Das SVP-Duo Aeschi/Graber sorgt für grosse Kritik. Wie werden sich die bürgerlichen Fraktionen entscheiden? Und welchen Einfluss hat die Grünen-Kandidatur? Blick skizziert die Szenarien.

Darum gehts Das SVP-Ticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber stösst auch im bürgerlichen Lager auf Kritik

Die Grünen verzichten auf Hearings, die Mitte und die FDP hören beide Kandidaten dagegen an

Die Grünen schicken Delphine Klopfenstein Broggini ins Rennen – bei den Bürgerlichen wird sie chancenlos bleiben

Schwach, untragbar, ganz einfach frech: Die Reaktionen auf das SVP-Ticket sind bis ins bürgerliche Lager negativ. Die beiden Nationalräte Thomas Aeschi (47, ZG) und Michael Graber (45, VS) haben von den Grünen bis zur FDP einen schweren Stand.

Bei den Linken ist bereits klar herauszulesen, dass das Duo kaum auf Stimmen hoffen kann. Bei den Grünen stehen Aeschi und Graber vor verschlossenen Türen – sie werden die zwei Kandidaten nicht anhören, gaben sie bereits am Freitag bekannt. Und doppelten am Montag mit einer Gegenkandidatur der Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini (50) nach. Bei den restlichen Parteien heisst es: Antraben zum Hearing.

Das grosse Abwarten vor den Hearings

Das Zünglein an der Waage werden dabei Mitte und FDP sein. FDP-Co-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher (59, SG) zeigte sich bereits konsterniert über die Auswahl der SVP. Angehört werden sollen die beiden Kandidaten dennoch.

Am 8. Dezember sind die beiden SVP-Kandidaten bei der Mitte eingeladen, wie Fraktionschefin Yvonne Bürgin (56, ZH) bestätigt. Auch sie sagt: «Ich hätte mir eine breitere Auswahl mit einem Dreierticket gewünscht, damit hätte die SVP Mut bewiesen.» In der Fraktion sei die Begeisterung nicht gerade gross über das jetzige Zweierticket. «Bei vielen ist der Frust klar spürbar.»

Wahlempfehlung bei der Mitte offen

Man werde Aeschi und Graber insbesondere auch bezüglich ihrer Rangelei mit der Bundespolizei auf den Zahn fühlen, macht Bürgin klar. «Wir wollen wissen, wie sie es mit dem Respekt gegenüber dem Sicherheitspersonal halten und ob doch ein wenig Reue spürbar ist. Vielleicht zeigen sie ja Einsicht.»

Der SVP-Anspruch sei zwar grundsätzlich unbestritten, so Bürgin. «Es ist aber offen, ob unsere Fraktion eine Wahlempfehlung abgeben wird.» Und mit Blick auf den Wahltag meint sie: «Ich wage keine Prognose, ob es einer der beiden schafft oder doch noch eine wilde Kandidatur auftaucht.»

Durch die grosse Unzufriedenheit ausserhalb der SVP und die vertrackte Ausgangslage für die restlichen Bundeshausfraktionen kommen nur wenige Szenarien infrage.

Szenario 1: Krönung mit einem Mini-Resultat

Ob sich die bürgerlichen Fraktionen tatsächlich auf Spielchen einlassen, bleibt aktuell fraglich. Stimmen aus dem Umfeld der Mitte und der FDP befürchten daher einen sehr nüchternen Wahltag: Einer der beiden wird gewählt – ohne valable Sprengkandidatur und mit einem Mini-Resultat. Denn für eine gültige Wahl reicht selbst, wenn einzig die SVP-Fraktion ihre 74 Stimmen mit einem Namen versieht und die restliche Bundesversammlung ihre Zettel leer einwirft.

In der Mitte wehrten sich einige Parlamentarier bereits kurz nach der Nominierung lautstark. «Als ehemaliger Sicherheitsdirektor der Stadt Bern kann ich niemanden wählen, der auf Polizisten losging», gab etwa Nationalrat Reto Nause (55) gegenüber 20 Minuten kund. Mit seiner Verweigerung nahm er auf das Handgemenge zwischen Aeschi, Graber und Bundespolizisten im Jahr 2024 Bezug.

Genauso wie in den linken Parteien werden bei der Mitte und der FDP wohl viele ihrem bürgerlichen Ratskollegen Nause folgen und leer einlegen – besonders dann, wenn sich die Fraktionen nicht zu einer Wahlempfehlung durchringen. Eine solche wird vermutlich auch daran geknüpft sein, ob Aeschi und Graber in den Hearings überzeugend darlegen können, dass sie sich in der Landesregierung bedingungslos an die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Prozessordnung halten werden.

Doch allein auf die Qualität der beiden «Krawallbrüder» kommt es nicht an. «Manche sehen sich gezwungen, weil sie Kantonskollegen sind», bemerkt ein Mitte-Fraktionsmitglied gegenüber Blick. Was das heisst, liess bereits der eigene Parteipräsident durchscheinen: «Mit Michael Graber und meinem ehemaligen Gemeinderatskollegen Franz Ruppen stehen auch zwei Walliser zur Auswahl. Klar ist: Schafft es einer der beiden auf das Ticket, erhält er meine Stimme», schrieb Nationalrat Philipp Matthias Bregy (48, VS) knapp eine Woche vor der Nomination auf Linkedin.

Szenario 2: Ein wohl chancenloser SVP-Sprengkandidat

«Es gibt immer einen Kandidaten C», schriebt GLP-Nationalrat Patrick Hässig (47, ZH) am Wochenende auf dem Kurznachrichtendienst X. In der Mitte und der FDP wird die Absicht auf einen Sprengkandidaten derweil nur zögerlich geäussert. Im Schutz der Anonymität ist der Wunsch dennoch gross: «Lässt das Parlament das Ticket so durchgehen, macht es sich erpressbar», sagt etwa ein FDP-Mann. Dafür müssten sich die beiden bürgerlichen Fraktionen aber sauber absprechen – sonst drohe an den nächstjährigen Bundesratswahlen die Retourkutsche.

Doch wer will sich das antun? Einen zu finden, der sich der Rache seiner eigenen Partei aussetzt, ist eine Herkulesaufgabe. Laut Statuten der SVP Schweiz müsste dieser nämlich mitsamt seiner Kantonalsektion die Partei verlassen, würde er die Wahl annehmen. Ob auf die Genferin Céline Amaudruz (47) oder den Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (60): Einigen sich die Fraktionen auf einen Sprengkandidaten, ginge es vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. «Nachdem die auserwählte Person ihre Wahl abgelehnt hat, geht es wieder von vorn los», fasst es eine Nationalrätin zusammen. Der einzige Hoffnungsschimmer: Die SVP genehmigt auf Druck der anderen Parteien doch noch ein neues Ticket.

Aber eben: «Wir in der Mitte haben wenig Lust für solche Spielchen», sagt ein Parlamentarier zu Blick. Für das nächste Wahljahr hiesse es erstmal: den Kopf tief halten. Zumal die Partei Ende 2027 wohl den Sitz des höchstwahrscheinlich abtretenden Ignazio Cassis (65, FDP) angreifen möchte.

Szenario 3: Der Total-Protest

Es wäre die totale Verweigerung: Blieben zu viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Nationalratssaal fern, wäre das Parlament nicht beschlussfähig. Laut Bundesverfassung können die Räte nämlich nur gültig verhandeln, «wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist».

Es wäre eine spektakuläre Aktion – und zugleich eine höchst unwahrscheinliche. Neben den grossen logistischen Herausforderungen ist es auch überaus unsicher, ob dies die SVP tatsächlich von ihrem Plan abbringen würde. Dennoch äussern vereinzelte Parlamentsmitglieder gegenüber Blick die leise Hoffnung auf ein solches Szenario.

Welche Rolle spielt die Grünen-Kandidatur?

Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini soll für die Grünen in den Bundesrat. So wünscht es sich jedenfalls ihre Fraktion, die sie als vermeintliche Alternative zu Aeschi und Graber ins Rennen schickt.

Nur: Selbst bei der SP ist eine Unterstützung der Grünen-Sprengkandidatin ungewiss. Das SVP-Ticket sei eine reine Erpressung, und das Parlament müsse eine Lösung finden, wie damit umgegangen werden soll, teilt Co-Fraktionspräsident Samuel Bendahan (46, VD) mit. «Die Kandidatur der Grünen ist uns natürlich sehr sympathisch – wir müssen aber zuerst besprechen, was mehrheitsfähig sein könnte», so der Nationalrat.

Bei den Bürgerlichen wird Klopfenstein keinen Stich haben. Und die Grünen werden sich öffentlich anhören müssen, was heute bereits im Hintergrund der Tenor scheint: Dass sie die Chance auf eine «echte» Sprengkandidatur durch ihr Vorpreschen endgültig sabotiert haben.