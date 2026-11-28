Und plötzlich scheint alles möglich: SVP-Tycoon Blocher bringt eine wilde Kandidatur ins Spiel – und die Parteileitung bereitet Szenarien für eine Wahl von Pierre Alain Schnegg, Céline Amaudruz oder Jean-Pierre Gallati vor. Am Montag kommts zur Krisensitzung.

Seit Freitag brodelt es in der SVP. Christoph Blocher (86) hat das Bundesratsticket mit Fraktionschef Thomas Aeschi (47) und dem Walliser Nationalrat Michael Graber (45) in seiner Sendung «Teleblocher» als «Betriebsunfall» bezeichnet. Bei der Ausmarchung sei «einiges schiefgelaufen». Auf dem Ticket fehle jemand aus der Westschweiz, und Aeschi habe offenbar lieber einen schwächeren Mitbewerber neben sich gehabt.

Dann ging der SVP-Patron noch weiter. Sollte die Bundesversammlung den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63) zum Nachfolger von Guy Parmelin (67) wählen, könne er sich vorstellen, dass die SVP Schnegg wieder aufnimmt. Gemäss Statuten brauche es dafür in Parteivorstand und Bundeshausfraktion je eine Zweidrittelmehrheit, schob Blocher nach.

Ausgerechnet Blocher, dessen Abwahl 2007 die Partei ins Mark traf, hält damit die Tür für eine wilde Wahl offen. Die SVP-Führung bereitet sich bereits darauf vor. Nach Informationen von Blick hat sie für den Fall, dass die Bundesversammlung das offizielle Ticket übergeht, einen Notfallplan ausgearbeitet.

Vom Routinetermin zur Krisensitzung

Wenn am Montag die Wintersession beginnt, wird die reguläre Sitzung des Parteileitungsausschusses zur Krisensitzung. Die übrigen Traktanden wurden nach Möglichkeit gestrichen. Im Zentrum steht die Frage, wie die Partei reagieren soll, wenn sie wie 2007 bei der Wahl der damaligen Bündner Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf (70) überrumpelt wird. Unter der Leitung von Parteipräsident Marcel Dettling (45) und Vizefraktionschef Franz Grüter (63) hat die SVP mehrere Szenarien durchgespielt.

Wählt die Bundesversammlung am Morgen des 9. Dezember jemanden aus der SVP, der nicht auf dem Ticket steht, erhält die gewählte Person Zeit, sich zu entscheiden. Nimmt sie die Wahl an, sollen am nächsten Morgen Fraktion und Parteivorstand zusammentreten. Dann geht es um die Frage, ob die Partei die gewählte Person wieder aufnimmt.

Am ehesten kommt dafür Schnegg infrage. Blocher und seine Tochter Magdalena Martullo (57) unterstützen ihn, und eine Wiederaufnahme gilt in der Partei als realistisch. Durchgespielt werden auch die Wahl der Genferin Céline Amaudruz (47) und jene des Aargauer Regierungsrats Jean-Pierre Gallati (59). Bei Amaudruz rechnen Stimmen in der Partei mit einem Ausschluss. Bei Gallati ist die Lage weniger klar. Mit seiner Kritik an der eigenen Partei eckte er in der Fraktion wiederholt an. An der Basis gilt er als beliebt. Und der Aargau ist für die SVP ein Schlüsselkanton. Einen ihrer bekanntesten Aargauer Politiker auszuschliessen, wäre für die Partei riskant.

Schnegg hält sich bedeckt

Die Parteispitze wartet derweil auf eine klare Absage von Schnegg. Der Berner Gesundheitsdirektor lässt zwei Sätze ausrichten: «Das Ticket der SVP ist aufgestellt. Alles andere sind Spekulationen, zu denen ich mich nicht äussere.» Ob er eine Wahl annehmen würde, lässt er offen.

Schnegg und Blocher kennen und schätzen sich. An Blochers 85. Geburtstag sass der Bernjurassier nahe beim Jubilar. Schnegg bringt ein Profil mit, das Blocher gefällt. Vor seiner Politkarriere war er ein erfolgreicher IT-Unternehmer. In Bern gilt er als stiller Schaffer.

Am Dienstag folgen die Fraktionssitzung und eine ausserordentliche Aussprache mit den verärgerten Romands, die sich von ihrer Partei übergangen fühlen. Offiziell hält die SVP am Ticket fest. «Die SVP hat die Spielregeln mit dem Ticket nach der Abwahl von Bundesrat Blocher eingeführt. Regeln dürfen nicht während eines Spiels gebrochen werden», sagt der Berner Ständerat Werner Salzmann (64). Der Freiburger Nationalrat Nicolas Kolly (40) sieht es ähnlich: «Ich bin dagegen, dass man die Wahlregeln je nach Kandidaten ändert.»

Hinter den Kulissen laufen längst Gespräche. Nach Blochers Vorstoss könnte ein Fraktionsmitglied per Rückkommensantrag verlangen, das Ticket um Schnegg zu erweitern.

Auch ausserhalb der SVP hat der Berner Fürsprecher: Vom rechten Rand bis ins Umfeld von SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) ist Lob für seine konstruktive Art in der Gesundheitspolitik zu hören. In zwei Arbeitsgruppen zu Medikamentenpreisen und Arzttarifen hätten der Bernjurassier und die Jurassierin gut zusammengearbeitet, sagen mehrere Stimmen in Bern. Für Parlamentarier, die mit dem «Hooligan-Ticket» Aeschi/Graber hadern und einen Welschen im Bundesrat wollen, ist Schnegg eine Alternative.

Die Rechnung von FDP und Mitte

Schnegg kann abwarten und die Stimmung ausloten. Schon am Montagabend dürfte er im Bundeshaus ein gefragter Gesprächspartner sein, wenn um 18 Uhr auf die Wahl seines Berner Parteikollegen Werner Salzmann zum Ständeratspräsidenten angestossen wird.

Für eine wilde Wahl braucht Schnegg Stimmen aus mehreren Fraktionen. In der SVP zweifelt man daran, dass genügend zusammenkommen. Den nächsten Rücktritt aus dem Bundesrat erwarten die Strategen der Partei in den Reihen der FDP. Die Freisinnigen dürften es sich gut überlegen, ob sie das SVP-Ticket übergehen und damit riskieren, dass die SVP bei der nächsten Wahl ihrerseits das FDP-Ticket torpediert. Auch die Mitte, die auf einen zweiten Bundesratssitz schielt, hat Grund, sich zurückzuhalten.

Doch in der Mitte gibt es auch Widerstand gegen das Ticket. Ständerätin Isabelle Chassot (61) sagt: «Die SVP präsentiert zwei Deutschschweizer. Das ist nicht akzeptabel und verstösst gegen die Verfassung.» Wählt die Bundesversammlung Schnegg, folgt sie ausgerechnet dem Mann, den sie 2007 abgewählt hat.