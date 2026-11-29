Die Bundesratswahl vom 9. Dezember lässt die Wogen hochgehen. In der Blick-Elefantenrunde mit den Präsidien aller vier Bundesratsparteien gaben sich vor allem SP-Co-Chefin Mattea Meyer und SVP-Präsident Marcel Dettling gehörig aufs Dach.

Darum gehts Am 9. Dezember wird die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin gewählt, die SVP stellt zwei Kandidaten

Meyer wirft Aeschi und Graber vor, Gewalt zu verharmlosen, SVP-Präsident Dettling weist dies zurück

Die SVP hält am Ticket fest, die Mitte prüft beide und fordert ein Bekenntnis zur Konkordanz

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Irgendwann wurde es gehässig. Nachdem die Blick-Elefantenrunde am Sonntag die vier Abstimmungsvorlagen debattiert hatte, kam das Gespräch auf die Bundesratswahl vom 9. Dezember, bei der die Nachfolge von Guy Parmelin (67) erkoren werden soll. Dabei gaben sich vor allem SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (39) und SVP-Präsident Marcel Dettling (45) gegenseitig aufs Dach.

Besonders unzufrieden mit den beiden offiziellen Kandidaten Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) zeigte sich SP-Meyer: «Die SVP versucht, alle anderen Parteien zu zwingen, Rechtsaussen-Hardliner in den Bundesrat zu drücken, die beide ganz offensichtlich ein Gewaltproblem haben.» Sie sprach damit das viel diskutierte Handgemenge mit dem Sicherheitspersonal im Bundeshaus im Juni 2024 an.

«Zuerst vor der eigenen Haustüre kehren»

Beide Kandidaten seien zudem damit aufgefallen, dass sie Gewalt verharmlosen und sich über Gewalt gegen Frauen lustig machen würden. Damit verwies sie auf das Wahlkampfvideo der Partei «Welcome to SVP», in dem der Zuger Aeschi in Anspielung auf die Zuger Affäre um Ex-Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin (46) K.-o.-Tropfen trinkt.

«Bevor man grosse Vorwürfe macht, sollte man vielleicht zuerst vor der eigenen Haustüre kehren», gab SVP-Präsident Dettling prompt zurück. Wenn er etwa an alt Bundesrat Alain Berset (54) denke, der mit dem Privatjet nach Frankreich jette, wo er von der Luftwaffe zur Landung gezwungen wurde. Auch seien die Vorwürfe bekannt, dass der ehemalige SP-Magistrat zur Geliebten in der Bundesratslimousine herumkutschiert worden sei.

«Grösste Gefahr in den eigenen vier Wänden»

Auch dass die beiden Bundesratskandidaten Gewalt gegen Frauen verharmlosen würden, wollte Dettling so nicht stehen lassen. Davon könne keine Rede sein. Schliesslich seien beide erst seit kurzem verheiratet; Aeschi sei erst kürzlich Familienvater geworden. «Die Vorwürfe hat man aus dem Hut gezaubert, um Stimmung zu machen gegen die Kandidaten.»

Das wollte Meyer so nicht stehen lassen. Die Argumentation, dass beide Kandidaten kaum Frauen verachten könnten, weil sie zu Hause eine Ehefrau hätten, sei inakzeptabel. «Die meisten Frauen in diesem Land sind besonders in den eigenen vier Wänden gefährdet», gab die SP-Co-Präsidentin zu bedenken. Es gebe zig Männer in diesem Land, die zu Hause Gewalt begehen – auch in den SVP-Reihen, womit Meyer auf SVP-Nationalrat Michaël Buffat anspielte, der wegen Gewalt und Drohungen gegen seine Ehefrau angeklagt ist.

Kaum mehr zu Wort kamen hingegen Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (48) und FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann (47). Nachdem SVP-Übervater Christoph Blocher (86) das SVP-Ticket als «Betriebsunfall» und den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63) als bessere Alternative beworben hatte, hat sich die Ausgangslage verändert.

SVP-Chef Dettling aber stellte klar, dass die Partei an ihrem jetzigen Zweier-Ticket festhält. Er gehe davon aus, dass sich die FDP an das offizielle Ticket halten werde, stellte Mühlemann klar. Mitte-Chef Bregy stellte klar, seine Fraktion werde beide Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen. Wer gewählt werden will, müsse sich zur Konkordanz bekennen.