«Ohne eine verteidigungsfähige Armee können wir die Sicherheit unseres Landes nicht gewährleisten»

Die Medienkonferenz beginnt. Verteidigungsminister Martin Pfister erklärt zuerst, warum die Mehrwertsteuer weniger stark steigen soll. Die Sicherheitslage habe sich verschlechtert, deshalb brauche es mehrere Beschaffungen, die ins Geld gehen. Über 50 Milliarden sollen bis 2039 investiert werden.

Die Mehrwertsteuererhöhung wurde in der Vernehmlassung kritisiert. Wirtschaft und Bevölkerung dürften nicht übermässig belastet werden. Die weniger starke Erhöhung sei auch möglich, weil es dem Bundeshaushalt besser geht als gedacht. Um die Belastung für die Bevölkerung zu reduzieren, habe der Bundesrat beschlossen, den Normalsatz nur um 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Bei den Lebensmitteln und Medikamenten gibt es keine Erhöhung. «So werden besonders Haushalte mit tieferen Einkommen weniger belastet.»

Die Mehrwertsteuererhöhung sei ein «Sicherheitsbeitrag». Ohne ihn lasse die Neuausrichtung der Armee nicht finanzieren. «Ohne eine verteidigungsfähige Armee können wir die Sicherheit unseres Landes nicht gewährleisten.»

Der Mehrbedarf der zivilen Bundesämter wird neu über den Bundeshaushalt finanziert.