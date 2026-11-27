SVP-Übervater Christoph Blocher kritisiert das Bundesratsticket seiner eigenen Partei. Und er deutet an, dass die SVP wohl auch damit leben könnte, wenn das Parlament stattdessen Pierre Alain Schnegg wild wählen würde.

Darum gehts Christoph Blocher nennt das SVP-Bundesratsticket einen «Betriebsunfall», da kein Romand darauf steht

Blocher hält es für möglich, dass die SVP nach einer wilden Wahl Schneggs dessen Ausschluss aufhebt

Blocher hält Amaudruz für den Bundesrat ungeeignet und sagt, man hätte ihr dies früher sagen müssen

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Zuletzt wurde es zu einem halbstündigen Werbespot für den Berner SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63). SVP-Übervater Christoph Blocher (86) bezeichnete das SVP-Bundesratsticket mit Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) in seiner Sendung «Teleblocher» vom Freitag als «Betriebsunfall».

«Das sind beides fähige, wählbare Kandidaten. Das kann man ja nicht bestreiten», meinte Blocher über die beiden offiziellen Bundesratskandidaten. «Es gibt nur einen Schönheitsfehler: Keiner der beiden ist ein Welscher.»

«Die Welschen haben den Welschen verhindert»

Alle seien davon ausgegangen, dass es neben Aeschi auch Schnegg aufs Ticket schaffen werde. Dass die Romands in der Fraktion dann aber von ihrer eigentlichen Favoritin Céline Amaudruz (47) auf Graber statt Schnegg umgeschwenkt seien, habe alle erstaunt. «Die Welschen haben den Welschen verhindert.» Graber sei zwar kein Schlechter, aber er sei eben kein Welscher. Blocher gibt klar zu verstehen: Für ihn hat die Fraktion falsch entschieden.

Ausserdem deutet Blocher an: Würde Regierungsrat Schnegg am 9. Dezember wild in den Bundesrat gewählt, würde die SVP seinen automatischen Parteiausschluss wahrscheinlich rückgängig machen. «Das könnte ich mir vorstellen», sagt Blocher. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit in der Fraktion wie auch im Parteivorstand nötig. Bei Amaudruz glaubt das der Alt-Bundesrat hingegen nicht.

In seiner Sendung lobt Blocher den Berner SVP-Regierungsrat über den grünen Klee: Verdienter Mann, guter Charakter, einwandfreie Amtsführung. Gerade im Asylbereich mache Schnegg einen guten Job. Und als ehemaliger Justizminister glaubt Blocher, das auch beurteilen zu können.

«Amaudruz wäre nicht die Richtige»

An der Genfer Nationalrätin Amaudruz, die als Favoritin der Romandie galt, lässt Blocher hingegen kaum ein gutes Haar: Sie habe zwar Verdienste beim Aufbau der Partei in der Romandie, mache auf ihrem jetzigen Posten einen guten Job, aber sie sei nicht geeignet für den Bundesratsposten. «Amaudruz wäre nicht die Richtige», sagt er. Und: «Ich glaube auch, man hätte ihr mit einer Bundesratswahl einen schlechten Dienst erwiesen.» Über die Gründe schweigt er sich aus.

Das Problem aber sei, dass niemand in der Partei Amaudruz vor der Nomination auf diese Vorbehalte hingewiesen habe – «aus vordergründig falschem Anstand». «Man hat es ihr nicht gesagt, weil es sie verletzen könnte», wird Blocher deutlicher. «Aber man hätte es ihr natürlich sagen müssen.»