des aktuellen Sicherheitsdelegierten, die sofortige Schliessung des Hotels verfügt. Der Entscheid wurde am Donnerstag gefällt. Die Polizei ist befugt, den Schliessungsentscheid durchzusetzen. Crans-Montana Tourismus werde dabei helfen, die betroffenen Hotelgäste anderweitig unterzubringen.

In der Silvesternacht sind in Crans-Montana beim Brand in der Bar «Le Constellation» 41 Menschen ums Leben gekommen und über hundert teils schwer verletzt worden.