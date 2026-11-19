Zank zwischen Jungparteien: Die Junge SVP wirft Juso und Jungen Grünen vor, beim Jugendstreik diesen Freitag zu Gewalt aufzurufen. Die Partei droht bereits mit Anzeigen. Juso und Grüne weisen die Vorwürfe zurück.

Darum gehts Junge Grüne und Juso werben mit «Sött Züri Brenne?» für den Jugendstreik am Freitag in Zürich

Die Junge SVP bereitet Strafanzeigen vor, falls es in Zürich bei den Protesten Ausschreitungen gibt

Co-Präsident der Jungen Grünen Zürich weist den Vorwurf zurück, dass zu Gewalt aufgerufen werde

Janic Urech Redaktor Politik

«Sött Züri brenne?» Mit dieser Überschrift werben die Jungen Grünen sowie die Juso Zürich für den Jugendstreik an diesem Freitag. Die Junge SVP droht deshalb bereits jetzt mit rechtlichen Schritten. Für den Fall, dass es zu Ausschreitungen kommt, hat sie Strafanzeigen gegen die beteiligten Organisationen parat. In der Medienmitteilung wirft sie den Jungparteien von SP und Grünen vor, sie wollten den «linksextremistischen Terror der vergangenen Wochen in die Schweiz holen».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hintergrund sind die Protestwellen, die seit Ende September vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland oder Belgien stattfinden. Dabei kam es wiederholt zu Ausschreitungen. In Frankreich gipfelten diese in einem brennenden Rathaus und zahlreichen geplünderten Geschäften. Ein Instagram-Video, in welchem zwei Juso-Akteure von den Protesten in Frankreich schwärmen, sorgte auch schon in der Schweiz für Furore.

JSVP fordert schon im Voraus Konsequenzen für allfällige Ausschreitungen

In diesem Video warben die beiden Jungsozialisten auch für den nun anstehenden Jugendstreik in der Schweiz. Dies und die Tatsache, dass der Aufruf mit einem brennenden Einkaufswagen bebildert wurde, sind für die Junge SVP ein Grund zur Sorge. «Dass die Jungen Grünen in ihrer jüngsten Instagram-Kollaboration mit den Jungsozialisten die Frage ‹sött Züri brenne?› in den Raum stellen und damit implizit zu Gewaltakten am 20. November aufrufen, erreicht ein neues Level der Verantwortungslosigkeit, das wahrscheinlich strafbar ist», sagt JSVP-Präsident Nils Fiechter (30).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Deshalb fordert Fiechter Konsequenzen: «Die extremistischen Jungsozialisten und Jungen Grünen tragen die Hauptverantwortung, falls es am 20. November zu verletzten Polizisten und Sachschäden in Millionenhöhe kommt. Mindestens deren Präsidenten und Führungsgremien müssen hierfür haftbar gemacht werden können.»

Von diesen Drohungen will Lucian Job (22) nichts wissen. Er ist Co-Präsident der Jungen Grünen Zürich. Zu Fiechters Forderungen meint er: «Ich mache mir lieber Sorgen darum, dass die JSVP keine Anzeigen gegen die Junge Tat einreicht. Wir als Junge Grüne haben, genauso wie die Juso, noch nie zu Gewalt aufgerufen und werden das auch nie tun.»

Brennender Einkaufswagen als Stilmittel

Auch der brennende Einkaufswagen auf dem Instagram-Post sei nicht als Aufruf zur Gewalt gemeint: «Es ist ein Stilmittel, das unterschiedlich interpretiert werden kann. Wenn man den Beitrag genau liest, merkt man, dass es nicht darum geht, dass tatsächlich etwas brennen soll.» Vielmehr sei es eine Kritik am System und an der Berichterstattung der Medien: «Unsere Probleme und Forderungen werden kaum thematisiert, stattdessen berichten die Medien nur darüber, dass bei Protesten ein Tesla angezündet wurde.» Dabei bezieht sich Job auf einen Fahrzeugbrand im Rahmen einer Chaosnacht Anfang November.

Bei den Demonstrationen gehe es darum, den Sorgen der jungen Generation eine Stimme zu verleihen: «Wir demonstrieren, weil viele junge Menschen negativer in die Zukunft blicken als in die Vergangenheit. Das muss sich ändern.» Dass diese Auseinandersetzung mit einer gewissen Hitzigkeit geführt wird, sei nicht überraschend: «Eine politische Klasse, die unsere Generation seit Jahrzehnten systematisch ausschliesst und beim Klima nur mit Pseudo-Zielen um sich wirft, hat jedes Recht verwirkt, sich über unsere Wut zu wundern», so Job. Als Jungpartei würden sie jegliche Form von Gewalt ablehnen.

Es gehe jedoch nicht nur um das Klima. Auch Kürzungen bei der Prävention von sexueller Gewalt und bei der psychischen Gesundheit träfen die junge Generation hart.