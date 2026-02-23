Mutter von Brandopfer Achille (†16): «Ich wollte nicht, dass er dorthin geht»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

«Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte.» Mit diesen Worten berichtet Erica Didone, Mutter des 16-jährigen Achille B.*, der bei dem tragischen Brand im Le Constellation ums Leben kam, von dem Verlust ihres Sohnes.

In der Fernsehsendung Domenica des italienischen Senders Rai1 erklärt sie, dass der Ort Crans-Montana ihrer Familie sehr am Herzen liege. «Als wir das erste Mal nach Crans-Montana fuhren, war Achille sechs Monate alt und seitdem sind wir immer dorthin gefahren. Dort fühlte er sich frei», erklärt die Mutter.

Doch am Abend des Brandes hatte sie irgendwie ein ungutes Gefühl. «Wir waren alle zu Hause, es war Silvester. Ich wollte nicht, dass er in diesen Club geht. Ich bin sehr instinktiv, habe gelernt, auf mich zu hören und obwohl ich diesen Ort noch nie betreten hatte, wollte ich nicht, dass sie dorthin gehen.»

Sie schlug ihrem Sohn sogar vor, an einen anderen Ort zu gehen. «Er sagte mir, er würde die anderen Jungs fragen, denn sie wollten alle zusammenbleiben.» Letztlich entschied sich Achilles Gruppe dennoch, ins Le Constellation zu gehen.

Schliesslich kam der Anruf, der für die Mutter alles veränderte. «Ein Freund von Achille rief seine Mutter an und sagte uns, wir sollten schnell kommen. Er sagte, dass alles brennen würde.» Die Italienerin versuchte, ruhig zu bleiben, doch es war schwierig. «Ich begann, mit mir selbst zu sprechen, aber eigentlich sprach ich zu seiner Seele.»

Die Bilder aus dieser Nacht beim Le Constellation werden ihr nie mehr aus dem Kopf gehen. «Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte.» Sie blieb bis vier Uhr morgens regungslos vor dem Le Constellation stehen, konnte sich nicht bewegen.

Drei Tage später erfuhr Didone, dass Achille verstorben war. Der 16-Jährige schaffte es zunächst aus dem Gebäude, doch er kehrte laut Aussagen von Augenzeugen zurück, um anderen zu helfen. «Ich weiss es nicht», so die Mutter. «Ich hoffe, seine Freunde können es mir eines Tages erzählen. Aber wenn er so gehandelt hat, bin ich stolz auf ihn.»

* Name bekannt