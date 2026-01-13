Chaos, dramatische Rettungsversuche und grosse Trauer: Jean-Marc, der als Ziehsohn des Betreiberpaars Moretti gilt, spricht in einem neuen Interview über die tödliche Brandnacht von Crans-Montana.

In der Nacht der Brandkatastrophe in Crans-Montana stand Jean-Marc mitten im Inferno. Der Mann arbeitet für das Betreiberpaar Moretti und gilt gewissermassen als deren Ziehsohn. Laut der französischen Nachrichtenplattform BFM war Jean-Marc für Jacques Moretti (49) «wie ein Adoptivsohn».

Jean-Marc war ebenfalls vor Ort, als das Lokal in Flammen aufging. Er arbeitet für einen anderen Betrieb der Morettis. Gegenüber BFM schildert er die dramatischen Ereignisse und die verzweifelten Rettungsversuche jener Nacht.

«Die Leute kamen schreiend heraus»

«Plötzlich gab es diesen Moment, als eine Massenbewegung von innen in Richtung der Veranda einsetzte. In diesem Moment kamen die Leute schreiend heraus. Jessica Moretti kam zu mir und sagte: ‹Es brennt›». Schliesslich habe sie die Feuerwehr gerufen.

«Viele Menschen versuchten, sich aus der Verandatür zu drängen. Sie kamen nicht mehr hinaus. Einige Leute versuchten gemeinsam mit mir, sie herauszuziehen. Aber irgendwann war da viel zu viel Rauch.»

«Es herrschte Chaos»

Als die Flammen gelöscht waren und der Rauch nachliess, sei er ins Lokal gestürmt. «Es war das Chaos. Menschen lagen übereinander am Boden, einige brannten. Kriechend retteten wir mehrere bewusstlose Personen.»

Später hätten Jacques Moretti und eine weitere Person eine Seitentür im Erdgeschoss aufgebrochen. «Dort haben wir Cyane gefunden, leblos.» Bei Cyane Panine (†24) handelt es sich um die Kellnerin mit dem Helm, die in der Neujahrsnacht im Le Constellation gearbeitet hat. Die junge Frau versuchte, sich noch über die Sicherheitstür im hinteren Teil der Bar nach draussen zu retten, doch diese war verschlossen.

Jean-Marc über Cyane: «Ein aussergewöhnliches Mädchen»

«Wir haben sie rausgebracht», sagt Jean-Marc. Zusammen mit Jacques Moretti und einem anderen Begleiter hätte er versucht, die junge Frau wiederzubeleben. Ohne Erfolg.

Für Panine hat Jean-Marc nur warme Worte übrig: «Sie war ein aussergewöhnliches Mädchen. Sie war die Lebensfreude pur.»

Die Morettis habe er immer geschätzt, erklärt Jean-Marc. «Es ist nicht leicht, über sie zu sprechen, denn ich spüre den Schmerz all der Familien auf der einen Seite dieses Unglücks. Und auf der anderen Seite weiss ich genau, wer die Morettis sind und was sie gerade durchmachen.»

Das sagt der Ziehsohn über die Morettis

Für die Familien der Opfer und deren Kritik habe er viel Verständnis: «Das sind Menschen, die Angehörige oder Kinder in einer dramatischen Situation verloren haben.»

Die Entrüstung in den sozialen Medien sei jedoch fehl am Platz. «Alles, was man in den sozialen Netzwerken sieht – das sind nicht die Morettis. Auch die Sache mit den Feuerlöschern. Es gab Feuerlöscher im Betrieb, sie waren vorhanden. Ich denke, das wird noch bewiesen werden.»



