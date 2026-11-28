Die Kritik an den Bundesratskandidaten reisst nicht ab. Der SVP-Tätschmeister dieser Tage, Vizefraktionschef Franz Grüter, stellt sich demonstrativ hinter Thomas Aeschi und Michael Graber. Und er macht deutlich, welche Konsequenzen eine wilde Wahl hätte.

Darum gehts SVP-Vizefraktionschef Franz Grüter verteidigt in Radiointerview die Bundesratskandidaten Aeschi und Graber

Trotz der Kritik von Christoph Blocher hält die SVP an ihrem Ticket fest

Bei einer wilden Wahl wäre das Ticket-System laut Grüter gestorben

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Das Bundesratsticket der SVP mit Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) sorgt weiterhin für Unruhe. Die Schlagzeilen wegen der Rangelei der beiden Kandidaten mit Bundespolizisten im Sommer 2024 reissen nicht ab. Und dann gibt es da auch noch überraschende Kritik: SVP-Doyen Christoph Blocher (86) bezeichnete das Fehlen eines Westschweizers auf dem Ticket als «Betriebsunfall».

Gleichzeitig schwärmte der alt Bundesrat vom Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63). Blocher hält es für denkbar, dass Schnegg nach der Annahme einer wilden Wahl wieder in die SVP aufgenommen würde. Denn die Parteistatuten sehen zwar vor, dass die Mitgliedschaft in einem solchen Fall automatisch erlischt. Eine Wiederaufnahme ist allerdings möglich, sofern sowohl Parteivorstand als auch Fraktion mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen.

Mittendrin steht Nationalrat Franz Grüter (63). Der Luzerner, der zunächst selbst mit einer Bundesratskandidatur geliebäugelt hatte, ist als Vizefraktionspräsident so etwas wie der SVP-Tätschmeister bei dieser Bundesratswahl. Weil Fraktionspräsident Aeschi selbst kandidiert, leitete er bereits die fraktionsinternen Abstimmungen.

Grüter stellt sich demonstrativ hinter die beiden Kandidaten. Er hält die Kritik an Aeschi und Graber für überzogen. Seit Jahren arbeite er mit beiden zusammen. «So, wie sie jetzt dargestellt werden, ist es einfach nicht korrekt», sagt er in der «Samstagsrundschau» von SRF. Die Findungskommission habe im Vorfeld sämtliche acht Bewerber intensiv durchleuchtet und zur Wahl empfohlen. Auch die Rangelei mit den Bundespolizisten sei mit Blick auf die Bundesratswahl eine Nebensächlichkeit.

«Da wird nichts daran geändert»

Grüter lässt keinen Zweifel daran, dass die SVP an ihren Kandidaten festhält: «Das Ticket ist fix, und da wird sicher auch nichts daran geändert.» Er pocht auf Fairness unter den Fraktionen. Zum Konkordanzsystem gehöre es, dass die grössten Parteien je zwei Bundesräte stellen und Personen in die Regierung entsenden könnten, die ihr politisches Gedankengut vertreten. Im Bundesrat müssten diese dann gemeinsam Lösungen finden.

Grüter erinnert in der «Samstagsrundschau» an die Nachfolge von Alain Berset (54): 2023 habe die SP mit Beat Jans (62) und Jon Pult (42) «schon fast ein halbes Juso-Ticket» aufgestellt. Viele SVP-Stimmen gingen zuerst an Daniel Jositsch (61). Doch die damalige SP-Fraktionsspitze habe die anderen Parteien aufgefordert, sich an das offizielle Ticket zu halten. «Auch wir als SVP hielten uns dann ans Ticket», betont Grüter. Dasselbe erwartet er nun von den anderen Bundesratsparteien.

Die Konsequenzen einer wilden Wahl

Was aber, wenn ein wilder Kandidat gewählt wird? Grüter macht deutlich: «Dann ist das Ticket-System gestorben!» Die Bundesratsparteien müssten sich dann fragen, wie wichtig es ihnen sei, auch künftig Personen in die Regierung zu bringen, die ihr politisches Gedankengut vertreten. Das sei keine Drohung, betont Grüter. Doch genau solche Fragen würden sich dann stellen.

2:18 Umstrittenes SVP-Ticket: Zwei Hardliner wollen in den Bundesrat

Und Blochers Kritik? Franz Grüter sagt in der SRF-Sendung, er selbst habe vom alt Bundesrat weder einen Anruf noch ein E-Mail erhalten. Andere Szenarien durchzuspielen – etwa eine wilde Wahl Schneggs –, sei Blochers gutes Recht. Grüter sieht darin keinen Grund zur Aufregung. Er erinnert daran, dass auch Blocher Aeschi und Graber als «absolut fähig für das Amt» erachte.