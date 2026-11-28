Die SVP kommt nicht zur Ruhe: Die Rangelei im Bundeshaus sorgt im Vorfeld der Bundesratswahl erneut für Diskussionen. Ein Mitte-Nationalrat fordert eine Entschuldigung von Thomas Aeschi – und nun werden neue Details zu Michael Grabers Verhalten bekannt.

Darum gehts Mitte-Nationalrat Simon Stadler fordert in der «Arena» eine Entschuldigung von Thomas Aeschi für die Rangelei im Bundeshaus

Neue Videoaufnahmen zeigen laut «Tages-Anzeiger» das Ausmass der damaligen Auseinandersetzung zwischen Michael Graber und mehreren Polizisten

Aeschi und Graber äussern ihr Bedauern über ihr damaliges Verhalten

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Es sind turbulente Tage für die SVP! Erst wirbelt alt Bundesrat Christoph Blocher (86) am Freitag die Ausgangslage für die Bundesratswahl durcheinander, indem er das Ticket seiner eigenen Partei als «Betriebsunfall» bezeichnet. Zwar hält er sowohl Thomas Aeschi (47) als auch Michael Graber (45) für wählbar. Dass die Romandie auf dem Ticket nicht vertreten ist, hält er aber für einen Fehler. Und Blocher deutet an, dass die Partei selbst mit einer wilden Wahl des Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg (63) leben könnte.

Dann geraten die beiden Bundesratskandidaten am Freitagabend im Schweizer Fernsehen unter Beschuss. Und am Samstagmorgen werden neue, brisante Details zu jenem Vorfall publik, der Graber und Aeschi seit ihrer Nomination immer wieder einholt: das Handgemenge mit dem Sicherheitspersonal im Bundeshaus im Juni 2024.

Mitte-Stadler berichtet von besorgten Nachrichten

Zur Erinnerung: Damals wollten sich die SVP-Nationalräte über die vorübergehende Sperrung einer Treppe hinwegsetzen. Grund dafür war der Besuch des ukrainischen Parlamentspräsidenten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Sicherheitsleuten.

0:21 Nach Gerangel mit Thomas Aeschi: Simon Stadler fordert Entschuldigung an Sicherheitspersonal

In der SRF-«Arena» am Freitagabend wird deutlich, wie sehr der Vorfall einen Schatten auf die bevorstehende Bundesratswahl wirft. Der Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler (38) berichtet von erheblichen Vorbehalten gegenüber den beiden Kandidaten, auch in der Bevölkerung. Dabei komme er wahrlich nicht aus einem linken Kanton. «Ich habe so viele Nachrichten bekommen wie noch nie vor Bundesratswahlen», sagt Stadler. Selbst SVP-Mitglieder hätten sich bei ihm gemeldet und ihn aufgefordert: «Jetzt müsst ihr kreativ werden.»

Stadler richtet eine klare Forderung an Aeschi. Bislang habe er von ihm keine Entschuldigung für das Handgemenge gehört. Das müsse sich vor der Wahl ändern. Dass sich Aeschi beim Sicherheitspersonal entschuldige, würde einem künftigen Bundesrat gut anstehen.

Etwas zurückhaltender gibt sich FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (32). Doch auch er kündigt an, dass der Vorfall beim Hearing der Kandidaten zur Sprache kommen werde. Die Idee, dabei eine Entschuldigung einzufordern, stösst beim Zürcher auf Anklang. Deutlichere Worte findet die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss (38): «Ich möchte einen Menschen, der sich so wenig im Griff hat, nicht als Bundesrat haben, damit habe ich Mühe.»

Für die SVP ist der St. Galler Nationalrat Michael Götte (47) in der «Arena». Auch er geht mit seinen beiden Parteikollegen hart ins Gericht. Es sei ein «schrecklicher» Moment und eine «extrem schlechte Handlung» der beiden gewesen. «Ich habe null Verständnis für diese Situation.» Götte schlägt dann aber rasch versöhnlichere Töne an: Der Vorfall dürfe die beiden nicht ein Leben lang verfolgen. Nun gehe es darum, wen man in den Bundesrat wähle.

Neues Video aus dem Bundeshaus aufgetaucht

Nur wenige Stunden nach der Sendung sollte die Debatte zusätzlich Zündstoff bekommen. Eine bislang nicht öffentlich bekannte Videoaufnahme, die der «Tages-Anzeiger» publik macht, zeigt, dass die Auseinandersetzung im Bundeshaus deutlich länger dauerte.

Während Aeschi nach dem ersten Gerangel aus dem Bild verschwindet, geht Graber erneut auf einen bewaffneten Polizisten zu. Zweimal schiebt er dessen ausgestreckten Arm energisch weg. Auch mit weiteren herbeigeeilten Sicherheitsleuten legt sich der Walliser an. Erst nach knapp vier Minuten beruhigt sich die Situation.

Dazu kommt ein Detail zur späteren Aussprache der beiden Nationalräte mit der damaligen Spitze der Bundespolizei: Aeschi verliess das Gespräch vorzeitig. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» begründet er dies damit, dass auf seine vorgängig schriftlich eingereichten Fragen nicht eingegangen worden sei. «Das Gespräch drehte sich im Kreis, und da habe ich entschieden, andere Termine wahrzunehmen.»

Zum Handgemenge selbst lässt sich Aeschi so zitieren: «Im Übrigen tut es mir leid, dass ich mich an der Treppe habe provozieren lassen.» Auch Graber räumt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» ein, sich falsch verhalten zu haben. Er verweist auf seine damalige Bitte um Entschuldigung, zu der er weiterhin stehe. «Die Polizisten haben an jenem Tag ihre Arbeit gemacht. Ich habe daraus gelernt.»

Der Kampf um den Bundesratssitz geht nun in die heisse Phase. Anfang Woche stehen die ersten Hearings an, bei denen auch die Rangelei im Bundeshaus zur Sprache kommen dürfte. Wird es Aeschi und Graber gelingen, die Vorbehalte wegen ihres damaligen Verhaltens auszuräumen? Gewählt wird dann am 9. Dezember.