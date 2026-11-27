Nach dem Ausschluss von zehn Mitgliedern der Jungen SVP Luzern prüft auch die kantonale SVP Konsequenzen. Dabei hatte der Wahlkreis Sursee noch Anfang Woche den umstrittenen JSVP-Präsidenten Joel Bucher für das Kantonsparlament nominiert.

Darum gehts Die Junge SVP Schweiz schloss zehn Luzerner Mitglieder wegen ihrer Zugehörigkeit zur Jungen Tat aus

Der ausgeschlossene Präsident Joel Bucher bestreitet, Mitglied der Jungen Tat gewesen zu sein

Die Luzerner SVP klärt die Vorwürfe und will bei deren Bestätigung entsprechende Konsequenzen ziehen

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Wurde die Junge SVP des Kantons Luzern von Rechtsextremen unterwandert? Die Junge SVP Schweiz griff am Donnerstag jedenfalls knallhart durch: Sie schmiss gleich zehn Mitglieder raus – Präsident und Kassier inklusive. Die Unerwünschten seien nämlich gleichzeitig Mitglieder der Jungen Tat, teilte die nationale Parteispitze mit.

Der Luzerner SVP-Jungpartei scheint der radikale Schritt egal. Sie teilt mit, dass sie weitermachen wolle wie bisher. Die Junge SVP Schweiz um Oberhaupt Nils Fiechter (30) fordert dagegen Neuwahlen ein. Es droht eine regelrechte Schlammschlacht. Mittendrin steckt auch die kantonale SVP: Mindestens der geschasste JSVP-Präsident Joel Bucher ist auch bei ihr Mitglied. Muss sie nun ebenfalls handeln?

Luzerner SVP hofft auf Klärung

Noch am Donnerstagabend trat die Luzerner SVP erstmal mit einem Schutzbekenntnis in Erscheinung: Bucher sei «ein netter, flotter Bursche», man stehe hinter ihm, sagte Parteisekretär Remo Schranz (66) zur «Luzerner Zeitung». Und mutmasste, dass der «etwas naive» Jungpolitiker sich unbewusst von Rechtsextremen habe beeinflussen lassen. Bucher selbst verneinte gegenüber derselben Zeitung, jemals Mitglied der Jungen Tat gewesen zu sein.

Wie viele der besagten Personen tatsächlich auch Mitglied der kantonalen SVP sind, sei in Klärung, sagt deren Luzerner Präsident Martin Wicki (42) zu Blick. Auch für den Sachverhalt gelte dasselbe. «Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müssen entsprechende Konsequenzen gezogen werden», so Wicki.

Noch am Montag für den Kantonsrat nominiert

Wie diese Konsequenzen aussehen werden, lässt der Parteipräsident jedoch offen. Wenn nötig, werde die Parteileitung «im Rahmen ihrer statutarischen Zuständigkeiten» handeln. Denn gehe es um Parteiausschlüsse, müsse zuerst die Ortspartei entscheiden und sich dann an die Kantonalsektion wenden, sagt Wicki. «Ich weiss nicht, ob es da bereits Bewegungen gab.»

Klar ist: Die SVP Wahlkreis Sursee nominierte den Sempacher Bucher noch am Montag für das Kantonsparlament. Die kantonale Parteileitung will jetzt zuerst mit JSVP-Chef Fiechter das Gespräch suchen. «Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass das Auftreten der Jungpartei in der öffentlichen Wahrnehmung auch auf die Mutterpartei ausstrahlt», sagt Präsident Wicki.