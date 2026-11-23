Die «New York Times» enthüllt: Die US-Geheimdienste konnten nachweisen, dass Alice Huang zumindest während eines Teils ihrer Beziehung zum Nvidia-CEO Kontakte zu chinesischen Agenten hatte.

Darum gehts Laut «New York Times» hatte Alice Huang vom Frühling 2025 bis Herbst dieses Jahres Kontakte zum chinesischen Staatssicherheitsministerium, teilweise während ihrer geheimen Beziehung zu Nvidia-Chef Jensen Huang

Alice Huangs Ehemann soll für das Ministerium arbeiten; Jensen Huang bestritt die Beziehung zunächst, räumte sie später ein und trat als Nvidia-Chef zurück

US-Behörden prüfen mögliche illegale Chip-Lieferungen nach China, auch Nvidia und die Börsenaufsicht ermitteln; Huangs Rückkehr steht trotz Unterstützung nicht zur Diskussion

Yannick Weber Blick Newsdesk

Mehr als ein Jahr lang stand Alice Huang, die eine Beziehung mit dem gestürzten Nvidia-CEO Jensen Huang unterhielt, mehrmals in Kontakt mit einem Funktionär des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit. Das enthüllte die «New York Times» am Sonntagabend. Alle schweigen dazu: Weder das Weisse Haus noch ein Sprecher von Jensen Huang noch die chinesische Botschaft in den USA haben die Fragen der New Yorker Zeitung beantwortet.

Gemäss Quellen, welche die «New York Times» einsehen konnte, wurden Kontakte zwischen dieser Frau und der chinesischen Behörde festgestellt, und zwar vom Frühling 2025 bis zum Herbst dieses Jahres. Zumindest während eines Teils dieses Zeitraums war sie heimlich die Geliebte von Jensen Huang. Zudem soll Alice Huangs Ehemann selbst für dieses Ministerium arbeiten, das unter anderem für die chinesische Spionageabwehr zuständig ist.

Viele Untersuchungen

Jensen Huang hatte die Beziehung zu der mutmasslichen Spionin im Sold Pekings zunächst bestritten. Schliesslich räumte er sie ein und trat von seinem Posten zurück. In der Affäre laufen mehrere Untersuchungen. Die US-Behörden wollen klären, ob die Beziehung und Abmachungen es ermöglicht haben, Chips illegal nach China zu schicken. Auch der Verwaltungsrat von Nvidia und die US-Börsenaufsicht ermitteln.

Trotz grosser Unterstützung durch Persönlichkeiten und Menschen, die eine Petition unterzeichnet haben, steht eine Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia nicht zur Diskussion.