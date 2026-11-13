Rayonverbot und beschlagnahmte Waffen: Die Affäre um Michaël Buffat setzt die Waadtländer SVP unter Druck. Der beschuldigte Nationalrat hatte für einen Regierungskandidaten geworben. Im Falle einer Verurteilung fordert die Partei Buffats Rücktritt.

Darum gehts Die Waadtländer Justiz verhängte gegen SVP-Nationalrat Michaël Buffat ein Rayon- und Kontaktverbot

Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei sieben Schusswaffen

Buffat warb für SVP-Staatsratskandidat Jean-François Thuillard, der durch die Affäre zunehmend unter Druck gerät

Myret Zaki

Für die Waadtländer SVP und ihren Regierungskandidaten Jean-François Thuillard (61) wird die Affäre um Nationalrat Michaël Buffat (47) immer unangenehmer. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat gegen Buffat Anklage wegen ehelicher Gewalt erhoben. Am 23. November muss er sich vor Gericht verantworten, wie diese Woche bekanntwurde.

Blick konnte die Anklageschrift einsehen. Sie zeigt, dass zwischen Oktober 2024 und April 2025 einschneidende gerichtliche Massnahmen gegen Buffat angeordnet wurden. Diese deuten auf ein ernst genommenes Rückfallrisiko hin.

Brisant ist auch ein Wahlkampfvideo, das die SVP Waadt Ende Februar veröffentlichte. Darin wirbt Buffat begeistert für Jean-François Thuillard, der im März zur Ersatzwahl in den Waadtländer Staatsrat antrat und auch bei den Wahlen 2027 kandidieren will.

Probleme in der Ehe eingeräumt

Wusste Thuillard damals von den Vorwürfen gegen seinen Parteikollegen? Schliesslich waren bereits im Oktober 2023 entsprechende Gerüchte öffentlich geworden.

Damals hatte Buffat gegenüber der Zeitung «24 Heures» Probleme in seiner Ehe eingeräumt, einen Aufenthalt seiner Frau im Aufnahmezentrum Malley-Prairie aber ausdrücklich bestritten: «Ja, wir sind getrennt und jeder hat inzwischen seinen eigenen Wohnsitz», hatte er unseren Kollegen geantwortet. «Aber wir verstehen uns gut. Meine Ehefrau war nie in Malley-Prairie (Aufnahmezentrum für Opfer familiärer Gewalt in Lausanne; Anm. d. Red.), das ist ein Gerücht. Nichts davon ist wahr.»

Doch aus den am 11. November veröffentlichten Auszügen aus der Anklageschrift geht hervor, dass seine Frau das Aufnahmezentrum tatsächlich aufgesucht hatte und dort regelmässig betreut wurde. Im August 2024 erstattete sie Strafanzeige. Diese führte zum nun anstehenden Prozess.

«Ein wenig in Geiselhaft genommen»

Mit Blick auf die Wahlen 2027 stellt sich für Thuillard die Frage, wie er mit der Unterstützung durch seinen inzwischen angeklagten Parteikollegen umgeht.

Auf Anfrage von Blick erklärt er: «Ich will nicht verheimlichen, dass ich mit dieser Geschichte ein wenig in Geiselhaft genommen werde. Von ihrer Tragweite habe ich aus der Presse erfahren. Ich muss etwas Abstand gewinnen, um all das zu analysieren. Spontan äussere ich mich nicht so gerne, aber ich bin vollständig auf der Linie der Medienmitteilung meiner Partei.» Er macht zudem klar: «Selbstverständlich verurteile ich jede Form von Gewalt, insbesondere eheliche Gewalt, aber ich warte ab, bis die Justiz ihre Arbeit getan hat.»

Die SVP Waadt hatte am 13. November mitgeteilt, dass sie im Falle einer Verurteilung Buffats Rücktritt erwarte. «Wie meine Partei werde ich das Urteil abwarten», fügt Thuillard hinzu, «um festzustellen, wie schwerwiegend die Vorfälle tatsächlich sind.»

Kritik an dieser Haltung kommt von der politischen Gegenseite. Oriane Sarrasin, Grossrätin und Präsidentin der SP Waadt, fordert eine klare Distanzierung von Buffat.

«Wenn man für ein so wichtiges Amt wie den Staatsrat kandidiert, das ein hohes Mass an Vorbildlichkeit erfordert, muss man sich Fragen zur Integrität der Personen stellen, die einen öffentlich unterstützen», sagt Sarrasin. Sie wirft Buffat vor, seiner Partei in den vergangenen Jahren Informationen verschwiegen und erst im letzten Moment über sein Gerichtsverfahren informiert zu haben.

Rayonverbot und Kontaktverbot

Ein Blick in die Anklageschrift zeigt, wie ernst die Justiz die Vorwürfe gegen Buffat bereits vor dem Prozess nahm.

Zwischen Oktober 2024 und April 2025 unterlag der Nationalrat sogenannten «Ersatzmassnahmen anstelle der Untersuchungshaft». Solche Massnahmen sollen die gleichen Ziele wie eine Untersuchungshaft erreichen. Voraussetzung dafür sind ein hinreichender Tatverdacht und ein Haftgrund, beispielsweise Wiederholungsgefahr.

Konkret durfte Buffat während mehrerer Monate das Gebiet einer Waadtländer Gemeinde nicht betreten. Zudem wurde ihm untersagt, Kontakt zu seiner Ex-Frau aufzunehmen. Die weitreichenden Einschränkungen seiner Bewegungs- und Kontaktfreiheit zeigen, dass die Behörden die Risiken ernst nahmen.

Für SP-Präsidentin Sarrasin sind diese Massnahmen ein deutliches Signal: «Diese Informationen deuten darauf hin, dass die Justiz das Risiko einer Wiederholungstat durch Herrn Buffat als hoch eingeschätzt hat und dass gegen ihn Zwangsmassnahmen verhängt wurden.»

Sie fordert Konsequenzen: «Warum veranlasst dies seine Partei und Herrn Thuillard nicht dazu, sich unverzüglich von ihm zu distanzieren? Das ist unverständlich.»

Sieben Schusswaffen beschlagnahmt

Ein weiterer Punkt fällt in der Anklageschrift auf: Im Dezember beschlagnahmte die Polizei sieben Schusswaffen in Buffats Wohnung. Darunter befanden sich vier Militärkarabiner, ein Jagdgewehr sowie zwei Pistolen der Marken SIG und Erma-Werke.

Der Fund ist insbesondere vor dem Hintergrund der Gewaltvorwürfe relevant. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann weist darauf hin, dass Schusswaffen im Haushalt bei häuslicher Gewalt einen wichtigen Risikofaktor darstellen.

Für Buffat gilt die Unschuldsvermutung. Ob er sich strafbar gemacht hat, muss das Gericht am 23. November klären.