Mehrwertsteuer wird erhöht, aber weniger stark – Volk entscheidet
Die Kritik an der geplanten Mehrwertsteuererhöhung für die Armee hat Folgen: Verteidigungsminister Martin Pfister passt die Vorlage an. Und auch bei den Beschaffungsprojekten gibt es Änderungen.
Weniger starke Erhöhung: Eigentlich sollte die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöht werden. Neu wird der Normalsatz um 0,5 Prozent steigen, der Sondersatz für Hotels um 0,3 Prozent. Lebensmittel und Medikamente sind von der Erhöhung ausgenommen. Somit müssen Haushalte, die aufs Geld schauen müssen, weniger stark leiden. Die Erhöhung wird neu auf 12 Jahre befristet, noch muss das Volk entscheiden.
Schweiz krebst im US-Krach zurück: Weil die USA das Boden-Luftverteidigungssystem Patriot erst viel später liefern wird, hatte die Schweiz im Herbst die Zahlungen eingestellt. Gebracht hat es nicht viel, die Amerikaner haben sich einfach am Schweizer Geld für die Kampfjets bedient. Jetzt krebst die Schweiz zurück, die Zahlungen sollen wieder aufgenommen werden. Damit will der Bundesrat verhindern, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt oder ganze Projekte gefährdet sind.
Vertragsverhandlungen über zweites System: Die Patriot-Verzögerungen haben weitere Konsequenzen: Die Schweiz will ein zweites System kaufen und darum Vertragsverhandlungen mit Herstellern aus Frankreich, Israel und Südkorea aufnehmen. Deren Systeme würden die militärischen Anforderungen grundsätzlich erfüllen und in der Kosten-Nutzung-Betrachtung am besten abschneiden.
«Ohne eine verteidigungsfähige Armee können wir die Sicherheit unseres Landes nicht gewährleisten»
Die Medienkonferenz beginnt. Verteidigungsminister Martin Pfister erklärt zuerst, warum die Mehrwertsteuer weniger stark steigen soll. Die Sicherheitslage habe sich verschlechtert, deshalb brauche es mehrere Beschaffungen, die ins Geld gehen. Über 50 Milliarden sollen bis 2039 investiert werden.
Die Mehrwertsteuererhöhung wurde in der Vernehmlassung kritisiert. Wirtschaft und Bevölkerung dürften nicht übermässig belastet werden. Die weniger starke Erhöhung sei auch möglich, weil es dem Bundeshaushalt besser geht als gedacht. Um die Belastung für die Bevölkerung zu reduzieren, habe der Bundesrat beschlossen, den Normalsatz nur um 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Bei den Lebensmitteln und Medikamenten gibt es keine Erhöhung. «So werden besonders Haushalte mit tieferen Einkommen weniger belastet.»
Die Mehrwertsteuererhöhung sei ein «Sicherheitsbeitrag». Ohne ihn lasse die Neuausrichtung der Armee nicht finanzieren. «Ohne eine verteidigungsfähige Armee können wir die Sicherheit unseres Landes nicht gewährleisten.»
Der Mehrbedarf der zivilen Bundesämter wird neu über den Bundeshaushalt finanziert.
Medienkonferenz um 15.00 Uhr
Um 15.00 Uhr informieren Verteidigungsminister Martin Pfister, Armeechef Benedikt Roos und Rüstungschef Urs Loher über den aktuellen Stand der Armeefinanzierung. Blick berichtet live.
Etwas länger als ein Jahr ist Martin Pfister (62, Mitte) nun Verteidigungsminister. Seit seinem Amtsantritt begleitet ihn die Suche nach Geld für die Armee. Dabei hat er einen schwierigen Stand. Ende Januar hatte er den Bundesratsbeschluss vorgestellt, die Mehrwertsteuer befristet um 0,8 Prozent zu erhöhen. Das soll rund 31 Milliarden Franken in die Kassen spülen.
Das Problem: Die Idee stösst auf erbitterten Widerstand. Von links bis rechts sind die Parteien dagegen. Die Chancen im Parlament könnten schlechter kaum stehen. Eine deutliche Sprache spricht auch eine Bevölkerungsumfrage im Auftrag von Blick. Nur 24 Prozent der Befragten sagen «Ja» oder «eher Ja». Satte 76 Prozent sind dagegen.
Alternativen zu den USA
Die Gefahren für die Schweiz sind in den letzten Jahren gestiegen, gleichzeitig verteuern sich die Kriegsprodukte aufgrund des angespannten Rüstungsmarkts. Waffen und Munition werden teurer. Gleichzeitig gibt es bei der Beschaffung diverser Rüstungsgüter Verzögerungen. So werden die längst bestellten Patriot-Systeme zur Luftverteidigung noch Jahre auf sich warten lassen. Die USA brauchen die Waffen derzeit im Nahen Osten selbst.
Deshalb schaut sich Pfister nun nach Alternativen um und sucht ein zusätzliches System für die Boden-Luft-Verteidigung. Das soll in Europa produziert werden.
Am Mittwoch hat Pfister nun erneut zur Medienkonferenz geladen. Wie wird er die umstrittene Erhöhung der Mehrwertsteuer verteidigen? Blick berichtet ab 15 Uhr live.