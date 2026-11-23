Der Prozess gegen SVP-Nationalrat Michaël Buffat hat am Montag in Renens VD begonnen. Dem Politiker wird unter anderem häusliche Gewalt vorgeworfen. Die beiden Ehepartner schildern den Sachverhalt unterschiedlich.

Darum gehts Der Prozess gegen SVP-Nationalrat Michaël Buffat begann am Montag in Renens VD

Buffat werden unter anderem häusliche Gewalt, Drohungen und Freiheitsberaubung gegenüber seiner Frau vorgeworfen

Der Politiker räumt ein, seiner Ehefrau Ohrfeigen und Fusstritte verpasst zu haben, behauptet aber, in Notwehr gehandelt zu haben

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

«Aber wie kommt man dazu, seiner Frau Ohrfeigen und Fusstritte zu geben?» Das ist die zentrale Frage, die Donovan Tésaury, Präsident des zuständigen Bezirksgerichts, zu beantworten versucht. Am Montag begann der Prozess gegen SVP-Nationalrat Michaël Buffat (47) vor einem voll besetzten Saal in Renens VD. Die Verhandlung wurde dorthin verlegt, um das Publikum und die zahlreichen Medienvertreter unterzubringen.

Der Vizepräsident der SVP-Fraktion in den eidgenössischen Räten wird wegen einfacher Körperverletzung, Drohung, Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner Ehefrau angeklagt, von der er sich scheiden lässt. Auch sie steht als Beschuldigte vor Gericht. Ihr werden qualifizierte einfache Körperverletzung, unbefugtes Aufzeichnen von Gesprächen und Nötigung vorgeworfen. Beide bestreiten zumindest teilweise die Darstellung des jeweils anderen.

Am ersten Vormittag versucht das Gericht zu verstehen, wie körperliche Gewalt offenbar das einzige Mittel sein konnte, um eine Ehefrau zu beruhigen, die der SVP-Politiker als jemand darstellt, der nach dem Champagnertrinken dazu neige, «durchzudrehen».

Die beiden heirateten im Oktober 2015, wenige Tage vor der Wahl von Michaël Buffat in den Nationalrat. Bereits im Dezember 2016 trennten sie sich erstmals. Einige Monate später fanden sie wieder zusammen, bevor es 2022 zu einer erneuten Trennung kam. Im April 2023 verliess seine Ehefrau die gemeinsame Wohnung endgültig. Bis Februar 2024 trafen sie sich jedoch weiterhin.

Schläge zur Selbstverteidigung

Michaël Buffat bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er leugnet jedoch nicht, dass ihr gemeinsames Leben von Gewalt geprägt war. Bei früheren Befragungen hatte der Politiker «Schlägereien, Streit» sowie «gegenseitige Auseinandersetzungen» eingeräumt. Gegenüber dem Generalstaatsanwalt hatte er ebenfalls zugegeben, seine Ehefrau beleidigt und ihr Ohrfeigen und Fusstritte verpasst zu haben, erinnert der Gerichtspräsident.

Der Politiker ist der Ansicht, dass er sich vor dem Staatsanwalt nicht ausreichend erklären konnte. Er erzählt, dass ihn der Polizeieinsatz in seiner Wohnung um sechs Uhr morgens sehr belastet habe, nachdem er wegen eines Bruchs am Arm und an der Schulter operiert worden war. «Mein einziger Wunsch war, wegzugehen», erklärt er zu seiner Befragung.

Doch der Präsident will verstehen, was einen Mann während eines ehelichen Streits dazu bringen kann, seine Frau zu schlagen. «Es ist ein bisschen ein Abwehrreflex. Sie kommt auf mich zu, es war Wut, Streit in der Ehe. Es waren keine starken Ohrfeigen, sie hatte nie Spuren oder blaue Flecken. Im Gegensatz zu ihr, die immer einen Gegenstand benutzte, um ihn gegen mich zu werfen», antwortet der Nationalrat.

Für Michaël Buffat sind diese Handlungen Teil einer besonders konfliktbeladenen Beziehung mit einer Frau, die er als aggressiv und leicht provozierbar beschreibt. Sie soll ihm unter anderem in die Genitalien getreten, Gegenstände nach ihm geworfen und regelmässig die Konfrontation gesucht haben. Er behauptet, zur Selbstverteidigung reagiert zu haben.

Die Anklageschrift beschreibt die Ereignisse jedoch als weitaus schwerwiegender: Ohrfeigen und Fusstritte, die Hämatome und einen Fingerbruch verursachten, sowie zwei Vorfälle, bei denen Michaël Buffat versucht haben soll, seine Ehefrau zu würgen. Diese Vorwürfe bestreitet er.

Briefe geben Rätsel auf

Der Gerichtspräsident konfrontiert den Politiker daraufhin mit seinen eigenen Schriften. Am 1. Januar 2017, nach ihrer ersten Trennung, schickte Michaël Buffat seiner Ehefrau ein E-Mail, in dem er ein neues Jahr ohne körperliche oder psychische Gewalt versprach.

Der SVP-Politiker schrieb: «Die Gewalt, verdammt, es tut mir weh zu wissen, dass du Angst vor mir hattest. Ich hätte vielmehr dein Zufluchtsort sein sollen, und ich war das Gegenteil.»

Wie ist das zu erklären? Michaël Buffat erklärt heute, dass er geschrieben habe, was seine Ehefrau hören wollte. Seiner Ansicht nach sei dies die einzige Möglichkeit gewesen, sie zu beruhigen.

«Sie wurde völlig verrückt»

Schliesslich bringt der Politiker seine Verärgerung zum Ausdruck. «Seit 10 Jahren werde ich in allen Zeitungen des Landes beschimpft. Ich werde durch den Dreck gezogen. Sie leerte jeden Abend eine Champagnerflasche, wurde völlig verrückt und ging auf mich los.»

Seine Ehefrau soll unter anderem ihren Teller auf den Boden geworfen und ihm gesagt haben, er solle mit den Hunden essen. Ausserdem habe sie ihn als «Versager» bezeichnet, weil er nicht an der Universität gewesen sei. Er räumt ein, dass er sie seinerseits manchmal beleidigt habe.

Er berichtet auch von den Aussagen des Ex-Ehemanns seiner Ehefrau, der ihm anvertraut haben soll, dass sie immer genau wusste, wo es wehtat. «Das hat mich geprägt», versichert er. Der Präsident bleibt ratlos: «Ich verstehe immer noch nicht, warum es keine andere Lösung als Ohrfeigen und Fusstritte gab.»

Gewalt in der Beziehung thematisiert

Sichtlich bewegt ergreift anschliessend die ehemalige Partnerin von Michaël Buffat das Wort. Seit Beginn des Verfahrens ist sie zum ersten Mal mit ihrem früheren Partner im selben Raum. Während der Unterbrechungen ist sie von ihren Kindern und ihrer Anwältin umgeben und schildert ihr gemeinsames Leben ganz anders.

«Er sagt nicht die Wahrheit. Wenn Herr Buffat mich angriff oder bedrängte, bemühte ich mich um Beruhigung. Nach einigen Jahren sagte ich ihm: ‹Ich habe es satt, dass du mich schlägst oder beleidigst: Ich werde mich wehren.› Wir sprachen viel über seine Gewalt, er sagte immer, dass er sich behandeln lassen werde. Es war meine zweite Ehe, ich wollte, dass sie funktioniert.»

Die Lehrerin erzählt von einer während acht Jahren gemeinsamen Lebens erfahrenen Kontrolle: Sie habe sagen müssen, wo sie sei, was sie tue und wann sie nach Hause komme. Zum Zeitpunkt der Trennung, als sie die gemeinsame Wohnung verliess, «wusste sie nicht mehr, allein zurechtzukommen». Sie liebe diesen Mann noch ein wenig, der ihr versprach, sich zu ändern, und ihr sagte, sie sei die Frau seines Lebens.

«Eine Spur hinterlassen»

Ihr Weg zur Justiz erfolgte daher nicht sofort. Sie fürchtete insbesondere die mediale Aufmerksamkeit eines Verfahrens gegen einen Nationalrat. Sie sagt, dass Journalistinnen und Journalisten sie nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung hartnäckig kontaktiert hätten, und sie habe ihr Privatleben schützen wollen.

Im Frauenhaus Malley Prairie erklärte sie jedoch, sie wolle «eine Spur hinterlassen». Der Gerichtspräsident fragt sie, was sie damit meine. «Wenn er mich abknallt, hätte ich irgendwo gesagt, dass er gewalttätig war.» Der Prozess wird den ganzen Montag, den 23. November, dauern und wird am Dienstag fortgesetzt.