Mit einer eigenen Sprengkandidatur wollen die Grünen das umstrittene Bundesratsticket der SVP verhindern. Mit ihrem Alleingang droht ihnen ein klassisches Eigengoal. Ein Kommentar.

Darum gehts Die Grünen schicken Delphine Klopfenstein Broggini als Sprengkandidatin für den Bundesrat ins Rennen

Damit wollen sie das umstrittene SVP-Ticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber verhindern

Dabei wissen die Grünen selbst, dass ihre Aktion völlig chancenlos ist – es ist eine reine Protestaktion

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Für die Grünen ist das SVP-Bundesratsticket ein «schlechter Witz». Mit zwei Deutschschweizer Männern verachte die Volkspartei die Konkordanz. Die «gewaltbereiten Extremisten» Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) seien eine Provokation, die die Grünen nicht hinnehmen wollen.

Nur: Das Vorpreschen der Grünen ist ebenfalls eine Provokation – sogar eine Provokation um der reinen Provokation willen. Denn allen ist klar, dass die Sprengkandidatur der Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini (50) eine Totgeburt ist – einzig für die Galerie, um einmal mehr verzweifelt auf den Wunschtraum hinzuweisen, doch unbedingt auch in die Landesregierung einziehen zu wollen.

Zwar ist ein Grossteil des Parlaments auch unzufrieden mit dem SVP-Ticket. Dass der frei werdende Sitz von Guy Parmelin (67) aber der SVP als mit Abstand grösster Partei zusteht, ist von links bis rechts völlig unbestritten.

Weder die FDP noch die Mitte oder die SP haben ein Interesse daran, die SVP vor den Kopf zu stossen und ihr ausgerechnet vor den Wahlen 2027 eine Opferrolle zuzugestehen. Die Volkspartei könnte so weiter zulegen. Gleichzeitig müssten die Parteien eine Retourkutsche befürchten und um die eigenen Bundesratssitze zittern.

So bleibt die Grünen-Kandidatur nicht mehr als eine Protestaktion gegen das Machtkartell der vier Bundesratsparteien. Das umstrittene SVP-Bundesratsticket aber lässt sich damit sicher nicht verhindern. Im Gegenteil.

Eine allfällige Sprengkandidatur geht einzig über eine der sechs SVP-Kandidaturen, die es nicht aufs offizielle Ticket schafften. Sie alle wurden von der SVP-Spitze selbst als durchaus wählbar bezeichnet. Würde das Parlament plötzlich jemanden dieser «Überzähligen» wählen, bräuchte die Partei eine gute Erklärung, warum sie dennoch nicht genehm sind.

Mit ihrem Alleingang aber torpedieren die Grünen solche Planspiele. Sie lenken von einer realistischen Alternative ab, Stimmen drohen sich zu verzetteln. So spielen sie der SVP-Spitze sogar in die Hände. Ein politisches Eigengoal.