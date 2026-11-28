In den USA sitzt die personifizierte Respektlosigkeit im Weissen Haus, in der Schweiz wollen zwei in den Bundesrat, die auch körperlich nicht zimperlich sind. Wir brauchen dringend mehr Anstand, sagt Autor Florian Harms in seinem neuen Buch. Auch politisch.

Darum gehts Autor Florian Harms warnt, dass das Schweigen vernünftiger Menschen das Gemeinwohl bedroht

Für Harms bedeutet Anstand, die Würde anderer aktiv zu anerkennen und Empathie im Alltag zu zeigen

Die SVP-Kandidaten Aeschi und Graber waren 2024 in ein Handgemenge mit Bundespolizisten verwickelt

Sandra Casalini Redaktorin

Krieg, Terror, Klimakrise, Finanzkrise: «Es ist, als hätte man sämtliche Krisen in einen Mixer getan und den Turbo eingestellt», schreibt T-online-Chefredaktor Florian Harms (53) in seinem soeben erschienenen Buch «Anstand. Eine Anleitung zum gelassenen Widerstand». «Wenn Krise auf Krise folgt, entsteht keine Solidarität, sondern Resignation.» Das Problem: Zu viele anständige Menschen verharren in der Sprachlosigkeit. «Das Schweigen der Vernünftigen wird zur Bedrohung des demokratischen Gemeinwohls», warnt Harms.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie nötig seine Mahnung ist, zeigt sich gerade in der Politik. US-Präsident Donald Trump (80) brüstete sich jüngst damit, persönlich auf den Verwaltungsrat des Chipkonzerns Nvidia eingewirkt und ihn von der Rückkehr des CEO Jensen Huang (63) überzeugt zu haben. Dass der Fremdgänger, der auf eine mutmassliche Spionin hereinfiel, tatsächlich wieder im Amt ist, wertet Trump offenbar als persönlichen Erfolg. Ob solche Machtspielchen ein Problem des Anstands sind, kann man diskutieren. Die öffentliche Beschimpfung von Journalisten als «ekelhafte Loser» ist es definitiv.

Auch in der Schweiz stellt sich die Frage nach dem politischen Anstand. Die SVP hat mit Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) zwei Nationalräte auf ihr Bundesratsticket gesetzt, die im Juni 2024 im Bundeshaus in ein Handgemenge mit Bundespolizisten verwickelt waren. Damals hatten sich die beiden gegen die Sicherheitsvorkehrungen anlässlich des Besuchs des ukrainischen Parlamentspräsidenten gestellt. Nun kandidieren sie für das höchste Regierungsamt des Landes. Die Frage danach, welche Rolle Anstand, Respekt und der Umgang mit anderen Menschen bei der Besetzung eines solchen Amtes spielen sollten, muss erlaubt sein.

Dabei versteht Florian Harms unter Anstand nicht bloss «gute Sitte», wie sie der Duden definiert. Es bedeutet für ihn vielmehr die «aktive Anerkennung der Unantastbarkeit der Würde der anderen». Anstand erfordert Empathie, Selbstreflexion und echtes Interesse am Gegenüber.

Florian Harms' Anleitung zum gelassenen Widerstand Acht Prinzipien gegen Rücksichtslosigkeit, Lüge und gesellschaftliche Spaltung im Alltag: Mit diesen beschäftigt sich Florian Harms auf der Basis praktischer Erfahrungen in seinem neuen Buch «Anstand. Eine Anleitung zum gelassenen Widerstand». Der mehrfach ausgezeichnete Autor und Journalist hat Anstand zum Kern des Mindsets beim grössten deutschsprachigen Nachrichtenportal T-Online gemacht. Das Buch ist für gesellschaftlich Engagierte und politisch Interessierte sowie für alle, die sich in einer polarisierten Zeit mehr Miteinander wünschen. Florian Harms (53) ist studierter Islam- und Politikwissenschaftler und war Chefredaktor von Spiegel Online, bevor er 2017 zu T-Online wechselte. Schweizerischer Arbeitgeberverband Acht Prinzipien gegen Rücksichtslosigkeit, Lüge und gesellschaftliche Spaltung im Alltag: Mit diesen beschäftigt sich Florian Harms auf der Basis praktischer Erfahrungen in seinem neuen Buch «Anstand. Eine Anleitung zum gelassenen Widerstand». Der mehrfach ausgezeichnete Autor und Journalist hat Anstand zum Kern des Mindsets beim grössten deutschsprachigen Nachrichtenportal T-Online gemacht. Das Buch ist für gesellschaftlich Engagierte und politisch Interessierte sowie für alle, die sich in einer polarisierten Zeit mehr Miteinander wünschen. Florian Harms (53) ist studierter Islam- und Politikwissenschaftler und war Chefredaktor von Spiegel Online, bevor er 2017 zu T-Online wechselte. Mehr

Florian Harms definiert acht Komponenten, die zum Anstand gehören:

Wahrhaftigkeit

Eigentlich müsste man meinen, dass Authentizität mit dem zunehmenden Einfluss von künstlicher Intelligenz wichtiger ist als je zuvor. Leider haben wir uns schon so sehr an die Diskrepanz zwischen Sein und Schein gewöhnt, dass sie uns oft gar nicht mehr auffällt. Fakten werden zu Verhandlungsmasse, Meinungen zu Fakten, verlässliche Informationsquellen verlieren an Relevanz. Eine Wahlniederlage ist eben nicht automatisch das Ergebnis eines Betruges, nur weil ein US-Präsident das behauptet. Und, so Florian Harms: «Wir müssen wieder lernen, zuzugeben, etwas nicht zu wissen.»

Respekt

Was der Autor unter diesem Begriff versteht: «Jede Person als legitimes Gegenüber anerkennen.» Achtsam kommunizieren, höflich sein, Kontakt zu unterschiedlichen Menschen zulassen. Als «Königsdisziplin des Respekts» beschreibt Harms den Perspektivenwechsel. Oder zumindest den Versuch, sich in andere hineinzuversetzen. Respekt hat aber auch Grenzen: «Intoleranz, Hass und Ausgrenzung dürfen nicht respektiert werden.»

Rücksicht

«Online ist der Mangel an Rücksicht zur Währung geworden: Algorithmen belohnen Hass», schreibt Florian Harms. Dazu kommt das Dogma der radikalen Selbstverwirklichung, dem viele heutzutage anhängen – und nach dem die Rücksicht wie ein Verrat am eigenen Ego daherkommt. Zuzuhören und nicht aus einem Impuls heraus zu handeln, bezeichnet Harms als fundamental, nicht nur on-, sondern auch offline. Zum Beispiel auf der Bundeshaustreppe.

Verantwortung

Wie oft hören und sagen wirs: «Man» sollte dies tun oder jenes lassen. Wir sollten weg vom «man» und hin zum «ich» kommen, findet Florian Harms. Dann übernehmen wir die Verantwortung für die Konsequenzen unseres Handelns. Und das, so Harms, ist der dringend nötige Gegenpart zur Gleichgültigkeit.

Zivilcourage

Mit Zivilcourage meint Florian Harms nicht das Heldspielen, sondern den «Impuls, das Richtige zu tun, wenn das Falsche geschieht». Menschen verlieren Skrupel, wenn sie sich einer Macht unterwerfen und in einer Gruppe Rückendeckung erhalten. Eine Situation nicht zu ignorieren und andere aufzufordern, es auch so zu tun, könnte ein Anfang sein. Das Ziel wäre ein gesellschaftlicher Konsens, gemeinsam zu handeln, schreibt der Autor.

Gemeinsinn

«Unser eigenes Wohlergehen ist an Gemeinschaft gebunden», so Harms. Leider finden wir diese oft im Konzept «Wir gegen die». Im Gegensatz dazu definiert der Autor Gemeinsinn als inklusiv, als etwas, das kein Feindbild braucht. «Gemeinsinn beruht auf Kooperation und Fairness. Man tut, was anderen nützt, auch ohne dazu verpflichtet zu sein.»

Dialogbereitschaft

Aktives Zuhören, Andersdenkenden mit Empathie begegnen, Fakten und Werte unterscheiden: Florian Harms bezeichnet die Dialogbereitschaft als «zivilisierte Form des Streits». Die kann man lernen. Aber vermutlich weiss auch Michael Graber, dass es keine besonders zivilisierte Form des Streits ist, wenn man einem Fedpol-Beamten Nazi-Vergleiche entgegenschmettert, was er im Eifer des Bundeshaustreppengefechts getan haben soll.

Verzeihen

Verzeihen ist nicht gleich vergessen, entschuldigen oder verharmlosen. Es ist vielmehr der Gegenspieler zum endlosen Grübeln, der es ermöglicht, der Welt mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen. Wobei auch Florian Harms weiss: «Es gibt Dinge, die unverzeihlich sind.»

Florian Harms plädiert dafür, Anstand institutionell zu verankern. «Demokratie ist nur möglich, wenn wir produktiv streiten, ohne zu schaden», sagt er. Und: «Anstand ist ein Entscheid!»