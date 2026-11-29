Der Walliser SVP-Nationalrat Michael Graber pariert Blochers Kritik am Bundesratsticket und denkt nicht daran, sich zurückzuziehen. Er erklärt die neuen «Hooligan»-Aufnahmen im Bundeshaus und äussert sich zu einem Streit mit Peter Bodenmann.

Herr Graber, wie fühlt man sich als Alibi-Kandidat? So bezeichnen Sie selbst einige Parteifreunde.

Michael Graber: Ich selbst empfinde keinen Groll. Es ist interessant: Da, wo man Unterstützung vermutet, gibt es vielleicht keine – und dort, wo man keine vermutet, spürt man sie plötzlich. Meine Eltern, die ich liebe und die mich lieben, leiden darunter, dass nun von einem «Hooligan-Ticket» die Rede ist. Aber das gehört dazu, ich bin für «free speech».

Sind Sie denn ein Alibi-Kandidat?

Nein. Ich möchte gewählt werden. Unabhängig von der Kandidatur von Thomas Aeschi war ich von Anfang an überzeugt, gute Chancen zu haben, auf das Ticket zu kommen.

Was denken Sie – gab es einen Masterplan oder Absprachen in der Fraktion?

Ausschliessen kann man das nicht, es wäre auch legitim. Aber oft sind die sogenannten Strategen gar nicht so strategisch.

Christoph Blocher redet von einem «Betriebsunfall» …

Wir sind alle nur Menschen. Bei den vielfältigen und entgegengesetzten Interessen in der Fraktion lässt sich so etwas gar nicht bis ins Detail steuern.

Dennoch – die Kritik Blochers am Bundesratsticket ist ungewöhnlich.

Ich nehme die Meinung von Christoph Blocher zur Kenntnis. Massgebend ist für mich der Entscheid der SVP-Fraktion, und am Ende entscheidet die Vereinigte Bundesversammlung.

Was hat aus Ihrer Sicht die Mehrheit der Fraktion von Ihnen überzeugt?

Ich lasse mich nicht verbiegen, sondern bleibe meinen Werten und meiner Partei treu. Man traut mir den Rollenwechsel zu, weil ich in Brig bereits in einer Exekutive sitze.

Würden Sie als Bundesrat die Bilateralen III kollegial vertreten?

Die Abstimmungskampagne ist primär Sache des Aussenministers. Wenn der Gesamtbundesrat zum Schluss käme, ich müsste seine Meinung nach aussen vertreten, würde ich das kollegial tun. Kollegialität geht in zwei Richtungen. Christoph Blocher und Ueli Maurer haben gezeigt, dass man kollegial sein kann, ohne sich verbiegen zu müssen. Und ein gutes Gremium findet Lösungen, die alle mittragen können.

Blocher und Maurer sind punkto Kollegialität vielleicht nicht gerade Musterbeispiele.

Ich mache in jeder Stadtratssitzung in Brig unzählige Kompromisse, indem ich keinen Gegenantrag stelle. Man muss schlau agieren und manchmal etwas durchlassen, um später selber wieder etwas zu fordern, was für das Departement und das Land wichtig ist. Das Kollegialitätsprinzip kenne ich aus der Exekutive bestens.

Aus Brig hören wir auch anderes: Als Baudirektor würden Sie ein beschlossenes Schulhausprojekt verzögern. Es hätte zum Schuljahresbeginn 2027/2028 eingeweiht werden können.

Das stimmt nicht, ich trage das Projekt kollegial mit. Es ist baubewilligungsreif und kommt im Frühjahr an die Urne. Wir haben es auf Wunsch einiger Ratskollegen etwas geschoben, um Fragen zur Parkplatzsituation sauber abzuklären.

Ihr Bruder ist Polizist. Wie hat er darauf reagiert, als Sie sich im Bundeshaus mit Fedpol-Beamten angelegt und später gesagt haben: «Das wären die Ersten, die auch im Dritten Reich gesagt hätten: ‹Jawoll, das machen wir.›»

Mein Bruder hatte keine Freude daran. Ich habe einen Fehler gemacht, der mir wirklich leidtut.

Im Hotel Bellevue hatten Sie zu später Stunde wegen eines Eiswürfels am Kopf Streit mit Ihrem SVP-Kollegen Christian Imark. Jetzt ist von Ihnen als «Hooligan» die Rede, politische Gegnerinnen nennen Sie «Gewalttäter». Ärgert Sie das?

Ich ärgere mich über mich selbst und mein damaliges Verhalten gegenüber den Polizisten. Dass es breit diskutiert wird, überrascht mich nicht, damit muss man rechnen. Den Abend im Bellevue haben Christian Imark und ich längst bereinigt. Wir sind nach wie vor gute Freunde.

Via Tamedia ist ein neues Video aufgetaucht, das Sie 2024 noch aktiver im Handgemenge mit der Bundespolizei zeigt als bisher bekannt. Denken Sie angesichts der Kritik aus anderen Parteien darüber nach, Ihre Kandidatur zurückzuziehen?

Ich bleibe Kandidat. Ich habe mich damals falsch verhalten, ich habe mich bei den Polizisten öffentlich entschuldigt, und ich habe daraus gelernt. Die SVP-Fraktion hat mich nominiert, weil ich Exekutiverfahrung mitbringe und die Anliegen der Berg- und Randregionen kenne. Dafür setze ich mich bis zum 9. Dezember mit voller Kraft ein.

Warum gingen Sie nach der Konfrontation nochmals zu den Uniformierten zurück?

Ich war aufgewühlt, nachdem ich gesehen hatte, wie an Thomas Aeschi gezerrt wurde, und bin nochmals auf den Polizisten zugegangen. Das war falsch. Der Polizist hat seine Arbeit gemacht, meine Aufgabe wäre gewesen, die Lage zu beruhigen. Dafür habe ich mich entschuldigt.

Als Bundesrat muss man seine Emotionen im Griff haben. Verstehen Sie die Zweifel gegenüber Ihnen?

Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Als Bundesrat geht es um die Interessen der Schweiz, und ich würde nie etwas tun, was diese gefährdet.

Es gibt Kritik daran, dass Sie und Thomas Aeschi «politische Zwillinge» seien. Worin unterscheiden Sie sich von Thomas Aeschi?

Ich komme aus einem zweisprachigen Kanton und einer strukturschwachen Bergregion. Zudem bringe ich Exekutiverfahrung mit und bin Arbeitgeber von vier Angestellten. Gleichzeitig schätze ich Thomas Aeschi menschlich und politisch enorm – er ist ein hervorragender Kandidat.

Im EJPD könnten Sie das Asyldossier übernehmen. Was würden Sie anders machen als Beat Jans?

Als Christoph Blocher das EJPD übernahm, sanken die Asylgesuche auf ein historisches Tief. Wir haben gute Gesetze, sie werden aber ungenügend umgesetzt. Ich würde das geltende Asylrecht konsequent anwenden, die überwiesenen Vorstösse umsetzen und Lösungen für abgewiesene Asylsuchende aus den Maghreb-Staaten suchen.

Würden Ihnen Lösungen mit Italien, dem Maghreb oder Eritrea gelingen? Auch andere Länder scheitern seit Jahren daran.

Die Schweiz ist ein starkes Land und kann selbstbewusst auftreten. Bei einem Deal geht es darum, die Interessen des Gegenübers zu erkennen, ihm entgegenzukommen und so die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist mit jedem Land möglich.

Der frühere SP-Präsident Peter Bodenmann hat Sie fremdenfeindlich genannt, daraufhin haben Sie ihn angezeigt. Wie passt zu das Ihrem «free speech»?

Man kann nicht jeden mit einer migrationskritischen Haltung als Fremdenfeind in die rechtsextreme Ecke stellen. Ich habe mich mit Peter Bodenmann geeinigt: Ich habe die Strafanzeige zurückgezogen, und er hat 10'000 Franken an die Schwestern des Klosters St. Ursula bezahlt.

Sie haben sich mit Nachbarn überworfen. Gegen Sie wurde eine baupolizeiliche Anzeige eingereicht, weil Sie Bauvorschriften nicht eingehalten haben, wie auch die Tamedia-Zeitungen berichten. Was ist passiert?

Beim Umbau meines Hauses in Brig mussten einzelne Umgebungsmauern aus statischen Gründen anders ausgeführt werden als ursprünglich bewilligt. Nach dem Hinweis des Bauamts im April habe ich die Umgebungsarbeiten sofort gestoppt, bin in den Ausstand getreten und habe ein Abänderungsgesuch eingereicht. Das Verfahren läuft. Es gab weder eine Busse noch eine Baueinstellung.

Warum haben Sie die Mauer nicht wie geplant gebaut? Vorschriften gelten für alle.

Vorschriften gelten für alle, deshalb habe ich das Abänderungsgesuch eingereicht. Statik und ein bestehender Kanalisationsschacht verlangten Anpassungen. Eine Umgebungsmauer steht heute einen Meter weiter von der Grenze entfernt als bewilligt, zugunsten der Nachbarn. Als Bauherr trage ich die Verantwortung, dass das Gesuch erst nachträglich kam.

Sie sind das jüngste von fünf Kindern. Ein Bruder arbeitet für den Kanton, der andere ist Polizist, eine Schwester war Staatsanwältin, die andere hat früher für SRF gearbeitet. Sie wurden Anwalt und Notar. Was lief bei Ihnen anders als bei Ihren Geschwistern, die für den Staat oder einen staatsnahen Betrieb tätig sind?

Alle ausser mir wohnen auch noch in Turtmann (lacht). Als Jüngster war ich manchmal etwas mehr der Rebell. Jeder hat seinen eigenen Lebensentwurf, und Geschwister können sehr unterschiedlich sein.

Als Jugendlicher trugen Sie ein Greenpeace-T-Shirt. Heute sagen Sie Sätze wie: «Eine Klimakrise gibt es nicht. Das ist ein politischer Kampfbegriff.» Vom Greenpeace-Sympathisanten zum Klimaskeptiker: Was ist bei Ihnen passiert?

Den Klimawandel gibt es, der ist real. Bei über acht Milliarden Menschen auf dem Planeten müssen wir schauen, wie wir uns anpassen. «Klimakrise» hingegen ist ein linker Kampfbegriff, den nicht einmal die Bundesverwaltung unter Simonetta Sommaruga verwendet hat.

Warum ist es für Sie keine Krise, wenn Städte im Sommer nicht mehr abkühlen, die Menschen nicht mehr schlafen können und selbst SVP-Bergbauern sich beklagen?

Nicht jede herausfordernde Situation ist sofort eine Krise – sonst müssten wir jeden Tag Angst haben.

Sie sind stolzer Katholik, haben Ihre Partnerin aber erst nach 20 Jahren geheiratet – und nur standesamtlich. Warum?

Die Zeiten haben sich geändert. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, darum haben wir geheiratet – vorher hatten wir einfach sehr viel zu tun. Leider haben wir keine Kinder. Jeder hat seinen eigenen Lebensentwurf und muss sich dafür nicht rechtfertigen.

Welche Hobbys haben Sie?

Im Winter fahre ich am liebsten Ski in Zermatt. Vor drei Jahren habe ich in Ägypten den Tauchschein gemacht, dort war ich gerade noch mit meiner Frau in den Ferien. Und ich gebe zu viel Geld für Konzerte aus.

Eher Rock oder Folklore?

Früher für Gianna Nannini, heute für Herbert Grönemeyer und Countrymusik.