Der Genfer Nationalrat Daniel Sormanni kritisiert die Auswahl des SVP-Bundesratstickets. Die Nicht-Nominierung von Céline Amaudruz bezeichnet er als «hinterhältigen Schachzug», um die Wahl von Fraktionschef Thomas Aeschi sicherzustellen.

Darum gehts Nach einer Enthaltung half Nationalrat Daniel Sormanni mit, das Verbot neuer AKW zu kippen

Sormanni kritisiert die SVP-Ticketwahl für den Bundesrat als Schachzug zugunsten von Thomas Aeschi

Der Mann von Céline Amaudruz und Ex-Nationalrat Yvan Perrin riefen zu einer wilden Wahl auf

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Vor aller Augen hatte SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi (47) diesen Sommer im Parlament auf Daniel Sormanni (76) eingeredet – bis dieser letztlich einknickte. Entgegen der Fraktionslinie hatte sich der Genfer Nationalrat bei der AKW-Debatte zunächst enthalten. Drei Tage später trug er dazu bei, dass der Rat das Verbot, neue Kernkraftwerke zu bauen, haarscharf kippte. Sormanni politisiert für das «Mouvement Citoyens Genevois». Im Bundeshaus aber gehört er zur SVP-Fraktion.

Nach der Abstimmung sagte Sormanni öffentlich, er sei «massiv unter Druck» gesetzt worden. Angeblich habe man ihm gar mit dem Fraktionsausschluss gedroht. Gross war auch die nachfolgende Entrüstung bei den anderen Parteien. Denn Fraktionszwang ist verboten, so steht es in der Bundesverfassung.

«Ein hinterhältiger Schachzug»

Nun, da Thomas Aeschi auf dem SVP-Bundesratsticket steht, lässt der Genfer seinem Ärger freien Lauf. Auf der Plattform Linkedin schreibt Sormanni zur Nicht-Nominierung von Céline Amaudruz (47): «Das ist wirklich ein hinterhältiger Schachzug (un coup bas), um zwei Hardliner zu benennen und so die Wahl des Fraktionsvorsitzenden vor der Bundesversammlung sicherzustellen.» Die Strategie habe gut funktioniert. Die beiden Westschweizer seien «in die Falle gelockt» worden. Es ist deutliche Kritik an Aeschi sowie an der Art, wie die Fraktion das Ticket wählte. Und es ist ungewöhnlich scharfe Kritik aus den eigenen Reihen, der sonst so geschlossen auftretenden SVP-Fraktion.

Zum Aufstand aufgerufen hatte bereits der Mann von Céline Amaudruz. Dieser hatte gegenüber den Tamedia-Zeitungen gemeinsam mit Ex-SVP-Nationalrat Yvan Perrin (60) zur wilden Wahl aufgerufen. In der 74-köpfigen SVP-Fraktion stellen die Westschweizer lediglich 15 Mitglieder und damit nimmer genug, um einen Aufstand anzuzetteln. Wobei auch klar ist: Der Druck der Fraktion wird beim Bundesratsticket wohl keineswegs geringer sein als bei der AKW-Debatte.