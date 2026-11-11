Acht Jahre Beziehung, mehrere Trennungen und schwere Gewaltvorwürfe: Die Ehe von SVP-Nationalrat Michaël Buffat endet vor Gericht. Es ist nicht das erste Mal, dass der Politiker mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert ist.

Toan Izaguirre

Der Waadtländer SVP-Nationalrat Michaël Buffat (47) muss sich wegen mutmasslicher Gewalt gegen seine Ehefrau verantworten. Das berichtet «RTS». Er muss am 23. November vor dem Bezirksgericht Nord vaudois erscheinen.

Laut Anklageschrift werden dem Politiker mehrere Delikte vorgeworfen: einfache Körperverletzung mit Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, qualifizierte Drohungen, Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung. Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Auch seine Ehefrau sitzt auf der Anklagebank

Michaël Buffats Ehefrau bleibt von der Strafverfolgung nicht verschont. Ihr werden Körperverletzung mit Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, unbefugte Aufzeichnung von Gesprächen und Nötigung vorgeworfen.

Die Gewalt soll während der rund acht Jahre dauernden gemeinsamen Beziehung des Paares verübt worden sein, die von mehreren Trennungen unterbrochen wurde. Für beide Ehepartner gilt die Unschuldsvermutung.

Schon 2015 gab es eine Anzeige

Der Name von Michaël Buffat war schon früher mit Vorwürfen häuslicher Gewalt in Verbindung gebracht worden. Im Oktober 2023, zwei Wochen vor den eidgenössischen Wahlen, berichtete «Heidi.news» über entsprechende Anschuldigungen gegen den Waadtländer SVP-Politiker, der damals für den Ständerat kandidierte.

Zu jener Zeit befand sich das Paar in einer konfliktreichen Trennung. Laut Heidi.news hatte Buffats Ehefrau in einem Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt im Kanton Waadt Zuflucht gesucht. Blick konnte diese Information in ihrem Umfeld allerdings nicht bestätigen. Michaël Buffat wies die Gewaltvorwürfe damals entschieden zurück.

Bereits 2015 hatte eine Ex-Partnerin wegen Gewalt und Belästigung Anzeige gegen ihn erstattet. Die Justiz stellte das Verfahren 2016 ein. Nicht, weil sie die Vorwürfe als unbegründet erachtet hätte, sondern weil die Anzeige verspätet eingereicht worden war. Zu den eigentlichen Vorwürfen äusserte sie sich deshalb nicht.