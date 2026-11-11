Der Waadtländer SVP-Nationalrat Michaël Buffat (47) muss sich wegen mutmasslicher Gewalt gegen seine Ehefrau verantworten. Das berichtet «RTS». Er muss am 23. November vor dem Bezirksgericht Nord vaudois erscheinen.
Laut Anklageschrift werden dem Politiker mehrere Delikte vorgeworfen: einfache Körperverletzung mit Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, qualifizierte Drohungen, Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung. Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis.
Auch seine Ehefrau sitzt auf der Anklagebank
Michaël Buffats Ehefrau bleibt von der Strafverfolgung nicht verschont. Ihr werden Körperverletzung mit Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, unbefugte Aufzeichnung von Gesprächen und Nötigung vorgeworfen.
Die Gewalt soll während der rund acht Jahre dauernden gemeinsamen Beziehung des Paares verübt worden sein, die von mehreren Trennungen unterbrochen wurde. Für beide Ehepartner gilt die Unschuldsvermutung.
Schon 2015 gab es eine Anzeige
Der Name von Michaël Buffat war schon früher mit Vorwürfen häuslicher Gewalt in Verbindung gebracht worden. Im Oktober 2023, zwei Wochen vor den eidgenössischen Wahlen, berichtete «Heidi.news» über entsprechende Anschuldigungen gegen den Waadtländer SVP-Politiker, der damals für den Ständerat kandidierte.
Zu jener Zeit befand sich das Paar in einer konfliktreichen Trennung. Laut Heidi.news hatte Buffats Ehefrau in einem Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt im Kanton Waadt Zuflucht gesucht. Blick konnte diese Information in ihrem Umfeld allerdings nicht bestätigen. Michaël Buffat wies die Gewaltvorwürfe damals entschieden zurück.
Bereits 2015 hatte eine Ex-Partnerin wegen Gewalt und Belästigung Anzeige gegen ihn erstattet. Die Justiz stellte das Verfahren 2016 ein. Nicht, weil sie die Vorwürfe als unbegründet erachtet hätte, sondern weil die Anzeige verspätet eingereicht worden war. Zu den eigentlichen Vorwürfen äusserte sie sich deshalb nicht.
Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sind Opfer von Gewalt durch einen Partner oder eine nahestehende Person? Hier finden Sie Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können.
In einer dringenden oder gefährlichen Situation zögern Sie nie, die Polizei unter 117 und/oder die Ambulanz unter 144 zu kontaktieren.
Für die Opferhilfe stehen Ihnen in der Westschweiz sowie auf nationaler Ebene mehrere Einrichtungen zur Verfügung.
- Solidarité Femmes Bienne9–12 Uhr und 14–20 Uhr Mittwoch: 14–20 Uhr Samstag: 10–12 UhrSonntag: 17–20 Uhr
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourginfo@sf-lavi.ch026 322 22 02 9–12 Uhr und 14–18 UhrNachtlinie 19–7 UhrWochenenden und Feiertage: 11–17 Uhr
- AVVEC Genèveinfo@avvec.ch 022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève022 338 24 80 Mo–Fr 8.30–12 Uhr
- Beratungsstelle für häusliche Gewalt Genf0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne021 620 76 76 Durchgehend
- Maison de Neuchâtel SAVI savi.ne@ne.ch 032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds savi.cdf@ne.ch 032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)Forensische Konsultation
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
- LAVI. Opferhilfe
- Dachverband Solidarité femmes Schweiz
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz076 725 91 21Montag bis Mittwoch 14–16 Uhr
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