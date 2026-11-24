Die Staatsanwaltschaft fordert für SVP-Nationalrat Michaël Buffat eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, davon 12 unbedingt. Dem Waadtländer werden unter anderem Gewalt und Drohungen gegen seine Ehefrau vorgeworfen.

Darum gehts Im Prozess wirft die Ehefrau Michaël Buffat vor, sie mit einer Pistole bedroht zu haben

Der SVP-Nationalrat bestreitet diese Vorwürfe

Der Staatsanwalt fordert gegen Michaël Buffat 36 Monate Gefängnis, davon 12 unbedingt

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Das ist happig: 36 Monate Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft für den Waadtländer SVP-Nationalrat Michaël Buffat (47). 12 Monate davon unbedingt. Folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, muss der Nationalrat also in den Knast.

So weit ist es aber noch nicht. Das Urteil fällt erst kommende Woche.

Eine Pistole vorgehalten, nur zum Spass?

Am Dienstag kam Buffats Noch-Ehefrau vor Gericht zu Wort. Seit Montag erzählen die beiden von derselben Ehe – aber nur selten dieselbe Geschichte. Sie schilderte einen Vorfall, der ihr grosse Angst gemacht habe. Eines Abends, als sie das Essen zubereitete, sei ihr Mann mit einer Pistole aus dem Keller gekommen. «Was würdest du tun, wenn ich jetzt schiessen würde?», soll er sie gefragt haben. Sie sei wie gelähmt gewesen. Später soll Buffat ihr erklärt haben, das sei «nur zum Spass» gewesen.

Der Politiker bestreitet den Vorfall. Er beteuert, dass sich im Keller seines Hauses keine Pistole befunden habe. Dort habe er lediglich Gewehre zu Dekorationszwecken aufbewahrt. Die Frage nach der Waffe ist zentral: Buffat muss sich unter anderem wegen qualifizierter Drohung vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Verlassen der Wohnung gehindert

Umstritten sind auch mehrere Situationen, in denen Buffat seine Frau daran gehindert haben soll, die Wohnung zu verlassen. Bei Streitereien habe er sich vor die Türen gestellt – manchmal fast eine Stunde lang.

Einmal soll Buffat seine Frau zudem mit Gewalt gegen eine Schublade gestossen und ihr dabei den kleinen Finger gebrochen haben.

Buffat schildert die Vorfälle anders. Seiner Darstellung zufolge sei es seine Frau gewesen, die ihm nachgelaufen sei. Er räumt allerdings ein, bei Streitigkeiten Gegenstände kaputtgemacht zu haben, darunter ein Handy.

Auf die Frage, weshalb er das Handy seiner Frau zerstört habe, bestreitet Buffat, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Seine Frau habe allerdings gerade eine Nachricht von einem mutmasslichen Liebhaber erhalten. «Das sieht sehr nach einem Eifersuchtsproblem aus ...», bemerkt der Gerichtspräsident.

«Du könntest jetzt die Wahrheit sagen»

Buffat räumt ein, dass seine Frau gelitten habe. Rückblickend bedauere er, dass sie sich nicht früher getrennt hätten. Dann wendet sich der Politiker direkt an seine Frau: «Du könntest jetzt die Wahrheit sagen, oder?» Er betont, stets mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet zu haben.

In seinem Plädoyer weist der Generalstaatsanwalt darauf hin, wie schwierig es für Opfer häuslicher Gewalt sei, die mutmasslichen Täter anzuzeigen.

Für Buffats Ehefrau beantragt der Staatsanwalt einen Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung. Sie habe in Notwehr gehandelt. Wegen unbefugter Aufzeichnung von Gesprächen und Nötigung fordert er hingegen eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken.

Beim Nötigungsvorwurf geht es um 100'000 Franken, die sie von ihrem Mann erhalten hatte, nachdem sie ihm gedroht hatte, mit Details aus ihrem Eheleben an die Öffentlichkeit zu gehen.