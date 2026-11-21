Die Kritik am Zweiervorschlag der SVP für den Bundesrat klingt so schrill, als würde ein Staatsstreich drohen. Das Problem ist ein anderes: Wer Tickets sät, wird Tickets ernten.

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Was für ein Geheul: «Schande!», «Erpressung!!», «Unwürdig!!!» Seit die Bundeshausfraktion der SVP ihren Vorschlag für die Nachfolge von Guy Parmelin beschlossen hat, herrscht mediale Alarmstimmung. Man könnte meinen, die Partei habe Gölä und Trauffer für den Bundesrat vorgeschlagen.

Was ist passiert? Am Freitag einigten sich die Fraktionsmitglieder in insgesamt 13 Wahlgängen auf das Duo Thomas Aeschi und Michael Graber. Der Favorit und der Überraschungskandidat booteten die Westschweiz aus. Natürlich entstanden im Eiltempo Verschwörungstheorien – ein abgekartetes Spiel sei das gewesen, den Walliser Graber habe man als «Alibi-Kandidaten» installiert, um den Parteiliebling Aeschi in die Regierung zu bringen.

Hatte die graue Eminenz aus Herrliberg die 74-köpfige Fraktion per Geheimorder auf Kurs gebracht? Wohl kaum. Parlamentskollege Graber, den sie in Bern aus Kommissionssitzungen, Ratsdebatten und Apéros bestens kennen, machte am Ende das Rennen gegen einen weniger vertrauten Berner Regierungsrat. Courant normal bei Bundesratsküren.

Mit zwei «Hardlinern» – der Begriff täuscht eine nicht vorhandene Positionsvielfalt in der SVP vor – rächt sich, was die Politiker in Komplizenschaft mit den Journalisten selbst heraufbeschworen haben: das Ticket. Der Druck also, nur Kandidaten zu wählen, die das Okay ihrer Fraktion haben. In der Vergangenheit bewirkte dies, dass die Bundesversammlung 2023 die Wahl zwischen den SP-«Hardlinern» Jon Pult und Beat Jans hatte und dass die Mitte 2025 mit Markus Ritter und Martin Pfister einen Bauernkrieger und einen Nobody aus Zug zur Auswahl stellte. Wer Tickets sät, wird Tickets ernten.

Wenn Links-Grün jetzt Aeschi ein «Gewaltproblem» unterstellt, weil der 2024 von einem Bundespolizisten zurückgehalten wurde und sich wehrte, ist dies angesichts der Krawalle an Jugendprotesten nicht nur ein kühnes Timing, sondern auch ein hilfloser Versuch, auf etwas zu reagieren, das die Kritiker selbst mitverantworten: den Ticketzwang. Was für ein Geheul.