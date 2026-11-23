Jensen Huang ist zurück als Nvidia-Chef – und die Aktie steigt um über 30 Prozent. Das zieht die ganze Börse mit.

Darum gehts Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze stieg die Aktie um über 30 Prozent

Auch der Dow Jones und der Nasdaq legen deutlich zu

Über 200'000 Menschen forderten Huangs Rückkehr per Petition

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nach der überraschenden Rückkehr von Mitgründer Jensen Huang (63) geht die Nvidia-Aktie durch die Decke. Die Titel des KI-Giganten legten am Montag in New York um gut 30 Prozent zu. Damit zogen sie auch die gesamte Wall Street mit: Der US-Leitindex Dow Jones verzeichnete ein Tagesplus von 3 Prozent. Der techlastige Nasdaq gewann sogar 6,5 Prozent.

In den letzten Wochen hatten besonders Tech-Aktien im Zuge der Turbulenzen beim Chipkonzern massiv nachgegeben. Für Nvidia bleibt zu hoffen, dass nun wieder ruhigere Tage anbrechen. Huang war wegen mehrerer ausserehelicher Affären zurückgetreten. Besonders schwerwiegend: Eine der Frauen soll mutmasslich im Dienste Chinas gestanden haben.

200'000 Unterschriften gesammelt

In Tech-Kreisen und an der Börse sorgte Huangs erzwungener Rücktritt für Kritik. Mehr als 200'000 Menschen verlangten in einer Petition seine Rückkehr an die Firmenspitze. Unter den Unterzeichnern sind auch Tesla-Chef Elon Musk (55) und Uber-Gründer Travis Kalanick (50).

Auch US-Präsident Donald Trump (80) setzte sich für Huang ein. «Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder in die Position des CEO zu berufen», schrieb Trump am Montag nach der Wiedereinsetzung.