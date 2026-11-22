Handgreiflichkeiten sind in der Schweizer Politik selten. Seit der Gründung des Bundesstaates 1848 sind lediglich vier solche Vorfälle bekannt. Zwei der Beteiligten am jüngsten Zwischenfall kandidieren nun für den Bundesrat.

Darum gehts 2024 gerieten die SVP-Bundesratskandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber an der Treppe mit Polizisten aneinander

1848 duellierten sich Giacomo Luvini und Rudolf Benz mit Säbeln, 1930 ohrfeigten sich Ruggero Dollfus und Walther Bringolf

1948 warf Nationalrat Gottlieb Duttweiler Fenster im Bundeshaus ein, weil seine Motion nicht behandelt wurde

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Jetzt stehen sie tatsächlich auf dem Bundesratsticket: die beiden SVP-Politiker, die sich 2024 mit der Bundespolizei anlegten. Seither haftet Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) der Ruf als «Krawall-Duo» an. Doch sie sind nicht die ersten Politiker, die im Bundeshaus handgreiflich wurden.

Das Duell

Ein besonders heftiger Fall liegt weit zurück: Im November 1848 gerieten der Tessiner Giacomo Luvini und der Zürcher Rudolf Benz heftig aneinander. Luvini warf den eidgenössischen Soldaten vor, mehrfach die Souveränität seines Kantons missachtet zu haben. Benz, der die Truppen befehligte, verspottete Luvini als Feigling, weil dieser im Sonderbundskrieg 1847 bei Airolo vor den Urnern geflohen war.

Das liess Luvini nicht auf sich sitzen. Er forderte Benz zum Duell. Damals galt ein Kampf unter Männern als angemessener Weg, die eigene Ehre zu retten. Am 29. November wurde es ernst. Die beiden Männer traten mit Säbeln gegeneinander an. Benz zog sich eine Verletzung an der Hand zu. Doch offenbar war sie nicht allzu schwer: Noch am selben Tag fuhr er mit der Kutsche nach Hause.

Zwei Ohrfeigen

1930 stritten sich die Nationalräte Ruggero Dollfus und Walther Bringolf während einer Debatte über den Drogenhandel – und die Situation eskalierte.

Der katholisch-konservative Dollfus behauptete damals, Drogenhändler seien kommunistisch und würden von Moskau aus gesteuert. Der Kommunist Bringolf nannte ihn daraufhin einen Lügner. Dollfus antwortete mit einer Ohrfeige und beschimpfte Bringolf als «Tier». Der liess sich das nicht gefallen: Er revanchierte sich in der folgenden Sitzungspause ebenfalls mit einer Ohrfeige.

Der Steinwurf

Ein Jahrhundert nach dem berühmt-berüchtigten Duell kam es erneut zu einem ungewöhnlichen Vorfall im Bundeshaus. Nationalrat und Migros-Gründer Gottlieb «Dutti» Duttweiler griff zu Steinen.

Der Grund: Das Parlament hatte eine seiner Motionen in der Herbstsession nicht behandelt. Darin forderte er, lebenswichtige Rohstoffe und Lebensmittel für ein bis zwei Jahre als Vorrat zu lagern.

Kurz vor Sitzungsende liess Duttweiler von einem Bekannten zwei faustgrosse Steine holen. Nach dem Ende der Session ging er in die Weibelstube im ersten Stock. Dort warnte er den Weibel Wenger: «Erschrecken Sie nun nicht!» Dann warf er mit beiden Steinen die grossen Fenster ein. Anschliessend forderte er Wenger auf, die Polizei zu rufen, und wartete vor dem Bundeshaus auf die Beamten. Genau zwei Monate später behandelte der Nationalrat seine Motion – und lehnte sie ab.

Das Handgemenge mit der Bundespolizei

Mehr als 75 Jahre lang blieb es im Bundeshaus friedlich. Bis sich 2024 die SVP-Nationalräte und heutigen Bundesratskandidaten Aeschi und Graber ein Handgemenge mit der Bundespolizei lieferten.

Doch der Reihe nach: Am 12. Juni war während der Sommersession die Haupttreppe im Bundeshaus-Foyer kurzzeitig gesperrt. Der Grund war ein Fototermin mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk (51).

Aeschi und Graber wollten die Absperrung jedoch nicht akzeptieren. Sie versuchten, die Treppe trotzdem zu passieren. Bewaffnete Beamte der Bundespolizei stellten sich ihnen daraufhin in den Weg und es kam zu einem hektischen Gerangel.