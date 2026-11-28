Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Die grösste Partei im Land liefert gerade Stoff für ein Drama – und das Publikum liebt solche Dramen. Es reibt sich die Augen darüber, wie die SVP sich mit ihrer Bundesratskür aus einer Position der Überlegenheit ins Abseits manövriert. Dass ihr Kandidatenduo Thomas Aeschi und Michael Graber bei Links-Grün energische Widerrede erzeugte, war nur das Vorgeplänkel vor dem Donnerschlag, der am Freitag folgte: die öffentliche Kritik von SVP-Patron Christoph Blocher.

Der hält zwar beide Anwärter für wählbar, brandmarkt aber via «Teleblocher» deren Auswahl explizit als «Betriebsunfall». Dass es sich bei Aeschi um einen allzu berechnenden Karrieristen handeln könnte, quittiert er mit den Worten, dieser Verdacht enthalte wohl «ein Körnchen Wahrheit».

Als Vertreter des Welschlands bringt Blocher den Bernjurassier Pierre Alain Schnegg ins Spiel – für eine wilde Kandidatur. Das ist kein Zufall. Der ewige Politiker weiss ganz genau um die Wirkung seiner Worte. In der SVP-Schaltzentrale steigt die Nervosität: Die Öffentlichkeit kann gerade live das Entstehen erster Risse in seinem bislang stabilen Machtgefüge miterleben. Über Jahre hinweg war es Blocher gelungen, eine top-down geführte Formation unter Kontrolle zu halten und sie als Gegenentwurf zur sogenannten «Classe politique» anzupreisen; bäuerlich-rein will man sein, frei von der Einflussnahme gewiefter Spin-Doktoren oder Agenturenhuren. Drei Themen sollten das Dogma der Partei bilden: ein harter Migrationskurs, EU-Ablehnung und ein schlanker Staat.

Nun entsteht unfreiwillig ein Fernduell zwischen dem Regenmacher aus Herrliberg und einer Generation linientreuer, aber strebsamer SVP-Funktionäre vom Schlage Aeschis. Eine Bewegung, die sich ausschliesslich auf einen einzigen Taktgeber ausrichtet, droht zu zerfallen, wenn Verwerfungen an ihrer Spitze erkennbar werden. Diese Tage liefern einen Vorgeschmack auf das Hauen und Stechen, das nach der Ära Blocher droht. «Da ist etwas schiefgelaufen», kommentierte der Übervater das Ticket seiner Partei. Diese Worte könnten den Beginn eines noch viel grösseren Dramas signalisieren.