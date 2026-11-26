SVP-Bundesratsticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber sorgt bis ins eigene Lager für Ärger. Nun nimmt Parteipräsident Marcel Dettling Stellung zum Ticket. Er erklärt, wie man den Konflikt mit den Westschweizer lösen will und warum er nicht an eine «wilde Kandidatur» glaubt.

«Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die FDP und die Mitte bei diesen Spielchen mitmachen»

«Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die FDP und die Mitte bei diesen Spielchen mitmachen»

Darum gehts Die SVP nominiert Thomas Aeschi und Michael Graber für den frei werdenden Bundesratssitz Parmelins

Die SVP-Fraktion trifft kommende Woche alle Vertreter aus der Romandie, um ihren Unmut anzuhören

SVP-Präsident Marcel Dettling hält eine wilde Kandidatur für unwahrscheinlich und stützt das Ticket

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Es rumort in der grössten Partei der Schweiz. Seit die SVP-Fraktion bekannt gegeben hat, Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) für den frei werdenden Bundesratssitz von Guy Parmelin (67) vorzuschlagen, herrscht Unruhe in den eigenen Reihen. Der Frust in der Romandie ist gross. Das Unverständnis der andern Parteien, zwei Prügelknaben – man erinnere sich an die Szene auf der Bundeshaustreppe – aufs Ticket zu setzen, ebenso. Im Interview mit der «NZZ» zeigt sich SVP‑Parteipräsident Marcel Dettling (45) nun verärgert, dass die beiden Kandidaten im Vorhinein diskreditiert würden, statt ihnen eine Chance zu geben.

Auch erklärt er, wie die Partei, die Situation mit der Westschweizer SVP klären will. Denn: Man spüre die Enttäuschung in der Westschweiz und nehme diese «sehr ernst». Dort hat man früh schon bekannt gegeben, die SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz zu unterstützen. Nun habe die Fraktion in der kommenden Woche einen Termin mit allen SVP-Vertretern aus der Romandie angesetzt, damit diese alles vorbringen könnten, was sie stört, so Dettling.

Dass der Unmut am SVP-Ticket im Parlament so gross sein könnte, dass es zu einer «wilden Kandidatur» kommt, glaubt er aber nicht. Dies zum einen, weil die acht SVP-Kandidaturen unterschrieben hatten, eine allfällige Wahl nicht anzunehmen. Andererseits, weil er es für unwahrscheinlich halte, dass die FDP und die Mitte bei diesen Spielchen mitmachen würden.

Aus Sicht des SVP-Präsidenten biete die Partei zwei valable Kandidaten, «die das Amt hervorragend ausüben können». Und mit «hervorragend» meint Dettling: dass die Kandidaten im Justiz- und Polizeidepartement – aktuell jenes von Bundesrat Beat Jans (62) – aufräumen könnten und die Positionen der Partei ohne Wenn und Aber in den Bundesrat einbringen würden.