Wegen «undemokratischer Unterwanderung» durch die Junge Tat schliesst die Junge SVP Schweiz diverse Parteiexponenten der Luzerner Kantonalsektion aus der Partei aus.

Darum gehts Die Junge SVP Schweiz schliesst zehn Luzerner Parteimitglieder aus

Diese hätten die Luzerner Sektion unterwandert

Die JSVP ortet bei den Betroffenen Verbindungen zur rechtsextremen Jungen Tat

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die Junge SVP Schweiz mistet aus: Wegen «undemokratischer Unterwanderung» durch die rechtsextreme Organisation Junge Tat schliesst sie diverse Parteiexponenten der Luzerner Kantonalsektion aus der Jungen SVP aus. Zudem werden die Betroffenen mit einer Beitrittsperre für andere JSVP-Sektionen belegt. Das schreibt die Jungpartei in einer Medienmitteilung.

Das habe die schweizerische Parteileitung einstimmig entschieden. Für die Parteispitze ist nämlich erwiesen, dass die Junge Tat «eine gezielte personelle Unterwanderung bei der Luzerner Kantonalsektion orchestriert und vollzogen hat». Mit dem Ausschluss diverser Mitglieder – darunter auch der im März 2026 neu gewählte Präsident Joel Bucher und Vorstandsmitglied Gino Restelli – werde sichergestellt, dass die Junge SVP Kanton Luzern neu und ohne Vorbelastung in die Kantonsrats- und Nationalratswahlen 2027 starten könne.

Die schweizerische JSVP betont, dass es bei den getätigten Ausschlüssen nicht um die Konsequenz einer Gesinnungsprüfung, sondern um den undemokratischen Akt der Unterwanderung gehe. Gemäss Blick-Informationen sollen insgesamt zehn Personen vom Ausschluss betroffen sein.

Fiechter: «Eingreifen war notwendig»

«Wir lassen es nicht zu, dass eine JSVP-Sektion durch eine parteifremde Drittorganisation unterwandert wird», sagt Nils Fiechter, der Präsident der Jungen SVP Schweiz. «Das Eingreifen durch uns als Parteileitung war notwendig. Wir zeigen damit klar auf, dass rein kommunikative Distanzierungen, wie sie von mir im Frühjahr 2024 in Bezug auf die Junge Tat gefordert wurden, keinen Wert haben.» Das Einzige, was zähle, seien die Positionen und Handlungen der Jungen SVP. «Wir stehen für eine sichere, unabhängige und neutrale Schweiz ein – als unabhängige Jungpartei, die keine Unterwanderungen durch parteifremde Drittorganisationen zulässt.»

Die Luzerner Kantonalsektion steht damit ohne Führung da. Diese temporäre Handlungsunfähigkeit werde umgehend korrigiert, schreibt die Mutterpartei. Anlässlich der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember würden die erforderlichen Ersatzwahlen stattfinden.

Betroffene wehren sich

Die betroffenen Luzerner Exponenten wehren sich gegen das Vorgehen der Mutterpartei. Die Luzerner JSVP sei ein rechtlich eigenständiger Verein, schreibt der ausgeschlossene bisherige Präsident Joel Bucher in einer Mitteilung. «Nach ersten juristischen Abklärungen halten wir fest, dass die ausgesprochenen Ausschlüsse hinsichtlich der kantonalen Mitgliedschaft keine Rechtswirkung entfalten. Das Vorgehen der nationalen Parteileitung gefährde die Handlungsfähigkeit der Kantonalsektion und die Wahrnehmung ihres statutarischen Rekursrechts.

Die Mutterpartei beruft sich derweil auf eine im Oktober beschlossene Statutenrevision. Gemäss dieser könne die nationale Parteileitung mit Zweidrittel-Mehrheit «Einzelmitglieder von Kantonal-, Regional-, und Ortssektionen direkt und ohne Begründung ausschliessen und mit Beitrittssperren belegen».