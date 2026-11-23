Die Grünen wollen in den Bundesrat – mal wieder. Diesmal heisst die Kandidatin Delphine Klopfenstein Broggini. In der Deutschschweiz dürften die meisten den Namen zum ersten Mal hören.

Darum gehts Die Grünen nominieren die Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini für den Bundesrat

Zumindest in der Deutschschweiz ist die Genferin unbekannt

Sie präsidiert Pro Velo Schweiz, sitzt im Vorstand von Pro Natura und setzt sich für Bienen ein

Janic Urech Redaktor Politik

Die Grünen wagen sich ins Bundesratsrennen. Auf ihrem Ticket steht Delphine Klopfenstein Broggini (50). Sie soll den zweiten Sitz der Romandie sichern und wieder für eine dritte Frau im Bundesrat sorgen. In der Deutschschweiz ist die Genferin jedoch kaum jemandem ein Begriff. Wer ist die Frau, die der SVP einen Bundesratssitz streitig machen soll?

Klopfenstein wurde in Bern geboren und wuchs in Bern, Neuenburg und Genf auf. Sie studierte Soziologie, Geografie und Politikwissenschaften an der Universität Genf. Daneben lernte sie in einem Literaturstudium Rätoromanisch. Ihren politischen Werdegang startete sie 2013, als sie in das Genfer Kantonsparlament gewählt wurde. Im selben Jahr wurde sie auch Generalsekretärin ihrer Kantonalpartei. Dieses Amt behielt sie, bis sie 2019 in den Nationalrat gewählt wurde.

Die Velofahrerin

Das wohl prägendste Element der Politkarriere von Delphine Klopfenstein Broggini ist das Velo. Sie ist Präsidentin des Vereins Pro Velo Schweiz, dem sie vor über 20 Jahren beitrat. 2007 gründete sie als Chefredaktorin die Radsportzeitschrift «Pro Velo Info» mit, diese gab es bis 2023. Nur wenige Jahre später veröffentlichte sie mit Pro Velo einen Radwanderführer für die Genferseeregion. Das Präsidium des Vereins hat sie seit zwei Jahren inne.

Die Bienenschützerin

Wie üblich bei Politikerinnen in der Grünen Partei liegt Klopfenstein der Naturschutz am Herzen. Seit zwei Jahren ist sie im Zentralvorstand von Pro Natura Schweiz. Besonders setzt sie sich für Bienen ein: Sie ist Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Bienen. In einem ihrer Vorstösse fordert sie mehr Schutz für die Bienen vor der asiatischen Hornisse, in einem anderen warnt sie vor Glyphosat im Honig.

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Die Verkehrspolitikerin

Als Mitglied der Verkehrskommission im Nationalrat befasst sich Klopfenstein natürlich auch mit dem Verkehr. Sie ist Vizepräsidentin von Ouestrail, einem Verein für die Förderung des Schienenverkehrs in der Westschweiz, und sitzt als Vertreterin der Grünen im Verwaltungsrat des Genfer Flughafens.

Die Flüchtlingshelferin

Ein weiteres Engagement von Klopfenstein gilt Flüchtlingen in der Schweiz. Sie ist Co-Präsidentin der Plattform für Sans-Papiers. So forderte sie einst den Flüchtlingsstatus für Personen, die wegen klimabedingter Naturkatastrophen oder geschlechtsspezifischer Gewalt flüchten mussten.

Die Vollzeit-Politikerin

Mit ihren diversen Vorstandsmandaten und dem Nationalratsamt widmet sie einen Grossteil ihres Berufslebens der Politik. Daraus macht Klopfenstein Broggini auch keinen Hehl. Der Transparenz halber deklariert sie auf ihrer Website sämtliche Einkünfte, die sie mit ihrer politischen Arbeit macht.

Aktuell verdient sie jährlich schätzungsweise rund 135’000 Franken für ihre Parlamentsarbeit plus 20’000 als Verwaltungsrätin des Genfer Flughafens und Präsidentin von Pro Velo. Der Bundesratslohn von über 475‘000 Franken würde ihr Einkommen also verdreifachen.