In Silicon Valley kommt es am heutigen Montag zum Paukenschlag: Jensen Huang kommt als CEO von Nvidia zurück, wie der US-Chip-Riese mitteilt. Erst vor wenigen Tagen trat er wegen einer Affäre mit einer mutmasslichen Spionin zurück.

Darum gehts Der Nvidia-Verwaltungsrat setzt Jensen Huang einstimmig per sofort als CEO und Präsident ein

Nach Berichten, dass ein Geheimdienst Huang ins Visier nahm, läuft die Untersuchung weiter

Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 29 Prozent, Huang soll laut Medien vor dem US-Senat aussagen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Tech-Konzern Nvidia hat wieder seinen alten Kapitän. Der Verwaltungsrat hat Firmenmitgründer Jensen Huang (63) per sofort wieder als Firmenchef, Präsident und Verwaltungsratsmitglied eingesetzt. Das Gremium traf diesen Entscheid am Montag einstimmig, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Hintergrund ist das Beben der letzten Wochen: Medienberichte hatten enthüllt, dass ein ausländischer Geheimdienst versucht hatte, Huang ins Visier zu nehmen. Mehrere Affären flogen auf – unter anderem zur mutmasslichen chinesischen Spionin Alice Huang. Daraufhin musste der langjährige Konzernchef seinen Posten räumen. Finanzchefin Colette Kress (59) übernahm interimistisch die Führung – bis zur jetzigen Rückkehr von Huang.

Anleger zeigen sich erfreut

An der Börse sorgt die Rückkehr für ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Kurs schiesst nach Handelsstart um bis zu 35 Prozent in die Höhe. Auch US-Präsident Donald Trump (80) zeigt sich erfreut. «Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder in die Position des CEO zu berufen», schreibt Trump am Montag auf seinem Online-Netzwerk Truth Social.

Auch zu den Vorwürfen rund um der nationalen Sicherheit äussert sich der Präsident: «Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten hat bestätigt, dass die US-Regierung über keine Beweise verfügt, wonach er sich rechtswidrig verhalten hätte.» Huang sei ein grosser Patriot und ein Volksheld, so der US-Präsident. Auch der Nvidia-Verwaltungsrat betont nach Gesprächen mit der US-Regierung: Huangs Rückkehr birgt «keinerlei Sicherheitsrisiko».

Untersuchung geht weiter

Jensen Huang selbst schlägt nach seinem Abgang und der schnellen Rückkehr demütige Töne an. «Ich fühle mich geehrt, zu Nvidia zurückzukehren und eines der bedeutendsten Technologieunternehmen der Welt zu führen», lässt sich der CEO in der Mitteilung zitieren. Er bedankt sich bei Verwaltungsratsmitglied Harvey Jones, Finanzchefin Kress und seiner Familie für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase. Und fügt kämpferisch an: «Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.»

Damit ist der Fall aber längst nicht abgeschlossen. Ein Ausschuss aus unabhängigen Verwaltungsräten hatte wegen der Geheimdienst-Affäre eine interne Untersuchung eingeleitet – begleitet von externen Anwälten. Diese Aufarbeitung läuft laut Nvidia wie geplant weiter. Laut der «New York Times» haben die US-Geheimdienste nachgewiesen, dass Alice Huang zumindest während eines Teils ihrer Beziehung zum Nvidia-CEO Kontakte zu chinesischen Agenten hatte.

Auch politisch hat die Affäre noch ein Nachspiel: Medienberichten zufolge muss Huang in Washington antraben und vor dem US-Senat, der zweiten Kammer des amerikanischen Parlaments, aussagen.