Nvidia liefert trotz Führungsbeben starke Zahlen: Umsatz und Gewinn haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Jensen Huang arbeitet derweil an seiner Rückkehr.

Darum gehts Nvidia verdoppelte Quartalsumsatz und Gewinn

Seit Oktober verlor Nvidia an der Börse über 2 Milliarden Dollar an Firmenwert

Elon Musk und Donald Trump unterstützen Huangs Rückkehr

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nach dem Rücktritt von Mitgründer und CEO Jensen Huang (63) steht Nvidia unter besonderer Beobachtung. Doch zumindest die Zahlen überzeugen: Die neue Chefin Colette Kress (59) gab am Mittwochabend einen Gewinn- und Umsatzsprung bekannt.

Der Chipkonzern hat seinen Quartalsumsatz und -gewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen, wie der Sender CNN berichtet.

An der Börse hatte Huangs Rücktritt wegen seiner Affären für einen Ausverkauf der Nvidia-Aktien gesorgt. In den letzten Tagen wurden 750 Milliarden Dollar an Marktwert ausgelöscht. Und seit dem Allzeithoch am 6. Oktober hat Nvidia sogar 35 Prozent verloren – was rund 2 Billionen Dollar entspricht. Neben der Affäre belasten allgemeine Zweifel am KI-Boom die Kurse des Chipkonzerns.

Kehrt Huang bald zurück?

Huang arbeitet an einer Rückkehr an die Firmenspitze. Laut dem «Wall Street Journal» würde er einer allfälligen Anfrage des Verwaltungsrates «mit Freude folgen». Doch dieser zeigt kein Interesse: Man beabsichtige nicht, Huang zurückzuholen, sagte der Vorsitzende Harvey Jones gegenüber Journalisten.

In einer Onlinepetition forderten mehr als 180'000 Menschen seine Rückkehr. Auch prominente Tech-Grössen wie Tesla-Chef Elon Musk (55), Uber-Gründer Travis Kalanick (50) und Epic-Games-CEO Tim Sweeney (55) unterstützen den Mann in der schwarzen Lederjacke.

Auch Donald Trump (80) äusserte sich wohlwollend: Er hätte «sicherlich nichts dagegen», wenn Huang seinen Posten wieder übernähme, sagte der US-Präsident am Montag.